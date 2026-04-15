Медведев назвал заводы БПЛА в Европе из списка Минобороны целями для ВС России

Tекст: Вера Басилая

Медведев в соцсети X на английском языке отметил, что адреса европейских предприятий по производству БПЛА, опубликованные Минобороны России, следует рассматривать как потенциальные цели для российских военных, передает ТАСС.

«Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность будет зависеть от развития ситуации», – подчеркнул Медведев. В своем сообщении он добавил: «Добрых снов, европейские партнеры!»

Позднее Медведев разместил ссылку на англоязычный список предприятий, опубликованный Минобороны России, отметив, что сделал это «по многочисленным просьбам».

Минобороны России опубликовало названия и адреса украинских и зарубежных предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по территории России.

Финский политик Армандо Мема назвал британские заводы по сборке беспилотников законными военными целями для России.

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.