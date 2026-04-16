Роскосмос: МКС подняла орбиту на 440 метров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международная космическая станция была поднята на 440 метров с помощью российского грузового корабля «Прогресс МС-32», передает РИА «Новости». Теперь орбита МКС расположена на высоте 420,09 километра над поверхностью Земли.

В сообщении «Роскосмоса» говорится: «Сегодня в 05:34 мск включились двигатели корабля »Прогресс МС-32«, пристыкованного к МКС, проработали 303 секунды, выдав импульс величиной 0,25 метра в секунду, и «подняли» станцию на 440 метров». Операция прошла успешно, параметры орбиты скорректированы.

Как отмечают в госкорпорации, данная мера была необходима для подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-29» и посадке «Союза МС-28».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля грузовой корабль «Прогресс МС-30» изменил орбиту Международной космической станции перед прибытием «Союза МС-27».

В феврале двигатели аппарата «Прогресс МС-28» увеличили среднюю высоту полета станции на 3,4 километра.

Осенью прошлого года маневр этого же корабля помог избежать опасного столкновения с космическим мусором.