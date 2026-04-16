Погибшая в Турции учительница закрыла собой учеников

В результате нападения на школу в турецком городе Кахраманмараш погибла учительница математики Айла Кара, которая пыталась защитить учеников от стрелявшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ahaber. По данным СМИ, женщина закрыла собой детей во время атаки, жертвой которой стала сама.
Инцидент произошел в среду, когда восьмиклассник открыл стрельбу по одноклассникам. В результате нападения погибли девять человек, среди которых восемь учеников и сама учительница. Еще 13 пострадавших были доставлены в больницы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Минувший инцидент не относится к категории теракта, сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи. Стрелявший школьник после случившегося покончил с собой.
Позже глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил о девяти погибших.
После серии подобных инцидентов турецкие профсоюзы работников образования объявили забастовку.