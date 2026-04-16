В Институте законодательства предложили ввести ответственность за покровительство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ввести отдельную уголовную ответственность за покровительство бизнесу со стороны чиновников предложили эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сообщает РИА «Новости».

Трунцевский отметил, что сейчас за покровительство нельзя привлечь к ответственности, если не доказан факт взятки.

По данным института, в 2025 году в России к ответственности за дачу взятки были привлечены 353 юридических лица. Трунцевский пояснил, что чаще всего взятки передаются именно за покровительство, например, за предоставление преференций бизнесу при участии в госзакупках. По его словам, чиновник может покровительствовать не только за деньги, но и ради «добрых слов», родственников или общего бизнеса.

«Дело в том, что сейчас мы не можем привлечь к ответственности за покровительство, пока не докажем взятку. Плюс, чиновник необязательно должен получать деньги, покровительство можно осуществлять и за добрые слова, родственникам или общему бизнесу», – заявил Трунцевский.

Эксперт считает, что борьбу с подобными коррупционными практиками нужно начинать на самом раннем этапе. Он также отметил, что если покровительство оказывается в пользу коммерческой организации, должно вводиться уголовное наказание, а если речь идет о поддержке внутри своей структуры – должна применяться дисциплинарная ответственность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году российские суды осудили более 11 тысяч человек по делам о коррупции.

