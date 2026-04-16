Власти Японии пообещали обеспечить поставки нефти более чем на год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Японии уверены в возможности обеспечивать стабильные поставки нефти более года, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». По словам замгенсека правительства Сато, появилась перспектива обеспечения поставок нефти на период более года.

Сато подчеркнул, что этого удалось добиться за счет максимального использования маршрутов, не проходящих через Ормузский пролив, а также благодаря альтернативным поставкам с Ближнего Востока и из США. Несмотря на это, чиновник отметил, что на уровне распределения возможны локальные сбои, из-за которых отдельные виды продукции могут не доходить до потребителей.

В связи с этим правительство Японии принимает меры для приоритетного обеспечения топливом критически важных сфер, таких как медицина, сельское хозяйство и транспорт. Министерство экономики страны ранее сообщило, что в мае импорт нефти из США увеличится примерно в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Доля альтернативных поставок в апреле уже превысила 20% по сравнению с 2023 годом, а в мае, как ожидается, превысит половину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японские компании сократили импорт нефти в марте на 30%.

Из-за боевых действий транспортные фирмы отказались направлять новые танкеры в район Персидского залива.

Для стабилизации поставок правительство страны открыло государственные резервы топлива.