Кремль выразил сожаление по поводу выхода Молдавии из СНГ

Песков: Кремль сожалеет о решении Молдавии выйти из СНГ

Tекст: Вера Басилая

Песков сообщил, что Кремль сожалеет о решении Молдавии официально выйти из состава Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.

«Мы сожалеем», – заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы.

Ожидается, что процедура выхода будет завершена только в апреле 2027 года. Последние годы членство Молдавии в СНГ было исключительно формальным, а сама страна, по словам президента России Владимира Путина, «числится, но не работает в формате».

В Кремле ранее отмечали, что за годы существования СНГ подтвердило свою полезность для стран-участниц.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна планирует выйти из СНГ через год и уже уведомила об этом Минск.

В Москве напомнили, что Молдавия имеет долг перед Содружеством.

