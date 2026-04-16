В ОП сообщили о праве отказать мужчине в разводе при наличии младенца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Эти правила применяются независимо от того, кто является биологическим отцом малыша, рожденного в браке, сказал Машаров, передает ТАСС.

«Существует несколько причин, по которым суд может отказать в оформлении расторжения брака: не оплачена госпошлина; спор не подсуден данному суду; исковое заявление составлено неправильно», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что развод по инициативе мужа невозможен при беременности жены или наличии ребенка до года, если супруга выступает против.

При этом женщина имеет право подать на развод в любой момент, и наличие маленьких детей или беременность не станут препятствием.

Машаров отметил, что перечисленные причины скорее затягивают процесс, чем полностью его отменяют. По российскому законодательству окончательно запретить паре развестись практически невозможно, если один из супругов настроен решительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минюста Константин Чуйченко предложил ввести обязательную медиацию по семейным делам. До этого ведомство занялось проработкой вопроса о законодательном закреплении процедуры примирения для супругов.