США пригрозили Ирану «финансовым эквивалентом кинетических ударов»

Бессент пригрозил Ирану «финансовым эквивалентом» бомбардировок

Tекст: Антон Антонов

По словам министра, ряд государств Персидского залива выразили готовность к большей прозрачности в поиске иранских средств в своих банках, передает ТАСС.

«Мы обратились к ним с запросом, пояснив, что намерены заморозить еще больше средств Корпуса стражей исламской революции, а также членов иранского руководства», – подчеркнул Бессент.

Глава американского ведомства также предупредил о готовности Вашингтона применить вторичные санкции в случае покупки иранской нефти или хранения средств Тегерана в банках этих стран.

«Иранцы должны понимать, что это будет финансовым эквивалентом того, что происходило в плане нанесения кинетических ударов», – добавил глава американского Минфина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.

На ваш взгляд Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном? Израиль возобновит конфликт

Иран возобновит конфликт

США возобновят конфликт

Заключением мира/заморозкой конфликта

Перемирие будет сорвано

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты



