Индонезия отказалась от новых закупок истребителей Rafale

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Индонезии не планируют размещать новые заказы на французские истребители Rafale, несмотря на слухи после встречи президента страны Прабово Субианто с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости». Представитель министерства обороны Индонезии Рико Рикардо заявил порталу Jakarta Globe: «На данный момент решения о приобретении дополнительных Rafale не принято. Правительство все еще изучает этот вопрос».

По данным ведомства, переговоры между лидерами Индонезии и Франции носили общий характер и касались вопросов военного сотрудничества и развития оборонной промышленности, без обсуждения новых контрактов на закупку авиационной техники.

Ранее, в 2022 году, Индонезия подписала контракт на поставку 42 истребителей Rafale на сумму 8,1 млрд долларов. Первая партия из трех самолетов уже прибыла в страну в январе, следующую ожидают в начале мая.

В контракте предусмотрено обучение пилотов, логистическая поддержка, а также создание учебного центра с современными тренажерами. Индонезия продолжает модернизировать свои вооруженные силы: оборонный бюджет на 2026 год составляет 337 трлн рупий (около 19,7 млрд долларов), кроме того, ранее сообщалось о планах приобрести 48 истребителей KAAN у Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Джакарта под давлением США отменила сделку по покупке 11 российских истребителей Су-35.

В свою очередь Индия одобрила закупку 26 палубных самолетов Rafale Marine у Франции.

Позже Нью-Дели рассмотрел вопрос о приобретении еще 114 французских истребителей.