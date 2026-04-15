Песков: Нам не хотелось бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу

Tекст: Валерия Городецкая

«Куба – давний партнер России, наш хороший друг. Нам не хотелось бы, чтобы какая-либо страна вторгалась на Кубу, давила на Кубу, преграждала бы Кубу от внешнего мира, не позволяя ничему попасть туда», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Он отметил тяжелую гуманитарную ситуацию на острове. По словам Пескова, больные дети в кубинских больницах погибают из-за нехватки медикаментов и перебоев с электричеством, что затрудняет работу медицинских учреждений.

Ранее президент Кубы Диас-Канель призвал США отказаться от войны. Он заверил в готовности страны дать жесткий отпор любым попыткам силовой смены власти.