В Кузбассе добыча угля снизилась на 7,5% за квартал

Tекст: Дмитрий Зубарев

Добыча угля в Кемеровской области за первый квартал 2026 года снизилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС. Как уточнили в региональном министерстве угольной промышленности, за три месяца было добыто 46,6 млн тонн угля. Численность работников угольной отрасли уменьшилась на 6,8 тыс. человек – теперь на предприятиях занято 82,8 тыс. человек.

В Кузбассе функционируют около 150 угольных компаний, на которые приходится более половины всего российского угля. Для большинства городов региона отрасль является ключевой как с точки зрения занятости, так и по налоговым поступлениям в бюджет. Однако последние годы добыча стабильно снижается из-за кризиса в отрасли.

В марте 2026 года предприятия Кузбасса переработали 12,5 млн тонн угля, что на 6% меньше по сравнению с мартом 2025 года. При этом общий объем погрузки угля сократился на 0,6%, но экспорт вырос на 400 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячная зарплата работников, занятых в добыче и переработке, составляет 114,1 тыс. рублей – этот показатель остался на уровне аналогичного периода прошлого года.

угольная отрасль России столкнулась с кризисом после потери европейского рынка сбыта.

В Кемеровской области из-за падения мировых цен приостановили работу 17 угольных предприятий.

При этом отечественные компании нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.