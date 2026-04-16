    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска
    16 апреля 2026, 08:44 • Новости дня

    Россия заявила о готовности увеличить поставки энергоресурсов в Индию

    Посол Алипов подтвердил готовность России обеспечить Индию нефтью и газом

    Tекст: Вера Басилая

    Москва готова обеспечить любые потребности Индии в нефти и сжиженном газе, несмотря на внешнеполитические вызовы и давление со стороны Запада, заявил посол России в Индии Денис Алипов.

    Россия способна удовлетворить любые потребности Индии в энергоресурсах, передает РИА «Новости». Посол России Алипов подчеркнул стабильность двусторонних отношений и надежность Москвы как торгового партнера.

    «Я хотел бы подчеркнуть, что мы были очень последовательны в своей позиции и обязательствах. Мы всегда заявляли, что готовы поставлять нефть в Индию независимо от геополитических событий», – заявил дипломат в интервью телеканалу Wion. Он также добавил, что стороны обсуждают поставки сжиженного нефтяного газа.

    Алипов отметил, что препятствия в виде угроз введения тарифов и вторичных санкций лишь демонстрируют пагубную роль США в российско-индийских отношениях.

    По словам посла, на фоне последовательного подхода Москвы к торговле с Нью-Дели Соединенные Штаты и Европа проявили себя как крайне ненадежные партнеры.

    Вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России увеличить объем поставок нефти в Китай и Индию при появлении дополнительного спроса.

    Заместитель главы МИД Андрей Руденко сообщил о планах Индии увеличить закупки российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает бесперебойно обеспечивать зарубежные государства нефтью и сжиженным природным газом, несмотря на санкционное давление.

    15 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперимент по внедрению так называемых «белых» банкоматов, где клиенты любых кредитных организаций могут снимать деньги без комиссии, стартовал в России.

    Первыми такие устройства появились в Тамбовской области, передает РИА «Новости». В новых терминалах клиенты любых банков могут снимать наличные и пополнять счет без комиссии

    В январе Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы.

    В Росфинмониторинге объяснили, что введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций.

    15 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти
    Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поднял тему сбоев в работе интернета в регионе, посоветовав гражданам оценивать временные технические неполадки с учетом общих приоритетов национальной безопасности. Об этом он заявил во время отчета перед депутатами областного Заксобрания.

    В своем выступлении Дрозденко напрямую обратился к тем, кто жалуется на нестабильный доступ в сеть: «Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: «А что ты сделал для Победы, чтобы появился стабильный интернет?», передает РИА Новости.

    Ранее, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии, он уже подчеркивал: решения такого уровня принимаются на федеральном уровне и связаны с обеспечением стабильности в стране. По словам губернатора, подобные меры – вынужденная необходимость в текущих условиях, и гражданам стоит проявить понимание.

    В последние месяцы жители Петербурга и области жаловались на сбои в работе мобильного интернета.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

    Эксперт Лизан: Киев продолжит шантажировать Венгрию нефтью по «Дружбе»

    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    @ Sven Kaestner/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев снова запустит прокачку нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», но будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», выразил надежду на выполнение Украиной обещаний о запуске транзита нефти с конца апреля.

    «Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

    «Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

    «Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

    Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

    Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

    «Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

    Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.

    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Политолог Ткаченко: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе
    @ Marcos Moreno/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    15 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета AZAL

    МИД: Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета AZAL

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Азербайджан достигли соглашения по вопросу урегулирования последствий крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года близ казахстанского Актау.

    В совместном заявлении, опубликованном на сайте российского МИД, отмечается, что стороны пришли к надлежащему решению, в том числе по вопросу выплаты компенсаций пострадавшим.

    В документе подчеркивается, что рассматриваемое ЧП произошло вследствие непреднамеренного действия системы ПВО в российском воздушном пространстве. Стороны подтвердили стремление и дальше строить союзническое и взаимовыгодное сотрудничество.

    «Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств», – говорится в заявлении.

    Также дипведомства вновь выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, отметив, что разделяют боль невосполнимой утраты со всеми, кого коснулась эта трагедия.

    Ранее Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением пассажирского Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау.

    Напомним, в декабре 2024 года недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    15 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 94 россиян, эвакуированных с АЭС «Бушер» в Иране через границу Армении, отправилась специальным рейсом из Еревана в Москву, сообщает пресс-служба посольства России в Ереване.

    Еще 94 россиянина, работавшие на АЭС «Бушер» в Иране, были эвакуированы в Россию через Армению, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе посольства России в Ереване, они прибыли из Ирана через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак», а затем спецрейсом вылетели в Москву.

    В ходе этой операции были вывезены и граждане Белоруссии, оказавшиеся в Иране вместе с российскими коллегами. Эвакуация стала очередным этапом возвращения специалистов, работавших по линии «Росатома».

    В дипмиссии выразили благодарность армянским властям за оперативную организацию маршрута и создание комфортных условий для транзита сотрудников.

    Глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал ночное прибытие последней группы эвакуируемых специалистов в Армению.

    Ранее 175 эвакуированных граждан вылетели спецрейсом из Еревана в Москву.

    15 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    С 16 апреля по 15 мая вылеты из российских аэропортов в Израиль возможны с 7.00 до 1.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max. На ночное время – с часа ночи до семи утра – полеты запрещены.

    В ведомстве уточнили, что ограничения введены с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России.

    Авиакомпаниям рекомендовано самостоятельно оценивать риски перед выполнением рейсов, используя, в том числе, рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    В марте Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля.

    Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение о возобновлении авиасообщения с Ближним Востоком будет приниматься только после нормализации обстановки и оценки рисков для пассажиров.

    Ранее иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия.

    15 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    США отказались продлевать лицензии на российскую и иранскую нефть

    Министр финансов США Бессент: Вашингтон не продлит лицензию на российскую нефть

    Tекст: Антон Антонов

    США не будут продлевать генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть», – приводит слова Бессента передает РИА «Новости».

    По его словам, временное смягчение санкций в отношении российской нефти было необходимо Вашингтону для стабилизации рынка. Он заявил, что рассматривались «сценарии конца света», при которых цена нефти поднималась бы до 150, 200 или 250 долларов за баррель.

    Министр отметил, что выдача генеральной лицензии помогла удержать котировки и, по оценкам Вашингтона, могла принести России около 2 млрд долларов дохода. Бессент добавил, что при росте цен до 150 долларов Москва заработала бы значительно больше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывались предположения, что американские власти вероятно примут решение о продлении действия лицензии на продажу российской нефти для контроля мировых цен. По данным СМИ, Вашингтон рассматривал вариант сохранить ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне роста цен на топливо и переговоров по Ближнему Востоку.

    В марте Вашингтон разрешил продажу загруженных до 12 марта российских энергоносителей.

    15 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Нарышкин объяснил сопротивление ЕС мирному урегулированию на Украине

    Нарышкин: ЕС возражает против мира на Украине из-за больших вложений в войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского Союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, европейские государства и бюрократия слишком сильно вложились в военные действия, поэтому не готовы поддержать справедливый мир, передает РИА «Новости».

    «Однако стороны Европейского Союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого мира. И понятно, почему. Они очень сильно заложились на войну», – заявил Нарышкин журналистам после совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии. Он отметил, что если будет достигнуто справедливое мирное соглашение на условиях, согласованных на Аляске, то граждане европейских стран увидят разницу между этим документом и заявлениями о «стратегическом поражении России».

    Нарышкин отметил, что в этом случае жители Европы поймут, что их вынудили пойти на серьезные экономические жертвы.

    Напомним, Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине. Ведомство подчеркнуло, что использование произведенных в Европе беспилотников для атак Украины против России может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям.

    Минобороны также опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    15 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин: Среди причин снижения ВВП не только календарные и погодные факторы
    Путин: Среди причин снижения ВВП не только календарные и погодные факторы
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снижение ВВП России с начала года обусловлено не только календарными и погодными факторами, отметил президент Владимир Путин на совещании.

    Он подчеркнул, что специалисты указывают на сезонные причины, связанные с меньшим числом рабочих дней: в январе их было на два меньше, а в феврале – на один, по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

    Путин уточнил, что эти обстоятельства влияют на экономическую динамику, однако ими не исчерпываются причины спада инвестиционной активности в стране. По его словам, важно учитывать и другие факторы, которые оказывают влияние на деловой климат и инвестиции.

    Ранее Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики.

    15 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Россия в феврале закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года достиг максимальных показателей с лета прошлого года.

    По данным таможенной статистики, за последний месяц зимы объем поставок составил 3,6 млн долларов, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

    Летом прошлого года экспорт мороженого из Казахстана достигал почти 5 млн долларов, что до февраля оставалось рекордным показателем за последние месяцы. В феврале этого года Россия стала крупнейшим импортером казахстанского мороженого: ее доля составила 68% от общего объема экспорта.

    Среди других крупнейших покупателей мороженого из Казахстана оказались Киргизия и Узбекистан – на них пришлось 19% и 7% поставок соответственно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как торговля с друзьями изменила экспортную модель России.

    15 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    Европейский газ подешевел до минимума начала весны

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 515 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки майских фьючерсов на газ на хабе TTF снизились почти на 3%, опустившись почти до 514 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду днем снижались почти на 3%, до примерно 513,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE, которые приводит РИА «Новости».

    Майские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 519,7 доллара за тысячу кубометров, что на 1,6% ниже предыдущего закрытия. Расчетная цена во вторник составляла 528,2 доллара.

    К 14.36 мск майский контракт торговался уже по 513,8 доллара, что означало падение на 2,7% относительно расчетного уровня. При этом средняя биржевая цена газа в Европе в марте, по расчетам агентства, выросла на 59% по сравнению с февралем и впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    Подъем котировок начался после ударов США и Израиля по Ирану, и сейчас цены удерживаются выше уровней последних двух лет. Максимум текущего всплеска был зафиксирован 19 марта и достиг 853,7 доллара за тысячу кубометров, что на 32% выше показателя конца февраля.

    В 2021–2022 годах газ стоил значительно дороже, а исторический рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен в начале весны 2022 года, что стало беспрецедентным уровнем за время работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 апреля стоимость газа на европейских биржах опустилась до 550 долларов за тысячу кубометров.

    10 апреля биржевые котировки газа в Европе упали до 542 долларов за тысячу кубометров на открытии утренних торгов.

    Ранее цена голубого топлива на европейских площадках зафиксировалась около 550 долларов за тысячу кубометров после резкого обвала котировок на 14%.

    15 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине

    Минобороны: Поставки Европой БПЛА Киеву ведут к эскалации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решения ряда европейских стран о поставках беспилотников Украине ведут к эскалации военной ситуации, заявило Минобороны России.

    В заявлении, опубликованном в канале ведомства в Max, подчеркивается, что подобные шаги расцениваются как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».

    В Минобороны также отметили, что действия европейских лидеров не только не способствуют укреплению безопасности, но, напротив, быстрее втягивают их страны в конфликт с Россией.

    Ранее в российских силовых структурах заявили, что западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи, сделав главную ставку на отправку беспилотников самолетного типа.

    В среду британское минобороны объявило о планах передать Киеву 120 тыс. беспилотников в течение 2026 года.

    В начале апреля Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0.

    15 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Депутат Кирьянов: Путин потребовал конкретных мер по возобновлению роста экономики
    Депутат Кирьянов: Путин потребовал конкретных мер по возобновлению роста экономики
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин не ждет оправданий и перечисления внешних проблем от министров, а требует конкретных мер по восстановлению экономического роста страны, сказал газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов. На прошедшем в среду совещании по экономическим вопросам президент поставил задачу перед правительством принять меры для возобновления роста отечественной экономики.

    «Президент держит руку на пульсе экономики, знает реальную ситуацию и требует от ведомств выполнения взятых обязательств. В последнее время Владимир Путин проводит множество совещаний с участием правительства, бизнеса и Центробанка. Это свидетельствует о глубокой вовлеченности главы государства в вопросы экономического развития и роста», – отметил Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.

    При этом, как признал Кирьянов, сегодняшние экономические показатели не дают поводов для оптимизма. Чтобы достичь прогнозных показателей, необходимы серьезные усилия. Проведенное президентом совещание, по мнению депутата, «стало очередным импульсом для власти, бизнеса, госкомпаний и частных инвесторов». «Все это должно отразиться на реальных доходах населения, промышленном росте и в конечном счете – на повышении качества жизни россиян», – сказал депутат.

    Особо Кирьянов отметил слова президента, прозвучавшие в открытой части совещания. Глава государства, по словам депутата, ждал от руководителей министерств и ведомств финансового блока правительства не перечисления внешних проблем, которые влияют на экономику, а конкретных мер по возобновлению ее роста. Сложности, подчеркнул Кирьянов, не могут служить оправданием, и президент говорит о них открыто.

    Депутат также обратил внимание на рекордно низкий уровень безработицы – 2,1%. «Это исторический минимум за всю современную историю России. Многие отрасли, которые раньше работали не в полную силу или простаивали, начинают возрождаться. Процесс идет не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданском машиностроении», – уточнил он.

    По словам Кирьянова, все, кто хочет работать, будут трудоустроены. «Предельно низкий уровень безработицы – показатель интенсивно развивающейся экономики. Сегодня, с учетом новейших цифровых достижений, необходимо сосредоточиться на росте производительности и эффективности труда на всех уровнях. Это приоритетная задача на ближайшие годы», – заключил он.

    В среду президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что работа должна быть нацелена «на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время».

    Президент отметил, что «статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается». «В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство», – сказал Путин.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России. И конечно, как уже было сказано, жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость», – добавил глава государства.

    При этом президент отметил, что уровень безработицы, «даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне». «Сейчас безработица составляет 2,1%. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости», – сказал Путин.

    15 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран благодарен России за готовность содействовать дипломатическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи отметил, что у Тегерана и Москвы сложились хорошие отношения и успешный опыт сотрудничества в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию», – заявил Багаи на брифинге.

    Отвечая на вопрос о возможной помощи России в переработке или хранении обогащенного урана, Багаи пояснил, что для принятия решения по этим направлениям необходимо понять, сможет ли Иран достичь договоренности с США по ядерной программе.

    В феврале США и Иран провели переговоры в Женеве по ядерной программе.

