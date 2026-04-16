    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска
    16 апреля 2026, 09:48

    Власти Ливана опровергли переговоры с Израилем

    AFP: Власти Ливана не знают о подготовке переговоров с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ливана не располагают информацией о якобы планируемых переговорах с Израилем, сообщает Франс Пресс (AFP).

    Официальный источник в Бейруте заявил, что Ливан не в курсе контактов, запланированных с израильской стороной. По его словам, власти Ливана не получали информацию по официальным каналам.

    Информация о возможных переговорах появилась на фоне обострения конфликта на границе двух стран.

    Эскалация началась 2 марта, когда после ударов по Ирану со стороны Израиля и США ливанская группировка «Хезболла» поддержала Тегеран.

    Администрация США объявила о проведении переговоров лидеров Израиля и Ливана в четверг.

    СМИ писали, что власти Израиля под давлением Соединенных Штатов согласились на обсуждение перемирия в Вашингтоне.

    Издание Financial Times отметило возможность скорого перемирия между Израилем и Ливаном.

    15 апреля 2026, 16:25
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    15 апреля 2026, 12:18
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В конце 2024 года иранские военные приобрели китайский спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times.

    По данным издания, иранские военные приобрели спутник TEE-01B в конце 2024 года. Аппарат произведен китайской компанией Earth Eye и способен делать снимки Земли с разрешением до 0,5 метра.

    Ранее у Ирана были только менее совершенные спутники с разрешением 5, а также 12–15 метров. Спутник TEE-01B позволяет различать на земле не только самолеты и транспорт, но даже небольшие объекты инфраструктуры. По условиям сделки КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям под управлением Emposat, базирующимся в Пекине, а общая стоимость сделки составила 36,6 млн долларов.

    Документы, изученные Financial Times, свидетельствуют, что иранские военные с помощью нового спутника отслеживали ключевые объекты США, в том числе базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

    По данным Financial Times, «в эти дни по базе наносились удары и были повреждены стоявшие там самолеты-заправщики». Кроме того, в материалах есть снимки других американских баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, а также различные порты, аэропорты и производственные объекты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.

    Пекин назвал подобные сведения чистым вымыслом и подчеркнул, что в последние годы поддержка ограничивалась только поставками компонентов двойного назначения.

    Президент США объявил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Китая, если факты поставок военного снаряжения в Иран подтвердятся.

    14 апреля 2026, 16:47
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 15:14
    Тегеран опроверг договоренность с США о продлении перемирия
    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается», – подчеркнул он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются при участии пакистанского посредника. По его словам, сейчас многое зависит от того, насколько противоположная сторона действительно готова к дипломатическому урегулированию.

    Дипломат отметил, что Соединенные Штаты должны доказать свой серьезный подход.

    Ранее Associated Press сообщило, что посредники приблизились к соглашению о продлении режима прекращения огня между США и Ираном.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении продлить перемирие США и Ирана.

    15 апреля 2026, 12:46
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    15 апреля 2026, 20:28
    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин заранее указывали на тяжелые последствия силового решения иранской проблемы, которые сейчас наблюдаются в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Россия и Китай – две страны, которые предупреждали о возможных очень негативных последствиях в случае решения иранской проблемы военным путем. Мы с самого начала об этом предупреждали и настаивали, что война приведет к очень-очень негативным и тяжелым последствиям не только для региональной, но и для мировой безопасности и стабильности, а также мировой экономики», – сказал представитель Кремля.

    По словам пресс-секретаря президента, именно такие последствия сейчас можно наблюдать каждый день, каждый час и каждую минуту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы и Пекина поддержать резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.

    Власти Ирана анонсировали создание особого режима для этого морского пути.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о стремительном изменении обстановки в данном регионе.

    15 апреля 2026, 14:15
    Иран засыпал ВПП аэродрома под Исфаханом землей

    Иранские военные засыпали взлетную полосу аэродрома под Исфаханом землей

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные насыпали груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    Опубликованы спутниковые снимки аэродрома, расположенного в 40 км от ядерного центра в Исфахане. На фотографиях видны обгоревшие следы и остатки уничтоженных американских самолетов и вертолетов, а также земляные насыпи вокруг техники. Вокруг аэродрома иранские военные возвели земляные валы, чтобы скрыть работы на объекте от посторонних, пишет «Российская газета».

    На взлетно-посадочной полосе заметны груды земли, которые исключают возможность посадки любых самолетов. Судя по спутниковым данным, Тегеран принял эти меры для предотвращения использования аэродрома в будущих операциях противника из-за его близости к ядерному объекту.

    Ранее этот аэродром использовали ВС США во время операции по спасению оператора вооружений сбитого F-15E Strike Eagle. Во время спасения были потеряны транспортные самолеты и вертолеты, которые американцы уничтожили после того, как они застряли в грунте, чтобы техника не досталась Ирану. Иранская сторона заявляет, что авиация США была уничтожена иранскими ударами.

    Американские военные развернули временную передовую базу глубоко на территории Ирана.

    Пентагон использовал для этих целей заброшенный сельскохозяйственный аэродром вблизи Исфахана.

    МИД Ирана заподозрил Соединенные Штаты в попытке кражи обогащенного урана под прикрытием спасательной миссии.

    15 апреля 2026, 16:59
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    15 апреля 2026, 22:21
    Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 94 россиян, эвакуированных с АЭС «Бушер» в Иране через границу Армении, отправилась специальным рейсом из Еревана в Москву, сообщает пресс-служба посольства России в Ереване.

    Как сообщили в пресс-службе посольства России в Ереване, они прибыли из Ирана через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак», а затем спецрейсом вылетели в Москву.

    В ходе этой операции были вывезены и граждане Белоруссии, оказавшиеся в Иране вместе с российскими коллегами. Эвакуация стала очередным этапом возвращения специалистов, работавших по линии «Росатома».

    В дипмиссии выразили благодарность армянским властям за оперативную организацию маршрута и создание комфортных условий для транзита сотрудников.

    Глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал ночное прибытие последней группы эвакуируемых специалистов в Армению.

    Ранее 175 эвакуированных граждан вылетели спецрейсом из Еревана в Москву.

    16 апреля 2026, 10:06
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    16 апреля 2026, 10:26
    NYT: Победа США в Иране оказалась иллюзией для Трампа
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с кризисом, который не соответствует его публичному образу «почти завершённой» победы и появления «довольно разумного» нового режима в Иране, сообщает The New York Times.

    В интервью Fox Business Трамп заявил: «Это новый режим. Мы считаем их довольно разумными, если честно, по сравнению – довольно разумными».

    Однако аналитики считают, что война лишь укрепила позиции корпуса стражей исламской революции и усилила влияние военных и радикалов в стране. Новый верховный лидер, аятолла Моджтаба Хаменеи, после гибели отца возглавил государство, но не появляется на публике, что стало символом преемственности, а не перемен.

    Торговля через Ормузский пролив далека от нормализации, а власти Ирана не идут на уступки по ядерной программе. Хотя Трамп настаивает, что ВМС, ВВС и ПВО Ирана уничтожены, а многие высшие чиновники убиты, эксперты отмечают: военная операция США и Израиля только укрепила позиции жесткой линии в Тегеране.

    Попытки администрации Трампа добиться уступок от Ирана буксуют. Бывший сотрудник госдепа Мона Якубян отметила, что в отличие от давления на союзников через угрозы тарифами, ситуацию с Ираном невозможно контролировать «одним росчерком пера». По её мнению, личный стиль Трампа не работает на таком сложном и непрозрачном направлении.

    На переговорах, прошедших на прошлой неделе в Пакистане, вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США хотят «большой сделки» и готовы к нормализации экономических отношений с Ираном в обмен на изменения в его поведении. Однако стороны не достигли договорённости и продолжат контакты. По словам Вэнса, иранская делегация выразила готовность к обсуждению.

    Наблюдатели считают, что Иран, воспользовавшись ростом цен на топливо и обеспокоенностью республиканцев рейтингами перед выборами, укрепил свою переговорную позицию. Тегеран, судя по всему, может выдвинуть дополнительные требования по контролю над Ормузским проливом и не собирается идти на уступки по ядерным вопросам, которые принципиально важны для Трампа.

    Бывший участник переговорной группы США Нэйт Суонсон уверен: иранский режим не сдастся, «как не сдался и на поле боя». Он считает, что Трампу вряд ли удастся навязать режиму изменения, которые в Тегеране рассматривают как поражение, а если соглашение и будет достигнуто – оно будет небольшим и прагматичным. Суонсон также подчеркнул, что любые иранские переговорщики сейчас вынуждены демонстрировать приверженность жёсткой линии, чтобы сохранить позиции внутри системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил войну с Ираном практически завершенной.

    В ответ Тегеран закрыл Ормузский пролив для американских и израильских судов.

    Позже американский лидер выступил с оправдательным обращением к нации из-за резкого роста цен на бензин.

    15 апреля 2026, 14:03
    Стало известно о возможном продлении перемирия Ирана и США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Посредники приблизились к соглашению о продлении режима прекращения огня между США и Ираном, пишет Associated Press (AP).

    По данным источников AP среди чиновников ближневосточного региона, посредники смогли приблизиться к договоренности о продлении перемирия и возобновлении диалога между Вашингтоном и Тегераном. Оба государства, по словам чиновников, дали «принципиальное согласие» на продолжение режима прекращения огня.

    Ранее МИД Катара заявил о необходимости продолжить перемирие США и Ирана.

    Агентство Bloomberg писало, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления двухнедельного перемирия, несмотря на начало морской блокады американскими силами и угрозы эскалации со стороны Ирана.

    15 апреля 2026, 16:52
    Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран благодарен России за готовность содействовать дипломатическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи отметил, что у Тегерана и Москвы сложились хорошие отношения и успешный опыт сотрудничества в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию», – заявил Багаи на брифинге.

    Отвечая на вопрос о возможной помощи России в переработке или хранении обогащенного урана, Багаи пояснил, что для принятия решения по этим направлениям необходимо понять, сможет ли Иран достичь договоренности с США по ядерной программе.

    В феврале США и Иран провели переговоры в Женеве по ядерной программе.

    15 апреля 2026, 22:59
    Сенат США отклонил запрет на удары по Ирану без одобрения Конгресса

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сенаторы с перевесом в пять голосов отклонили резолюцию, запрещающую проводить дальнейшие военные операции против Ирана без прямого согласия Конгресса США.

    Решение по резолюции было принято в среду. За инициативу проголосовали сорок семь сенаторов, против высказались пятьдесят два законодателя, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в итогах голосования, позиции разделились в основном по партийному принципу. Рэнд Пол оказался единственным республиканцем, поддержавшим резолюцию. В то же время Джон Феттерман стал единственным демократом, проголосовавшим против документа, который должен был ограничить полномочия Белого дома по нанесению ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Сенат США отклонил инициативу о введении ограничений на полномочия президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса. Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия.

    15 апреля 2026, 20:59
    Песков заявил о долгом восстановлении баланса на рынке нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызвали хрупкость мирового рынка нефти, значительная часть добычи оказалась выведена из оборота, потребуется время для восстановления.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today подчеркнул, что выпавшие объемы нефти из Персидского залива нельзя заместить одномоментно.

    Он отметил: «Треть добычи нефти в Персидском заливе выведена из оборота. Мировой рынок нефти становится очень хрупким и уязвимым. И, конечно же, потеря этого значительного объема приводит к очень негативным последствиям. И это нельзя компенсировать в одночасье. Потребуется время, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке. Поэтому мы увидим негативные последствия этой ситуации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о длительных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе необходимы поставки российского газа для обеспечения собственной энергетической безопасности.

    США ввели новые санкции в отношении российской нефти после окончания срока действия предыдущих исключений.

    15 апреля 2026, 15:54
    Иранский МИД сообщил об отсутствии даты нового раунда переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конкретные даты следующего раунда переговоров между Ираном и США пока не определены, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Какой-то конкретный день для переговоров не определен», – сказал Багаи, слова которого приводит агентство Mehr, передает РИА «Новости».

    Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    Ранее Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

