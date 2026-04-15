  • Новость часаРазвожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западу для войн нового типа понадобилась Украина
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    Пашинян заявил о небывало высоком уровне отношений с Россией
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России
    15 апреля 2026, 22:29 • Новости дня

    Суд запретил ряд действий жительнице Ленобласти за фото кулича с секс-игрушкой

    Tекст: Вера Басилая

    Суд запретил пользоваться интернетом и менять место жительства жительнице Ленобласти после публикации фото кулича с секс-игрушкой.

    Всеволожский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения для местной жительницы, опубликовавшей в мессенджере фото пасхального кулича и секс-игрушки. Девушке запретили менять место жительства, общаться с участниками дела, использовать интернет и отправлять почтово-телеграфные отправления, передает РИА «Новости».

    По информации местного телеканала «78», на фото были изображены кулич и секс-игрушка на столе, а снимок сопровождался подписью «Христос воскрес!». Сама публикация была сделана в Telegram-канале «Министерство кибербезопасности» с 4,5 тыс. подписчиков между 12 и 14 апреля.

    В пресс-службе судов сообщили, что обвиняемой Бекасовой предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 УК РФ – нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. После инцидента фото и аккаунты девушки были удалены из социальных сетей.

    В Ленинградской области блогерша выложила в социальные сети фотографию пасхального кулича рядом с секс-игрушкой.

    Вскоре правоохранительные органы задержали двадцатилетнюю девушку по подозрению в оскорблении религиозных чувств верующих.

    Ранее в Москве Следственный комитет возбудил аналогичное уголовное дело из-за видеоролика с кальяном на куличе.

    15 апреля 2026, 12:28 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали в села

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», инициированным партией «Единая Россия», с 2012 года около 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали работать в сельскую местность и малые города.

    За это время медицинские работники получили около 80 млрд рублей подъемных выплат, а до 2030 года на эти цели планируется выделить еще 30 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте партии.

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил, что только в 2025 году в Бурятии трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области – 403 специалиста, в Крыму – 70 врачей и 20 работников среднего звена, а в Ивановской области число выпускников медуниверситета, оставшихся в регионе, выросло с 40 до 200 человек с 2017 года.

    Он подчеркнул, что базовые выплаты для врачей в селах и малых городах составляют 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей, а для работы на Дальнем Востоке, Крайнем Севере или в новых регионах – 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам.

    За труд в труднодоступных и суровых регионах компенсация может достигать 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, а в отдельных районах, например, в Забайкалье, сумма поддержки доходит до 3 млн рублей. Для получения выплат медики обязаны отработать не менее пяти лет.

    С 2026 года вступил в силу закон, по которому студенты-бюджетники обязаны отработать до трех лет в государственных медучреждениях. Власти регионов также предоставляют служебное жилье, компенсируют аренду и помогают с ипотекой. Программы по закреплению кадров продолжат действовать в рамках новой Народной программы «Единой России» до 2030 года, в том числе с утверждением квот на жилье и поддержку для медиков в регионах, таких как Югра и Ульяновская область.

    В июне партия представит стратегическую рамку программы на десятилетия, а в августе – народную программу на пять лет. Экспертный совет по подготовке программы включает Героев РФ, участников СВО, представителей науки, промышленности и общественных объединений.

    Комментарии (7)
    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    Комментарии (14)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Комментарии (43)
    15 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления о выходе Молдавии из СНГ через год являются исключительно молдавскими оценками, сообщил источник в Москве. Кишиневу предстоит урегулировать ряд вопросов, в том числе долг перед организацией.

    По его словам, Кишиневу предстоит обсуждать все вопросы, связанные с выходом, непосредственно с исполнительным комитетом организации, передает РИА «Новости».

    «На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что страна намерена выйти из СНГ через год и уже уведомила об этом Минск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ больно ударит по Молдавии.

    Комментарии (2)
    15 апреля 2026, 09:07 • Новости дня
    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    @ sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные правоохранители остановили работу теневой сети, которая через тысячи фирм-однодневок помогала компаниям уклоняться от уплаты налогов в гигантских масштабах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Ущерб от действий группировки составил более 1 трлн рублей, пояснила Петренко, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники зарегистрировали свыше 4 тыс. фиктивных компаний. От их имени преступники продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры. Эти документы содержали вымышленные сведения о несуществующих сделках, проданных товарах и оказанных услугах.

    Фальшивые бумаги использовались покупателями для налоговой отчетности, что привело к колоссальным потерям государственной казны. Петренко пояснила, что против фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.

    Масштабную сеть удалось выявить благодаря совместным усилиям столичных следователей, ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы. Сейчас часть подозреваемых уже доставлена на допрос к следователям для выяснения всех обстоятельств.

    Ранее источники сообщали, что правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети по уклонению от уплаты налогов на 1 трлн рублей.

    Комментарии (10)
    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    Комментарии (32)
    15 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Редакция Delfi осудила высказывания Лукашенко о литовском народе
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Редакция литовского портала Delfi расценила заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко как оскорбительные по отношению к литовскому народу.

    Сообщение редакции появилось в официальном Telegram-канале издания и вызвало бурное обсуждение в местной медиасреде, передают «Вести».

    Поводом для критики стало выступление Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития Могилевской области. В своей речи белорусский лидер использовал выражения, которые литовская пресса сочла неприемлемыми и уничижительными.

    По информации Delfi, одно из слов, произнесенных Лукашенко, исторически применялось как пренебрежительное прозвище литовцев и связано с литовским приветствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков призвал жителей Литвы повлиять на политику своих властей.

    Комментарии (17)
    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    Комментарии (6)
    15 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли «в минус», что отражается на общем экономическом развитии страны.

    Президент обратил внимание, что согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года внутренний валовой продукт России сократился на 1,8%, сообщает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    Комментарии (38)
    15 апреля 2026, 11:06 • Новости дня
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов

    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финансовые потери СССР от действий немецких захватчиков и их союзников в годы Великой Отечественной войны достигли колоссальной суммы в 257 трлн рублей, заявил генпрокурор Александр Гуцан.

    «По искам прокуроров в 34 регионах страны судами подтверждены факты совершения фашистскими захватчиками военных преступлений против человечности и признаны эти преступления геноцидом», – указал Гуцан, передает РИА «Новости».

    Ущерб от преступлений составил 257 трлн рублей, заявил глава ведомства.

    Руководитель надзорного органа подчеркнул исключительную важность сохранения исторической памяти. При этом недавние проверки архивов и музеев выявили серьезные проблемы с обеспечением сохранности документов.

    Из-за несоблюдения нормативных условий часть исторических свидетельств оказалась испорчена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Эксперты признали жертвами геноцида советского народа более 9 млн человек. Глава государства подписал закон об уголовной ответственности за отрицание этих исторических фактов.

    Комментарии (29)
    15 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Житель Риги потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на персонажей «Ну, погоди»

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранный заявитель попросил суд аннулировать права «Союзмультфильма» на товарные знаки с героями «Ну, погоди!», ссылаясь на их неиспользование.

    Константин Ведерников из столицы Латвии просит лишить киностудию прав на товарные знаки в виде Волка и Зайца, передает РИА «Новости».

    Речь идет о двух изображениях зайца и одном изображении волка, зарегистрированных в Роспатенте в 2020 году. Действие этих брендов распространяется на множество товаров и услуг.

    По мнению заявителя, правообладатель в настоящее время не использует указанные знаки. Исковое заявление поступило в инстанцию шестого апреля. Суд пока оставил документ без движения из-за отсутствия подтверждения уплаты госпошлины и соблюдения претензионного порядка.

    Устранить процессуальные недочеты истец должен до 14 мая. Известно, что ранее Ведерников уже судился с российскими телеканалами. Тогда мужчина считал нарушенными свои права на обозначение «Мультимания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московские суды приняли 26 новых исков киностудии о защите авторских прав. Арбитражный суд Камчатского края получил иск против продавца ковров с Карлсоном.

    Таганский суд Москвы ранее удовлетворил требования «Союзмультфильма» о правах на образ крокодила Гены.

    Комментарии (6)
    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

    Комментарии (6)
    15 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Эксперты назвали причины резкого укрепления курса рубля

    Tекст: Ольга Иванова

    Резкое укрепление рубля специалисты объяснили совокупностью внутренних и внешних факторов, на фоне которых доллар подешевел до уровня около 75 рублей.

    Инвестиционный стратег Александр Бахтин называет нынешнюю стоимость американской валюты обоснованной, передает Газета.Ru.

    «Текущий курс справедлив для условий внешней и внутренней конъюнктуры, реального баланса спроса и предложения на валюту. Экономически более комфортным был бы рубль, на 15–20% более слабый, чем сейчас», – отметил эксперт.

    По словам аналитика, к лету зависимость российской валюты от нефти возрастет из-за приостановки валютных операций Минфина. Самым негативным сценарием для рубля станет падение мировых цен на сырье до 70 долларов за баррель. Это может произойти в случае геополитической разрядки и ускоренного снижения ключевой ставки Центробанка.

    В пресс-службе «СберИнвестиций» главной причиной уверенных позиций рубля назвали резкое падение кредитных ставок на юаневом рынке. Специалисты уточнили, что краткосрочные займы в китайской валюте сейчас выдаются почти под нулевой процент. Дополнительную поддержку курсу оказывает приток экспортной выручки, сформированной благодаря высоким мартовским ценам на сырье.

    Аналитики добавили, что котировки российской марки Urals стабильно держатся вблизи 100–105 долларов за баррель. На этом фоне майские объемы экспорта способны достичь рекордных с 2022 года 50 млрд долларов. Положительно на стоимости рубля сказывается и временный отказ Минфина от покупки валюты по бюджетному правилу.

    В конце апреля экспортеры начнут активнее продавать валюту для уплаты налогов, что традиционно усиливает позиции рубля. Однако эксперты предупреждают о рисках возможного обвала нефтяных котировок и возвращения государства к интервенциям. По данным Investing.com, с мартовских пиков доллар потерял 14% стоимости и 14 апреля стоил 74,69 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчетная стоимость доллара на внебиржевых торгах снизилась ниже 75 рублей впервые с конца января 2026 года.

    Глава ВТБ Андрей Костин в 2025 году заявил о значительном укреплении рубля из-за низкого импорта и о невыгодности такого курса для бюджета и экспортеров.

    Осенью 2025 года эксперты отмечали необычную крепость рубля и потребность бюджета в более слабом курсе российской валюты.

    Комментарии (9)
    15 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном

    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская разведка считает свою миссию незаконченной до тех пор, пока в Тегеране не сменится правящий режим, несмотря на нанесенный ему серьезный удар, заявил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа.

    Глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что военная кампания против Ирана нанесла серьезный ущерб руководству страны, однако миссия завершится только после смены режима в Тегеране, передает The New York Times.

    «Мы не думали, что эта миссия будет завершена сразу после окончания боевых действий. Скорее, мы планировали – и готовились – к тому, что наша кампания продолжится и найдет отражение после ударов по Тегерану», – отметил руководитель израильской спецслужбы.

    Барнеа выступил на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста. В своей речи он ответил на критику внутри страны по поводу того, что Израиль не достиг поставленных целей, так как структура власти в Иране сохранилась.

    Ранее СМИ сообщали, что глава разведки предлагал американской администрации план быстрого внутреннего восстания в Иране. Однако американские чиновники отнеслись к этой идее скептически. Барнеа также добавил, что 45-дневная военная кампания была вынужденной мерой, в ходе которой удалось нанести беспрецедентный удар по иранскому руководству и нейтрализовать ракеты, угрожавшие Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении войны с Ираном.

    Изначально израильское руководство рассчитывало спровоцировать массовые беспорядки для свержения местной власти. Глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа представил этот план американской администрации.

    Комментарии (5)
    15 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Вэнс призвал папу римского следить за языком
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с критикой папы римского Льва XIV в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

    Американский политик отметил, что высказывания понтифика не основаны на теологической истине, передает Bloomberg.

    Выступая на мероприятии Turning Point USA в Джорджии, он задался вопросом, применимы ли слова главы Католической церкви ко Второй мировой войне, когда войска США освобождали Францию и узников концлагерей.

    «Как вы можете говорить, что Бог никогда не бывает на стороне тех, кто владеет мечом?» – заявил Вэнс. Он подчеркнул, что уважает папу римского, однако считает необходимым проявлять осторожность в вопросах теологии и опираться на истину.

    Ранее американский президент назвал родившегося в США понтифика «слабым в борьбе с преступностью».

    Разногласия между президентом и главой Католической церкви ставят Вэнса, принявшего католицизм и пишущего книгу о своей вере, в сложное положение, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США упрекнул папу римского в провальной внешней политике. После этого глава государства опубликовал в социальной сети свое изображение в образе врача.

    Понтифик выразил нежелание дискутировать с американской администрацией.

    Комментарии (3)
    Главное
    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Чемпионка России рассказала о тренировке охотников на дронов
    Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти
    Кравцов: Россия отказалась от введения единой школьной формы
    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины