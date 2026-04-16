Tекст: Мария Иванова

Вашингтон стремится примирить противоборствующие стороны в североафриканском государстве, чтобы расширить собственное влияние и получить доступ к нефтяным богатствам, пишет The Wall Street Journal.

Осенью 2025 года заместитель главы Африканского командования США генерал-лейтенант Джон Бреннан посетил Триполи и Сирт для проведения переговоров. В ходе визита он анонсировал совместные тренировки американского спецназа и местных вооруженных формирований.

Накануне на территории Ливии и Кот-д'Ивуара официально стартовали маневры под названием Flintlock 2026. «Масштаб инвестиционного потенциала является стимулом для воссоединения», – подчеркнул Бреннан. Издание отмечает, что эти тренировки откроют африканскому государству прямой доступ к западному военному оборудованию.

Американские журналисты полагают, что тесное сотрудничество позволит ливийцам полностью отказаться от поддержки со стороны России и Белоруссии.

Западные дипломаты также выразили надежду на формирование единого кабинета министров, который перестанет привлекать иностранные державы, в первую очередь Москву.

В настоящее время в стране сохраняется глубокое политическое двоевластие. На западе действует поддерживаемое ООН правительство национального единства, а восточные регионы контролирует Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию в Ливии с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

В 2024 году Россия перенесла передовые системы ПВО с сирийских баз на подконтрольные Хафтару территории.