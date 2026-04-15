    15 апреля 2026, 21:56 • Новости дня

    Депутат Кирьянов: Путин потребовал конкретных мер по возобновлению роста экономики

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин не ждет оправданий и перечисления внешних проблем от министров, а требует конкретных мер по восстановлению экономического роста страны, сказал газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов. На прошедшем в среду совещании по экономическим вопросам президент поставил задачу перед правительством принять меры для возобновления роста отечественной экономики.

    «Президент держит руку на пульсе экономики, знает реальную ситуацию и требует от ведомств выполнения взятых обязательств. В последнее время Владимир Путин проводит множество совещаний с участием правительства, бизнеса и Центробанка. Это свидетельствует о глубокой вовлеченности главы государства в вопросы экономического развития и роста», – отметил Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.

    При этом, как признал Кирьянов, сегодняшние экономические показатели не дают поводов для оптимизма. Чтобы достичь прогнозных показателей, необходимы серьезные усилия. Проведенное президентом совещание, по мнению депутата, «стало очередным импульсом для власти, бизнеса, госкомпаний и частных инвесторов». «Все это должно отразиться на реальных доходах населения, промышленном росте и в конечном счете – на повышении качества жизни россиян», – сказал депутат.

    Особо Кирьянов отметил слова президента, прозвучавшие в открытой части совещания. Глава государства, по словам депутата, ждал от руководителей министерств и ведомств финансового блока правительства не перечисления внешних проблем, которые влияют на экономику, а конкретных мер по возобновлению ее роста. Сложности, подчеркнул Кирьянов, не могут служить оправданием, и президент говорит о них открыто.

    Депутат также обратил внимание на рекордно низкий уровень безработицы – 2,1%. «Это исторический минимум за всю современную историю России. Многие отрасли, которые раньше работали не в полную силу или простаивали, начинают возрождаться. Процесс идет не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданском машиностроении», – уточнил он.

    По словам Кирьянова, все, кто хочет работать, будут трудоустроены. «Предельно низкий уровень безработицы – показатель интенсивно развивающейся экономики. Сегодня, с учетом новейших цифровых достижений, необходимо сосредоточиться на росте производительности и эффективности труда на всех уровнях. Это приоритетная задача на ближайшие годы», – заключил он.

    В среду президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что работа должна быть нацелена «на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время».

    Президент отметил, что «статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается». «В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление как строительство», – сказал Путин.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России. И конечно, как уже было сказано, жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость», – добавил глава государства.

    При этом президент отметил, что уровень безработицы, «даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне». «Сейчас безработица составляет 2,1%. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости», – сказал Путин.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    15 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли «в минус», что отражается на общем экономическом развитии страны.

    Президент обратил внимание, что согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года внутренний валовой продукт России сократился на 1,8%, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах западных стран сформировать новый военный альянс, где Украина станет ключевым участником.

    Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил о том, что страны Запада разрабатывают концепцию нового военного блока, в котором Украина будет играть ведущую роль. По словам Лаврова, инициатива предусматривает, что именно Киеву отводится функция основного участника, передает RT.

    Лавров напомнил, что ранее Владимир Зеленский открыто заявлял о готовности самостоятельно «защищать» европейские государства от России. Министр подчеркнул, что западные партнеры рассматривают Украину как центральную фигуру в будущем альянсе.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за продолжение военных действий на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    15 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поднял тему сбоев в работе интернета в регионе, посоветовав гражданам оценивать временные технические неполадки с учетом общих приоритетов национальной безопасности. Об этом он заявил во время отчета перед депутатами областного Заксобрания.

    В своем выступлении Дрозденко напрямую обратился к тем, кто жалуется на нестабильный доступ в сеть: «Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: «А что ты сделал для Победы, чтобы появился стабильный интернет?», передает РИА Новости.

    Ранее, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии, он уже подчеркивал: решения такого уровня принимаются на федеральном уровне и связаны с обеспечением стабильности в стране. По словам губернатора, подобные меры – вынужденная необходимость в текущих условиях, и гражданам стоит проявить понимание.

    В последние месяцы жители Петербурга и области жаловались на сбои в работе мобильного интернета.

    15 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость выработки конкретных мер для стимулирования экономического роста.

    Власти России должны сосредоточиться на подготовке конкретных мер для стимулирования экономического роста, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что статистика свидетельствует о снижении экономической динамики уже два месяца подряд.

    «Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%», – сказал он.

    Путин также напомнил о важности выдерживать курс на сбалансированность федерального бюджета и сохранение его устойчивости.

    «Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках», – подчеркнул президент.

    15 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперимент по внедрению так называемых «белых» банкоматов, где клиенты любых кредитных организаций могут снимать деньги без комиссии, стартовал в России.

    Первыми такие устройства появились в Тамбовской области, передает РИА «Новости». В новых терминалах клиенты любых банков могут снимать наличные и пополнять счет без комиссии

    В январе Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы.

    В Росфинмониторинге объяснили, что введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций.

    15 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопреки текущей экономической динамике, доля не имеющих работы граждан стабильно держится на историческом минимуме, составляя всего 2,1%, заявил президент России Владимир Путин.

    Показатели занятости в России демонстрируют уверенную стабильность. Президент Владимир Путин 15 апреля озвучил актуальные данные о состоянии отечественного рынка труда. Об этом глава государства заявил в ходе профильного совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1%», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года уровень безработицы в России сохранился на отметке 2,2%. На инвестиционном форуме ВТБ президент назвал этот показатель минимальным за всю историю. За последние четыре года число занятых граждан увеличилось на 2,4 млн человек.

    15 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета AZAL

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Азербайджан достигли соглашения по вопросу урегулирования последствий крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года близ казахстанского Актау.

    В совместном заявлении, опубликованном на сайте российского МИД, отмечается, что стороны пришли к надлежащему решению, в том числе по вопросу выплаты компенсаций пострадавшим.

    В документе подчеркивается, что рассматриваемое ЧП произошло вследствие непреднамеренного действия системы ПВО в российском воздушном пространстве. Стороны подтвердили стремление и дальше строить союзническое и взаимовыгодное сотрудничество.

    «Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств», – говорится в заявлении.

    Также дипведомства вновь выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, отметив, что разделяют боль невосполнимой утраты со всеми, кого коснулась эта трагедия.

    Ранее Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением пассажирского Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау.

    Напомним, в декабре 2024 года недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    15 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    С 16 апреля по 15 мая вылеты из российских аэропортов в Израиль возможны с 7.00 до 1.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max. На ночное время – с часа ночи до семи утра – полеты запрещены.

    В ведомстве уточнили, что ограничения введены с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России.

    Авиакомпаниям рекомендовано самостоятельно оценивать риски перед выполнением рейсов, используя, в том числе, рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    В марте Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля.

    Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение о возобновлении авиасообщения с Ближним Востоком будет приниматься только после нормализации обстановки и оценки рисков для пассажиров.

    Ранее иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия.

    15 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин: Среди причин снижения ВВП не только календарные и погодные факторы
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снижение ВВП России с начала года обусловлено не только календарными и погодными факторами, отметил президент Владимир Путин на совещании.

    Он подчеркнул, что специалисты указывают на сезонные причины, связанные с меньшим числом рабочих дней: в январе их было на два меньше, а в феврале – на один, по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

    Путин уточнил, что эти обстоятельства влияют на экономическую динамику, однако ими не исчерпываются причины спада инвестиционной активности в стране. По его словам, важно учитывать и другие факторы, которые оказывают влияние на деловой климат и инвестиции.

    Ранее Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики.

    15 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Нарышкин объяснил сопротивление ЕС мирному урегулированию на Украине

    Нарышкин: ЕС возражает против мира на Украине из-за больших вложений в войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского Союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, европейские государства и бюрократия слишком сильно вложились в военные действия, поэтому не готовы поддержать справедливый мир, передает РИА «Новости».

    «Однако стороны Европейского Союза и европейская бюрократия категорически возражают против этого мира. И понятно, почему. Они очень сильно заложились на войну», – заявил Нарышкин журналистам после совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии. Он отметил, что если будет достигнуто справедливое мирное соглашение на условиях, согласованных на Аляске, то граждане европейских стран увидят разницу между этим документом и заявлениями о «стратегическом поражении России».

    Нарышкин отметил, что в этом случае жители Европы поймут, что их вынудили пойти на серьезные экономические жертвы.

    Напомним, Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине. Ведомство подчеркнуло, что использование произведенных в Европе беспилотников для атак Украины против России может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям.

    Минобороны также опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    15 апреля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ хоронят убитых наемников на месте гибели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как на Сумском направлении «проходят службу» иностранные наемники, а в случае гибели их тела предают земле на месте «службы», о чем прописано в их контрактах.

    «На данном участке фронта российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе. По официальной информации, иностранец проходил службу в подразделении «контрдиверсионной борьбы» – заградительном отряде украинской армии», сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что наемник будет захоронен на территории Украины (Дубно, Ровненская область) и данная практика реализуется на протяжении последних лет. Это даже прописывается в контрактах большинства иностранцев.

    Кроме того, за прошедшие сутки на Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Бубликово, Соляников, Песчаного, Писаревки, Запселья, Бачевска и Малой Слободки.

    В Шосткинском районе ведется зачистка приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на расстояние до 250 м. В Сумском районе на 20 направлениях с боями продвинулись на расстояние до 600 м. На Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе села Новодмитровка, а штурмовые группы продвинулись до 400 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы уничтожали живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Избицкого, Байрака, Нового Бурлука, сёл Землянки и Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров. Упорные бои продолжаются вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. На Великобурлукском направлении на трех участках продвижение составило до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдовы украинских солдат пожаловались на складирование десятков тел погибших в домах Мирополья. Бригада ВСУ понесла колоссальные потери у Мирополья. Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы.

    15 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Россия в феврале закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экспорт мороженого из Казахстана в Россию в феврале текущего года достиг максимальных показателей с лета прошлого года.

    По данным таможенной статистики, за последний месяц зимы объем поставок составил 3,6 млн долларов, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

    Летом прошлого года экспорт мороженого из Казахстана достигал почти 5 млн долларов, что до февраля оставалось рекордным показателем за последние месяцы. В феврале этого года Россия стала крупнейшим импортером казахстанского мороженого: ее доля составила 68% от общего объема экспорта.

    Среди других крупнейших покупателей мороженого из Казахстана оказались Киргизия и Узбекистан – на них пришлось 19% и 7% поставок соответственно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как торговля с друзьями изменила экспортную модель России.

    15 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Минобороны обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине

    Минобороны: Поставки Европой БПЛА Киеву ведут к эскалации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решения ряда европейских стран о поставках беспилотников Украине ведут к эскалации военной ситуации, заявило Минобороны России.

    В заявлении, опубликованном в канале ведомства в Max, подчеркивается, что подобные шаги расцениваются как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины».

    В Минобороны также отметили, что действия европейских лидеров не только не способствуют укреплению безопасности, но, напротив, быстрее втягивают их страны в конфликт с Россией.

    Ранее в российских силовых структурах заявили, что западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи, сделав главную ставку на отправку беспилотников самолетного типа.

    В среду британское минобороны объявило о планах передать Киеву 120 тыс. беспилотников в течение 2026 года.

    В начале апреля Германия начала поставки Украине новых беспилотников Linza 3.0.

    15 апреля 2026, 04:15 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ вырыли массу «лисьих нор» у Дибровы под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике, что напрямую влияет на скорость наступления ВС России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На западе от Дибровы – лесистая местность, которую нужно постоянно контролировать, зачищать. Здесь огромное количество так называемых лисьих нор, из которых мы должны выкуривать украинских боевиков», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, этим и объясняется не такое быстрое продвижение на данном участке, как хотелось бы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля. Военэксперт Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР. Пушилин раскрыл значение  освобождения Дибровы.

