МВД раскрыло схему обмана россиян через старые объявления

МВД: Мошенники начали похищать аккаунты пользователей через старые объявления

Tекст: Мария Иванова

Аферисты находят на популярных онлайн-платформах старые публикации граждан, где остался номер телефона, и связываются с ними под видом покупателей, передает Telegram-канал УБК МВД.

Когда продавец сообщает, что сделка давно закрыта, злоумышленники присылают вредоносную ссылку. При этом они пытаются убедить жертву: «Вот же ваше объявление, оно до сих пор активно». Удивленный человек переходит на сайт-клон, чтобы выяснить причину сбоя.

На поддельном ресурсе гражданину предлагают авторизоваться для удаления несуществующей публикации. В результате преступники похищают учетные данные, что открывает им путь к дальнейшему давлению с участием фальшивых сотрудников государственных органов.

