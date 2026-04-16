Россия сохранила четвертое место среди экономик мира

Россия по итогам 2025 года осталась четвертой экономикой мира по размеру ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, передает РИА «Новости».
Согласно данным Международного валютного фонда и собственным расчетам агентства, ВВП России впервые превысил 7 трлн долларов, достигнув 7,26 трлн долларов против 6,97 трлн годом ранее.
Крупнейшей экономикой мира по-прежнему остается Китай, чей ВВП вырос до 41,2 трлн долларов с 38,2 трлн в 2024 году. На втором месте находятся США с результатом 30,8 трлн долларов, а Индия заняла третью позицию с показателем 17,3 трлн долларов. Япония сохранила за собой пятое место – ее экономика достигла 7 трлн долларов, а Германия оказалась на шестой позиции с ВВП 6,2 триллиона.
В десятку крупнейших экономик мира также вошли Индонезия (5 трлн долларов), Бразилия (4,99 трлн долларов), Франция (4,56 трлн долларов) и Британия (4,55 трлн долларов). Глобальная экономика в целом выросла до 210 трлн долларов по сравнению с 197,8 трлн годом ранее.
По итогам 2024 года российская экономика сохранила четвертое место в мировом рейтинге по паритету покупательной способности.
