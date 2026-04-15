Кулибин-клуб Народного фронта испытал более 200 средств РЭБ

Tекст: Валерия Городецкая

В Новосибирске при поддержке Народного фронта была создана многоуровневая система РЭБ «Купол», работающая по принципу «умного дома», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она включает оборудование для обнаружения вражеских дронов и станции радиоэлектронного подавления, которые взаимодействуют между собой и могут менять частоты до полного устранения угрозы. В «Купол» возможно интегрировать умные камеры для фиксирования объектов в небе.

Сибирский центр беспилотных технологий занимается созданием компактных РЭБ-комплексов для защиты военных на передовой, в том числе систем «Крона», объединяющей дрон-анализатор «Сойка» и подавитель «Еж». Казанские изобретатели разработали модульную систему «Рубин», которая весит 11 килограммов, носится в рюкзаке и рассчитана на работу даже при низких температурах.

Кроме того, системы РЭБ «Омут», передаваемые Народным фронтом, предназначены для защиты техники и транспорта от атак беспилотников на дистанции до 400 метров. «Историй от бойцов много, чаще всего они про картину, как дроны противника падают, не долетев до цели, и все остаются живы и невредимы. Для нас получать такие отзывы очень ценно», – рассказал представитель разработчиков. В ближайшее время подразделения получат еще 50 комплектов, а инженеры продолжают расширять частотные диапазоны и уменьшать габариты устройств.