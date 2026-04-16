Журналист Христофору призвал серьезно отнестись к заявлениям Лаврова о НАТО

Tекст: Мария Иванова

Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил о необходимости серьезно воспринимать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Речь идет о заявлениях главы российского МИД касательно быстрой милитаризации НАТО.

«Так вы собираетесь сдерживать Россию и Китай, да? Так вы будете атаковать Россию и Китай, не так ли? Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию? Лавров предупредил именно об этом: милитаризация происходит очень быстро», – подчеркнул эксперт.

Накануне Сергей Лавров по итогам визита в Китай отметил, что милитаризация Евросоюза происходит на фоне кризиса внутри Североатлантического альянса. По оценке министра, главным камнем преткновения сейчас выступают Ближний Восток и Персидский залив. Европа при этом пытается найти смысл существования, втягивая Украину в НАТО.

Ранее президент США неоднократно сомневался в способности НАТО оказать реальную помощь Вашингтону при глобальной угрозе. Он также заявлял о готовности рассмотреть выход из альянса после отказа помочь в операции против Ирана и из-за позиции других стран по контролю США над Гренландией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сравнил Евросоюз с НАТО по уровню милитаризации. Ранее министр рассказал о серьезной подготовке Североатлантического альянса к войне против России.

В прошлом году дипломат отметил назревание легкого бунта внутри западного военного блока.