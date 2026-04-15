Чемпионка России рассказала о тренировке охотников на дронов

Чемпионка по стрельбе Толстоусова рассказала о тренировке охотников на дронов

Tекст: Антон Антонов

Толстоусова в интервью Всероссийскому казачьему обществу рассказала, что опытному стрелку бывает непросто «перестроиться на непривычную для него методику стрельбы». На вопрос о том, тяжело ли обучать профессиональных бойцов, Толстоусова ответила, что опытным военным сложнее перестроиться, потому что у них уже сформированы устойчивые навыки работы по статическим мишеням. По ее словам, с новичками иногда проще, но преодолев свой барьер, профессионалы способны продвигаться гораздо дальше.

Мастер спорта уверена, что навыки отстрела дронов необходимо внедрять в программу обучения молодых казаков. В перспективе это направление может перерасти в полноценную спортивную дисциплину по аналогии с танковым биатлоном. В таких соревнованиях одна команда могла бы управлять аппаратами, а другая – активно им противодействовать, сказала Толстоусова.

Говоря о врожденных способностях к подобной стрельбе, чемпионка выделила бурят и якутов: «Я вижу по национальным признакам, буряты и якуты – те, у кого это в крови. Но больше никаких факторов особых я не вижу».

Однако стать успешным охотником на беспилотники может даже далекий от оружия человек. сказала она.

«Бывает, приходит человек, молодой парень: «Я только сижу, у меня компьютер, программы, я ружье в первый раз взял». И он такой высокий, такой весь худой, несуразный. И первый час у него какие-то страдания. Потом даже не на второй, не на третий час, а под конец дня он начинает расстреливаться. На второй день у него загорелись глаза. На третий он стреляет уже дуплеты. На четвертый он уже работает с кузова», – рассказала она.

«И потом, когда мы его встречаем через несколько командировок опять, он уже приходит с ружьем и говорит: «Меня перевели, мне выдали ружье, я теперь езжу с эвакуационной группой». То есть, можно удивиться вообще неожиданно», – сказала Толстоусова.

