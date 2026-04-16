    16 апреля 2026, 07:17 • Новости дня

    ИИ начал круглосуточный пожарный мониторинг в Новосибирской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Круглосуточный пожарный мониторинг с использованием искусственного интеллекта (ИИ) заработал в Новосибирской области, сообщает правительство региона.

    В Новосибирской области начал работу круглосуточный пожарный мониторинг с применением искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». Система автоматического видеонаблюдения развернута к началу пожароопасного сезона и предназначена для раннего обнаружения ландшафтных пожаров.

    Как уточнили в минцифры региона, в 12 самых пожароопасных районах области установлено 35 комплексов видеонаблюдения с ИИ. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь отметил: «Мониторинг продлится с апреля по октябрь... Система практически моментально фиксирует источники дыма и вспышки огня и передает информацию в службы реагирования».

    Интеграция платформы с региональной координационной системой позволяет оперативно оповещать экстренные службы, в частности, управление МЧС. В правительстве региона подчеркнули, что новая система не только ускоряет обнаружение возгораний, но и помогает выявлять поджигателей для дальнейшего привлечения их к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС России использует космический мониторинг для выявления источников опасных пожаров.

    Отечественные технологии искусственного интеллекта помогают прогнозировать лесные возгорания.

    В Санкт-Петербурге современные камеры с нейросетью начали круглосуточно следить за историческими памятниками.

    15 апреля 2026, 12:28 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали в села

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», инициированным партией «Единая Россия», с 2012 года около 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали работать в сельскую местность и малые города.

    За это время медицинские работники получили около 80 млрд рублей подъемных выплат, а до 2030 года на эти цели планируется выделить еще 30 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте партии.

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил, что только в 2025 году в Бурятии трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области – 403 специалиста, в Крыму – 70 врачей и 20 работников среднего звена, а в Ивановской области число выпускников медуниверситета, оставшихся в регионе, выросло с 40 до 200 человек с 2017 года.

    Он подчеркнул, что базовые выплаты для врачей в селах и малых городах составляют 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей, а для работы на Дальнем Востоке, Крайнем Севере или в новых регионах – 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам.

    За труд в труднодоступных и суровых регионах компенсация может достигать 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, а в отдельных районах, например, в Забайкалье, сумма поддержки доходит до 3 млн рублей. Для получения выплат медики обязаны отработать не менее пяти лет.

    С 2026 года вступил в силу закон, по которому студенты-бюджетники обязаны отработать до трех лет в государственных медучреждениях. Власти регионов также предоставляют служебное жилье, компенсируют аренду и помогают с ипотекой. Программы по закреплению кадров продолжат действовать в рамках новой Народной программы «Единой России» до 2030 года, в том числе с утверждением квот на жилье и поддержку для медиков в регионах, таких как Югра и Ульяновская область.

    В июне партия представит стратегическую рамку программы на десятилетия, а в августе – народную программу на пять лет. Экспертный совет по подготовке программы включает Героев РФ, участников СВО, представителей науки, промышленности и общественных объединений.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления о выходе Молдавии из СНГ через год являются исключительно молдавскими оценками, сообщил источник в Москве. Кишиневу предстоит урегулировать ряд вопросов, в том числе долг перед организацией.

    По его словам, Кишиневу предстоит обсуждать все вопросы, связанные с выходом, непосредственно с исполнительным комитетом организации, передает РИА «Новости».

    «На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что страна намерена выйти из СНГ через год и уже уведомила об этом Минск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ больно ударит по Молдавии.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    15 апреля 2026, 09:07 • Новости дня
    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные правоохранители остановили работу теневой сети, которая через тысячи фирм-однодневок помогала компаниям уклоняться от уплаты налогов в гигантских масштабах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Ущерб от действий группировки составил более 1 трлн рублей, пояснила Петренко, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники зарегистрировали свыше 4 тыс. фиктивных компаний. От их имени преступники продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры. Эти документы содержали вымышленные сведения о несуществующих сделках, проданных товарах и оказанных услугах.

    Фальшивые бумаги использовались покупателями для налоговой отчетности, что привело к колоссальным потерям государственной казны. Петренко пояснила, что против фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.

    Масштабную сеть удалось выявить благодаря совместным усилиям столичных следователей, ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы. Сейчас часть подозреваемых уже доставлена на допрос к следователям для выяснения всех обстоятельств.

    Ранее источники сообщали, что правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети по уклонению от уплаты налогов на 1 трлн рублей.

    15 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Редакция Delfi осудила высказывания Лукашенко о литовском народе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Редакция литовского портала Delfi расценила заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко как оскорбительные по отношению к литовскому народу.

    Сообщение редакции появилось в официальном Telegram-канале издания и вызвало бурное обсуждение в местной медиасреде, передают «Вести».

    Поводом для критики стало выступление Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития Могилевской области. В своей речи белорусский лидер использовал выражения, которые литовская пресса сочла неприемлемыми и уничижительными.

    По информации Delfi, одно из слов, произнесенных Лукашенко, исторически применялось как пренебрежительное прозвище литовцев и связано с литовским приветствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков призвал жителей Литвы повлиять на политику своих властей.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    15 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия выразили несогласие с позицией Владимира Зеленского в отношении Донбасса, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», Буданов и Арахамия, ключевые фигуры в руководстве Украины, не разделяют точку зрения Владимира Зеленского по Донбассу, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что в западных медиа и среди украинских политиков давно циркулируют слухи о разногласиях по этому вопросу.

    По данным издания, Буданов и Арахамия считают, что Украина должна прислушаться к мнению Соединённых Штатов и вывести войска из Донбасса. Взамен, по их мнению, Вашингтон обещает Киеву гарантии безопасности и значительные инвестиции.

    Авторы материала отмечают, что оба политика считают длительную войну истощающей для страны. Они уверены, что чем дольше затягивается конфликт, тем хуже будут условия будущего мирного соглашения для Украины.

    Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.

    15 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии

    Путешественники из России заняли второе место по визитам в Грузию в первом квартале этого года

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Свыше 1 миллиона трехсот тысяч международных путешественников посетило Грузию в первом квартале этого года, россияне с показателем в 230 717 человек уступают только гражданам Турции (238 368), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В целом в первом квартале граждане России совершили на 5,2 процента больше путешествий в Грузию, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено 219 тыс. 264 визита, сообщает Национальная администрация туризма Грузии в среду.

    Между двумя странами нет дипломатических отношений после конфликта 2008 года, но поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.

    На третьем месте среди посетивших Грузию в первом квартале международных визитеров – граждане Армении (160 473).

    В 2025 году Грузию посетило 7 803 239 международных путешественников, на первом месте – граждане России: 1 579 764.


    15 апреля 2026, 22:05 • Новости дня
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

    World Gymnastics вынесла Ильтеряковой предупреждение за инцидент с флагом Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российская гимнастка София Ильтерякова получила официальное предупреждение от World Gymnastics после того, как на церемонии награждения осталась стоять спиной при исполнении гимна Украины.

    Официальное заявление с предупреждением в адрес Софии Ильтеряковой опубликовано на сайте Международной федерации гимнастики, передают «Вести».

    Инцидент произошел в марте на церемонии награждения этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Тогда пятнадцатилетняя Ильтерякова, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в упражнениях с обручем.

    Во время исполнения гимна Украины победительница Таисия Онофрийчук и бронзовый призер София Раффаэли повернулись к национальным флагам, а Ильтерякова осталась стоять спиной. Федерация гимнастики Украины ранее потребовала лишить спортсменку нейтрального статуса.

    World Gymnastics отметила, что повторение подобных нарушений протокола приведет к лишению нейтрального статуса. В заявлении также говорится о необходимости уточнения правил церемоний награждения.

    На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    15 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли «в минус», что отражается на общем экономическом развитии страны.

    Президент обратил внимание, что согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года внутренний валовой продукт России сократился на 1,8%, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    15 апреля 2026, 11:06 • Новости дня
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов

    Гуцан: Ущерб СССР от преступлений фашистов составил 257 трлн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финансовые потери СССР от действий немецких захватчиков и их союзников в годы Великой Отечественной войны достигли колоссальной суммы в 257 трлн рублей, заявил генпрокурор Александр Гуцан.

    «По искам прокуроров в 34 регионах страны судами подтверждены факты совершения фашистскими захватчиками военных преступлений против человечности и признаны эти преступления геноцидом», – указал Гуцан, передает РИА «Новости».

    Ущерб от преступлений составил 257 трлн рублей, заявил глава ведомства.

    Руководитель надзорного органа подчеркнул исключительную важность сохранения исторической памяти. При этом недавние проверки архивов и музеев выявили серьезные проблемы с обеспечением сохранности документов.

    Из-за несоблюдения нормативных условий часть исторических свидетельств оказалась испорчена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Эксперты признали жертвами геноцида советского народа более 9 млн человек. Глава государства подписал закон об уголовной ответственности за отрицание этих исторических фактов.

    15 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперимент по внедрению так называемых «белых» банкоматов, где клиенты любых кредитных организаций могут снимать деньги без комиссии, стартовал в России.

    Первыми такие устройства появились в Тамбовской области, передает РИА «Новости». В новых терминалах клиенты любых банков могут снимать наличные и пополнять счет без комиссии

    В январе Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы.

    В Росфинмониторинге объяснили, что введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций.

    15 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Житель Риги потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на персонажей «Ну, погоди»

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранный заявитель попросил суд аннулировать права «Союзмультфильма» на товарные знаки с героями «Ну, погоди!», ссылаясь на их неиспользование.

    Константин Ведерников из столицы Латвии просит лишить киностудию прав на товарные знаки в виде Волка и Зайца, передает РИА «Новости».

    Речь идет о двух изображениях зайца и одном изображении волка, зарегистрированных в Роспатенте в 2020 году. Действие этих брендов распространяется на множество товаров и услуг.

    По мнению заявителя, правообладатель в настоящее время не использует указанные знаки. Исковое заявление поступило в инстанцию шестого апреля. Суд пока оставил документ без движения из-за отсутствия подтверждения уплаты госпошлины и соблюдения претензионного порядка.

    Устранить процессуальные недочеты истец должен до 14 мая. Известно, что ранее Ведерников уже судился с российскими телеканалами. Тогда мужчина считал нарушенными свои права на обозначение «Мультимания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московские суды приняли 26 новых исков киностудии о защите авторских прав. Арбитражный суд Камчатского края получил иск против продавца ковров с Карлсоном.

    Таганский суд Москвы ранее удовлетворил требования «Союзмультфильма» о правах на образ крокодила Гены.

    Главное
    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Чемпионка России рассказала о тренировке охотников на дронов
    Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти
    Кравцов: Россия отказалась от введения единой школьной формы
    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины