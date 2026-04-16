Суздаль стал лидером по росту туристического спроса в мае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суздаль занял первое место по темпам роста спроса среди российских городов на майские праздники, передает РИА «Новости». Аналитики сервиса OneTwoTrip сообщили, что интерес к городу-музею увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основываясь на данных бронирования отелей с 1 по 11 мая 2026 года.

Среди других городов, которые вошли в топ-5 по росту спроса, оказались Рязань, где доля бронирований выросла в 2,7 раза, Самара с двукратным ростом, а также Казань и Смоленск, показавшие увеличение на 79% и 75% соответственно.

Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что майские праздники 2026 года показывают тенденцию: при сохранении баланса между внутренним и зарубежным туризмом, россияне все чаще стремятся к новым впечатлениям в уже известных регионах России.

Кроме традиционных направлений, в этом году в числе новых популярных мест оказались города Иннополис и Видное, а также село Введенская Слобода и деревня Вараксино, которые ранее редко попадали в майские туристические маршруты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России сообщила о нехватке мест в отелях Москвы и Петербурга на майские праздники.

Продажи путевок в Италию на этот период увеличились в несколько раз.

В прошлом году тысячелетний Суздаль принял почти два миллиона туристов.