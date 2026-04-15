    15 апреля 2026, 19:32 • Новости дня

    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперимент по внедрению так называемых «белых» банкоматов, где клиенты любых кредитных организаций могут снимать деньги без комиссии, стартовал в России.

    Первыми такие устройства появились в Тамбовской области, передает РИА «Новости». В новых терминалах клиенты любых банков могут снимать наличные и пополнять счет без комиссии

    В январе Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы.

    В Росфинмониторинге объяснили, что введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций.

    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах западных стран сформировать новый военный альянс, где Украина станет ключевым участником.

    Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил о том, что страны Запада разрабатывают концепцию нового военного блока, в котором Украина будет играть ведущую роль. По словам Лаврова, инициатива предусматривает, что именно Киеву отводится функция основного участника, передает RT.

    Лавров напомнил, что ранее Владимир Зеленский открыто заявлял о готовности самостоятельно «защищать» европейские государства от России. Министр подчеркнул, что западные партнеры рассматривают Украину как центральную фигуру в будущем альянсе.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за продолжение военных действий на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов

    Крупные операторы мобильной связи уведомляют клиентов о возможных затруднениях при работе приложений в случае активированного VPN.

    В приложении МТС, например, выводится предупреждение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». Мегафон рекомендует отключить VPN для корректной работы: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо». Аналогичную рекомендацию дает Билайн, отмечая, что без VPN приложение функционирует лучше, передает РИА «Новости».

    Сервисы Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ для пользователей, которые заходят в приложения через VPN. Платежный сервис «Яндекса» сообщает: «Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора».

    В апреле ряд популярных российских онлайн-сервисов, включая приложения ретейлеров и маркетплейсов, таких как Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ», стали предупреждать пользователей о включенном VPN.

    В конце марта министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что необходимо снизить уровень использования VPN в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры рекомендовало сайтам блокировать VPN-трафик с 15 апреля, а также ведомство решило увеличить мощность фильтрации Рунета в 2,5 раза к 2030 году. Кремль отметил поддержку россиянами цифровых ограничений ради безопасности.

    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    В Петербурге задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих

    Двадцатилетняя жительница Петербурга была задержана по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщил Telegram-канал Следственного управления СК России по Ленинградской области.

    «14 апреля 2026 года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 20-летняя жительница города Санкт-Петербурга. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – сказано в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

    Ранее сообщалось, что жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области разместила в мессенджере фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих.

    «По данному факту следственным отделом по городу Мурино следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», – добавили в региональном управлении СК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в СМИ и интернет-пространстве появилась информация о том, что в Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и секс-игрушкой. При этом днем ранее в Москве против сделавшей кальян на куличе девушки возбудили дело.

    В МИД дали рекомендации россиянам в связи с ближневосточным конфликтом

    В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке россиянам предложено не приближаться к критическим объектам, таким как нефтехранилища и станции опреснения воды, соблюдать меры предосторожности в зоне конфликта, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    По словам Климова, если вы все-таки оказались в зоне военного конфликта, то следует придерживаться простых правил.

    «Не приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры, таким как нефтехранилища, электростанции, станции опреснения воды и так далее», – сказал он ТАСС.

    Не менее важно воздерживаться от фото- и видеосъемки, использования оптических приборов вблизи подобных объектов, не распространять материалы о последствиях ракетных ударов или работе средств ПВО.

    В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется немедленно направляться в ближайшее укрытие, будь то бомбоубежище, комната безопасности в гостинице или подземный паркинг, подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер». Россия тогда запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера». Вице-премьер Виталий Савельев назвал условие возобновления рейсов на Ближний Восток.

    Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета AZAL

    Россия и Азербайджан достигли соглашения по вопросу урегулирования последствий крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года близ казахстанского Актау.

    В совместном заявлении, опубликованном на сайте российского МИД, отмечается, что стороны пришли к надлежащему решению, в том числе по вопросу выплаты компенсаций пострадавшим.

    В документе подчеркивается, что рассматриваемое ЧП произошло вследствие непреднамеренного действия системы ПВО в российском воздушном пространстве. Стороны подтвердили стремление и дальше строить союзническое и взаимовыгодное сотрудничество.

    «Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств», – говорится в заявлении.

    Также дипведомства вновь выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, отметив, что разделяют боль невосполнимой утраты со всеми, кого коснулась эта трагедия.

    Ранее Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением пассажирского Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау.

    Напомним, в декабре 2024 года недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.

    На Венедиктова составлен протокол за участие в нежелательной организации
    В Москве бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, признанного иноагентом, привлекли к административной ответственности за участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России, следует из материалов суда.

    В Черемушкинский суд Москвы поступил протокол в отношении бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого Минюст в 2022 году включил в реестр иноагентов. Заседание по делу назначено на 14 мая, к передает РИА «Новости».

    Венедиктова обвиняют в участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России. За подобное правонарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

    В судебных материалах уточняется, что речь идет о нарушении законодательства, связанного с нежелательными организациями. Венедиктов ранее неоднократно критиковал положения закона о нежелательных организациях и указывал на давление на независимых журналистов.

    Путин: Среди причин снижения ВВП не только календарные и погодные факторы
    Снижение ВВП России с начала года обусловлено не только календарными и погодными факторами, отметил президент Владимир Путин на совещании.

    Он подчеркнул, что специалисты указывают на сезонные причины, связанные с меньшим числом рабочих дней: в январе их было на два меньше, а в феврале – на один, по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

    Путин уточнил, что эти обстоятельства влияют на экономическую динамику, однако ими не исчерпываются причины спада инвестиционной активности в стране. По его словам, важно учитывать и другие факторы, которые оказывают влияние на деловой климат и инвестиции.

    Ранее Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики.

    «Северяне» рассказали, как ВСУ хоронят убитых наемников на месте гибели

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как на Сумском направлении «проходят службу» иностранные наемники, а в случае гибели их тела предают земле на месте «службы», о чем прописано в их контрактах.

    «На данном участке фронта российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе. По официальной информации, иностранец проходил службу в подразделении «контрдиверсионной борьбы» – заградительном отряде украинской армии», сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что наемник будет захоронен на территории Украины (Дубно, Ровненская область) и данная практика реализуется на протяжении последних лет. Это даже прописывается в контрактах большинства иностранцев.

    Кроме того, за прошедшие сутки на Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Бубликово, Соляников, Песчаного, Писаревки, Запселья, Бачевска и Малой Слободки.

    В Шосткинском районе ведется зачистка приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на расстояние до 250 м. В Сумском районе на 20 направлениях с боями продвинулись на расстояние до 600 м. На Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе села Новодмитровка, а штурмовые группы продвинулись до 400 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы уничтожали живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Избицкого, Байрака, Нового Бурлука, сёл Землянки и Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров. Упорные бои продолжаются вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. На Великобурлукском направлении на трех участках продвижение составило до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдовы украинских солдат пожаловались на складирование десятков тел погибших в домах Мирополья. Бригада ВСУ понесла колоссальные потери у Мирополья. Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы.

    Врач из Екатеринбурга спасла мальчика на рейсе из Таиланда во время перелета

    Во время ночного перелета из Таиланда восьмилетний мальчик почувствовал себя плохо на борту самолета, чтобы его спасти уральские врачи оказали ему экстренную помощь и более четырех часов поддерживали его жизнедеятельность, сообщили в Минздраве Свердловской области.

    Врач-гинеколог екатеринбургской «Новой больницы» Татьяна Норицина и реаниматолог из Тюмени оказали помощь 8-летнему мальчику, который находился в тяжелом состоянии во время рейса Пхукет–Кольцово.

    Экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи, когда у ребенка резко поднялась температура, начались рвота и боли в животе.

    «Помочь ребёнку вызвались реаниматолог из Тюмени и гинеколог екатеринбургской «Новой больницы» Татьяна Норицина, за плечами которой первая медицинская специализация по профилю «педиатрия» и восемь лет работы в бригаде скорой медицинской помощи», – сообщили в Telegram-канале «Здоровье уральцев».

    Медики развернули импровизированную больничную койку у аварийного выхода и на протяжении 4,5 часов стабилизировали состояние мальчика. Они установили внутривенный катетер и проводили инфузионную терапию, используя препараты из бортовой медицинской укладки.

    По словам Норициной, во время посадки ребенок лежал на трех креслах вместе с мамой и тетей, а турбулентность не помешала завершить процедуры.

    Сразу после приземления мальчика передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили его в инфекционное отделение Детской городской больницы №15 Екатеринбурга.

    В больнице лечение мальчика продолжили, и к утру его состояние улучшилось настолько, что его выписали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года медсестра из Тульской области  спасла женщину на борту самолета. До этого медсестра-анестезист Якутской республиканской офтальмологической больницы Суугунай Сарыада  оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, потерявшей сознание на рейсе из Иркутска в Петербург.

    В марте врач тульского ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск.

    При ДТП с грузовиком в Пензенской области погибли трое детей и женщина

    По предварительным данным, 14 апреля около 18 часов на 767-м км Федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ», сообщили в прокуратуре региона.

    «В результате ДТП женщина–водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и три несовершеннолетних пассажира легкового транспортного средства от полученных травм скончались», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

    Кроме того, прокуратура Кузнецкого района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, чтобы установить обстоятельства, причины и условия происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения Lada с трактором в Татарстане погибли четыре человека. Жертвами ДТП в Саратовской области стали четыре человека. На востоке Москвы авто с пассажирами врезалось в отбойник и рухнуло в канаву.

    В Совбезе сообщили об устойчивой работе системы госуправления Ирана

    Система государственного и военного управления в Иране продолжает работать стабильно, несмотря на ожидания США и Израиля, отмечает аппарат Совета безопасности России.

    В Совете безопасности России заявили: «В настоящее время иранские власти сохраняют контроль над ситуацией внутри страны. Система государственного и военного управления функционирует устойчиво». Также в комментарии отмечается, что прогнозы Вашингтона и Тель-Авива о возможных беспорядках не оправдались, передает ТАСС.

    Ранее Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Гаспарян: Работа в Общественной палате по президентской квоте – большая ответственность

    Историк Гаспарян перечислил приоритеты своей работы в Общественной палате

    Продление полномочий в Общественной палате – это не только оценка проделанной работы, но и аванс на будущее, заявил газете ВЗГЛЯД историк и журналист Армен Гаспарян. Во вторник президент Владимир Путин утвердил по квоте главы государства 40 членов нового, IX состава Общественной палаты России. Среди задач дальнейшей работы в ОП Гаспарян назвал общественную экспертизу законопроектов, помощь преподавателям истории в новых регионах и содействие СВО.

    «Я расцениваю решение президента продлить мои полномочия как большую честь. Для меня это второй срок в палате, и я второй раз получаю предложение от Владимира Путина войти в этот значимый для общественной жизни орган», – сказал член Общественной палаты (ОП), историк Армен Гаспарян.

    По словам собеседника, продление полномочий – это одновременно и высокая оценка его работы, и огромная ответственность (особенно с учетом президентского списка), и аванс на будущее. В этой связи Гаспарян намерен продолжить работу в комиссии по просвещению и воспитанию, а также заниматься вопросами содействия проведению СВО и организации гуманитарной помощи в исторические и приграничные регионы.

    Общественную палату он называет «связующей нитью между властью и обществом». «Несколько десятков человек, которым я помог решить вопросы через палату, – это уже показатель работы и доверия. Люди обращаются к нам за помощью как к членам ОП, и эту планку надо держать на высоком уровне», – поясняет Гаспарян.

    Еще одно ключевое направление его работы – общественная экспертиза законопроектов. «Я участвую во всех так называемых нулевых чтениях. Мои замечания и поправки, например, к закону о признании геноцида советских граждан в годы Великой Отечественной войны, были учтены. Мы постоянно на связи с депутатами и сенаторами, обсуждаем вопросы и предлагаем свои решения», – подчеркнул Гаспарян.

    Не менее важная задача – помощь педагогическому составу в новых регионах России, особенно в части преподавания истории. По словам Гаспаряна, после развала СССР в Донбассе и Новороссии «насаждалась совсем другая историческая позиция». «Мы общаемся с педагогами, рекомендуем дополнительную литературу, даем советы, которые уже прошли проверку в Крыму в 2014 году. Там, кстати, было гораздо проще: большинство школ уже работали по российским учебникам, действовала программа доставки книг от мэрии Москвы. Однако встречались и учителя, ориентировавшиеся на рекомендации украинского Минобразования – с ними работали, и процесс пошел быстро», – напомнил собеседник.

    «Но в новых регионах ситуация сложнее. То, что лежало в школьных библиотеках, просто криминально. Однако преподаватели все понимают, мы всегда на связи, встречаемся, помогаем. Эту работу будем продолжать», – заключил Гаспарян.

    Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении 40 членов нового, IX состава Общественной палаты России по своей квоте. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. В утвержденный перечень вошли граждане с «особыми заслугами перед государством и обществом».

    Это обновление произошло впервые с апреля 2023 года, так как срок полномочий палаты составляет три года. Среди утвержденных – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    Всего в Общественную палату входят 172 человека. Еще 89 человек делегируются региональными общественными палатами (по одному от каждого субъекта РФ). 43 человека выбираются из представителей общероссийских общественных объединений и НКО.

    Армен Гаспарян является членом Общественной палаты с 2023 года, когда он впервые вошел в восьмой состав палаты по президентской квоте. Во вторник его полномочия были продлены на новый трехлетний срок.

    Мария Ситтель: Вопросы семьи и демографии – мои приоритеты работы в Общественной палате
    В России много женщин, ежедневно работающих на благо общества, но остающихся незаметными. Работа в Общественной палате поможет придать их деятельности большую публичность и поддержку. Также важно слышать запросы людей из всех регионов России и быстро на них реагировать, поделилась с газетой ВЗГЛЯД своими планами на работу в качестве члена Общественной палаты телеведущая, глава Союза женщин России Мария Ситтель. Во вторник президент Владимир Путин утвердил по своей квоте 40 членов нового, IX состава ОП России.

    «У Союза женщин России 89 региональных отделений. В каждом – свой актив. Это женщины с уверенной жизненной позицией, которые передают с мест важную информацию о том, какую адресную помощь матерям и детям необходимо предоставить со стороны государства. И теперь, став членом Общественной палаты, я смогу напрямую использовать эту обратную связь», – подчеркивает телеведущая, глава Союза женщин России Мария Ситтель.

    По словам собеседницы, в ОП она намерена сконцентрироваться на вопросах семьи, демографии и поддержки женщин – темах, которые близки ей лично и критически важны для стабильности государства.

    Кроме того, Ситтель хочет «вытащить из тени активистов». «В своей работе я часто встречаю девушек, которые много трудятся на благо других. У нас вообще много активистов, остающихся, как правило, в тени. Хочется изменить подобное положение дел. Членство в Общественной палате, надеюсь, подарит мне эту возможность», – заключила она.

    При этом телеведущая намерена не замыкаться на женской повестке: «Ограничиваться этим направлением было бы неправильно. Важно уметь слушать граждан и своевременно отвечать на их запросы. Необходима адресная, целевая работа на всей территории – от Калининграда до Владивостока».

    «В целом же, стать членом Общественной палаты для меня – огромная честь. Надеюсь, что мне поможет 30-летний опыт работы в медиа и деятельность на посту главы Союза женщин России, которая позволила осознать всю важность взаимодействия с обществом», – сказала Ситтель в завершение.

    Во вторник Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ по квоте главы государства. Предыдущее обновление персонального состава ОП происходило в апреле 2023 года. В целом Общественная палата насчитывает 172 представителя от регионов и общественных объединений.

    В течение 30 дней отобранные кандидаты должны дать письменный ответ о своем согласии или несогласии войти в данный орган. На Общественную палату законом возлагаются задачи по защите прав и свобод граждан РФ, общественная экспертиза законопроектов, развитие гражданского общества и осуществление общественного контроля за деятельностью органов власти.

