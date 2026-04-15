Росреестр начал перевод услуг для физлиц на «Госуслуги»

Tекст: Денис Тельманов

Росреестр закроет доступ к своим услугам для физических лиц на официальном сайте и переведет их на портал «Госуслуги», передает РИА «Недвижимость». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас уже часть сервисов для граждан исчезла из личного кабинета на сайте Росреестра. В частности, нельзя подать заявление на государственный кадастровый учет, изменить сведения об объекте недвижимости или зарегистрировать переход права собственности и другие операции.

В ведомстве подчеркнули, что в будущем все услуги Росреестра для физических лиц будут предоставляться исключительно через «Госуслуги», а собственный сайт перестанет использоваться для этих целей. Как объясняет пресс-служба, такое решение связано с оптимизацией предоставления госуслуг и развитием единой централизованной системы сервисов.

