Власти Ливана опровергли переговоры с Израилем

AFP: Власти Ливана не знают о подготовке переговоров с Израилем

Tекст: Вера Басилая

Власти Ливана не располагают информацией о якобы планируемых переговорах между лидерами Ливана и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

Официальный источник в Бейруте заявил, что Ливан не в курсе контактов, запланированных с израильской стороной. По его словам, власти Ливана не получали информацию по официальным каналам.

Информация о возможных переговорах появилась на фоне обострения конфликта на границе двух стран.

Эскалация началась 2 марта, когда после ударов по Ирану со стороны Израиля и США ливанская группировка «Хезболла» поддержала Тегеран.

Администрация США объявила о проведении переговоров лидеров Израиля и Ливана в четверг.

СМИ писали, что власти Израиля под давлением Соединенных Штатов согласились на обсуждение перемирия в Вашингтоне.

Издание Financial Times отметило возможность скорого перемирия между Израилем и Ливаном.