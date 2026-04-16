Врач Романенко рассказала, как сохранить молодой голос в пожилом возрасте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Романенко рассказала, что активный образ жизни, регулярные гимнастические упражнения и равномерные голосовые нагрузки помогают сохранить молодость голосовых связок и предотвратить возрастные изменения голоса, передает ТАСС.

«Если возрастные изменения голоса наступили, то надо поддерживать общий мышечный тонус за счет активного образа жизни, а голосовые нагрузки должны быть регулярными», – подчеркнула специалист. Она добавила, что пожилым лекторам не стоит перегружать голос, проводя занятия раз в неделю по несколько часов, а лучше равномерно распределять нагрузки и, при необходимости, использовать микрофон.

Романенко советует одиноким пожилым людям читать вслух по 15 минут три-четыре раза в день для поддержания тонуса мышц гортани. Старение голоса чаще всего проявляется в изменении тембра – у мужчин он становится выше, а у женщин ниже. На устойчивость к нагрузкам негативно влияют дистрофические процессы слизистой оболочки, ослабление мышц, снижение слуха и нарушения дыхания.

Врач объяснила, что пожилые люди часто не могут долго и качественно удерживать воздушный поток, из-за чего голос становится прерывистым, особенно при пении. В то же время степень изменений индивидуальна и иногда голос с годами практически не меняется.

Контролировать возрастные изменения можно с помощью специальных голосовых и дыхательных упражнений под наблюдением фонопеда. Противопоказаний к умеренным голосовым нагрузкам у пожилых пациентов нет, а при необходимости всегда можно проконсультироваться с врачом-фониатром для обследования и получения рекомендаций.

