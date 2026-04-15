    15 апреля 2026, 18:32 • Новости дня

    Газпром газифицировал в Воронеже храм и дом семьи участника СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Воронежской области завершена газификация храма и дома семьи участника СВО, благодаря чему расходы на отопление сократятся.

    ООО «Газпром межрегионгаз» совместно с партией «Единая Россия» реализовало проект по газификации храма и дома семьи участника СВО в Воронежской области. В церемонии подключения участвовали представители региональной администрации и руководители компании, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Для храма Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи построен газопровод до котельной, установлено современное газовое оборудование и проведены все необходимые пусконаладочные работы. До этого храм отапливался углем и дровами, что было менее эффективно и затратнее. После подключения к газу расходы на отопление значительно уменьшатся.

    В рамках программы догазификации также был подключен дом семьи, где супруг сейчас находится в зоне проведения спецоперации. В семье воспитываются двое детей. Специалисты «Газпром газораспределение Воронеж» провели сети до дома, установили газовое оборудование и счетчик. Затраты на газификацию частично компенсированы региональными мерами социальной поддержки.

    Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что приоритетная догазификация домов ветеранов, участников СВО и религиозных учреждений реализуется по поручению Президента России. По его словам, эта работа будет продолжаться как в Воронежской области, так и в других регионах.

    15 апреля 2026, 12:28 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали в села

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», инициированным партией «Единая Россия», с 2012 года около 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали работать в сельскую местность и малые города.

    За это время медицинские работники получили около 80 млрд рублей подъемных выплат, а до 2030 года на эти цели планируется выделить еще 30 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте партии.

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил, что только в 2025 году в Бурятии трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области – 403 специалиста, в Крыму – 70 врачей и 20 работников среднего звена, а в Ивановской области число выпускников медуниверситета, оставшихся в регионе, выросло с 40 до 200 человек с 2017 года.

    Он подчеркнул, что базовые выплаты для врачей в селах и малых городах составляют 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей, а для работы на Дальнем Востоке, Крайнем Севере или в новых регионах – 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам.

    За труд в труднодоступных и суровых регионах компенсация может достигать 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, а в отдельных районах, например, в Забайкалье, сумма поддержки доходит до 3 млн рублей. Для получения выплат медики обязаны отработать не менее пяти лет.

    С 2026 года вступил в силу закон, по которому студенты-бюджетники обязаны отработать до трех лет в государственных медучреждениях. Власти регионов также предоставляют служебное жилье, компенсируют аренду и помогают с ипотекой. Программы по закреплению кадров продолжат действовать в рамках новой Народной программы «Единой России» до 2030 года, в том числе с утверждением квот на жилье и поддержку для медиков в регионах, таких как Югра и Ульяновская область.

    В июне партия представит стратегическую рамку программы на десятилетия, а в августе – народную программу на пять лет. Экспертный совет по подготовке программы включает Героев РФ, участников СВО, представителей науки, промышленности и общественных объединений.

    13 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Конкурс на праймериз «Единой России» составил почти пять человек на место

    Tекст: Вера Басилая

    Число заявок на предварительное голосование «Единой России» достигло 2,1 тыс., конкурс составил почти пять человек на место, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

    На участие в процедуре поступило 2,1 тыс. заявок, регистрация проходит на сайте pg.er.ru. Каждый пятый кандидат не достиг 35 лет.

    «Колоссальный интерес к процедуре показывают участники специальной военной операции. 17% заявок – от наших героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», – отметил Якушев.

    Треть претендентов – представители малого и среднего бизнеса, каждая пятая заявка поступила от работников образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер.

    Почти 40% участников беспартийные, однако им обязательно потребуется вступить в ряды «Единой России» после голосования, напомнил Якушев. Прием заявок проходит без нарушений, подчеркнул председатель оргкомитета Александр Карелин.

    Среди кандидатов – Герой России Людмила Болилая, герой СВО Станислав Кочев, отличившийся на Запорожском направлении; кавалеры орденов Мужества Дашибал Мункожаргалов и Александр Амелин; ветераны СВО Евгений Мищенко и Андрей Павлов, а также медики, спортсмены и предприниматели из разных регионов страны.

    Претендовать на депутатский мандат решили главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, восьмикратная чемпионка мира по самбо Светлана Галянт, главный лесничий Михаил Ковалев и фермер из Оренбургской области Павел Такмаков.

    В Москве заявку на участие подала директор Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева, которая считает свое решение логичным этапом общественной и научной деятельности.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    «Единая Россия» поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения до конца года освобождены от налога на добавленную стоимость благодаря новому закону.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, освобождающий до конца текущего года предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения от НДС. Первоначально документ предполагал передачу некоторых полномочий правительства России по налоговому законодательству Минфину и другим министерствам, передает РИА «Новости».

    Во втором чтении парламентарии поддержали ряд поправок, которые сохраняют доступ малых и средних предпринимателей к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации к новым правилам налогообложения, вступающим в силу с 2026 года. Согласно этим поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, если они стали плательщиками НДС только с текущего года.

    Речь идет о предпринимателях, которые утратили право на освобождение от НДС или патента, если их доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей и доля доходов от общепита составила не менее 70%. При этом средний уровень зарплаты сотрудников за прошлый год учитываться не будет.

    «Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще», – заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов (партия «Единая Россия»). Он добавил, что теперь предпринимателям до конца года не нужно соблюдать требование по уровню средней зарплаты.

    По мнению Чижова, данный закон помогает бизнесу плавно адаптироваться к налогам, которые были повышены с января. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением положений с иными сроками.

    14 апреля 2026, 10:48 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» построено 7,5 тыс. ФАПов, поликлиник и амбулаторий

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках народной программы «Единой России» по всей стране создано более 7,5 тыс. новых фельдшерских пунктов, поликлиник и амбулаторий.

    Кроме того, капитально отремонтировано свыше 6 тыс. медицинских объектов. В 2025 году более 40 тыс. единиц современного оборудования поступило в медицинские организации.

    С 2021 года благодаря инициативам партии обновляется и автопарк скорой помощи – за это время медучреждения получили более 13 тыс. новых машин. Как отмечает координатор направления «Здоровье человека» народной программы Бадма Башанкаев, среднее время прибытия скорой помощи значительно сократилось, а в регионах почти не осталось машин старше десяти лет.

    Также с 2019 года для диспансеризации населения закуплено почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов, которые уже позволили врачам провести осмотры десятков миллионов человек. «Качественная медпомощь становится доступнее миллионам людей, независимо от их места жительства», – заявил Башанкаев.

    Партия продолжает работу по увеличению ассортимента и доступности лекарств, в том числе посредством принятого в первом чтении законопроекта о передвижных аптеках для отдалённых сёл и деревень.

    Башанкаев подчеркнул, что такие мобильные пункты будут работать только там, где нет стационарных аптек, а отпускать лекарства смогут исключительно фармацевты с соблюдением всех норм хранения.

    Старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» был дан Дмитрием Медведевым 19 февраля на форуме в Екатеринбурге. Предполагается, что программа будет состоять из двух документов: предвыборной части и стратегических идеологических ориентиров, а её рамки на десятилетия представят в июне. В подготовке участвует экспертный совет с представителями различных отраслей и героями России.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    12 апреля 2026, 22:50 • Новости дня
    Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо приостановить запрет на импорт сжиженного природного газа из России в Европу, который планируется с 2027 года, заявил гендиректор базирующейся в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    «Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступит в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 миллиардов кубометров газа из России в Европу», – приводит слова Дескальци РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore

    По словам Дескальци, поставки такого объема газа критически важны для энергетической системы европейских государств. Дескальци отметил, что альтернативные источники энергии, такие как возобновляемая энергетика, не способны обеспечить необходимую гибкость энергосистемы, а атомная энергетика отсутствует у большинства европейских стран. Он также добавил, что даже если бы она появилась, для ее запуска потребовалось бы значительно больше времени.

    «Кто будет производить эти дополнительные 20 млрд?» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года. Запрет на долгосрочные контракты по СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года.

    Ограничения на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам введут 17 июня 2026 года. Запрет на импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам заработает с 1 ноября 2027 года.

    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    15 апреля 2026, 04:01 • Новости дня
    Мелони: Для российского газа время не пришло
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис, так как пока не пришло время.

    Выступая 14 апреля, Мелони подчеркнула, что вопрос о пересмотре поставок российского газа должен оцениваться в долгосрочной перспективе, как на национальном уровне, так и в рамках санкционного и энергетического законодательства Европейского союза , а не в результате поспешного политического изменения, сообщает портал BusinessUpTurn.

    Мелони напомнила, что Италия значительно снизила зависимость от российского газа после 2022 года за счет диверсификации поставок из Норвегии, Алжира, Азербайджана и других стран.

    По данным Евросоюза, итальянские запасы газа в 2025–2026 годах оставались выше среднего по ЕС, а национальный оператор газовой сети зафиксировал их на высоком уровне перед началом весенне-летнего сезона.

    Премьер-министр отметила, что с января 2026 года действует регламент REPowerEU, который обязывает страны ЕС прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, и Италия поддерживает выполнение этого графика.

    Она добавила, что любые решения о возобновлении работы российских газопроводов возможны только при согласовании с Брюсселем, но сейчас подобная отмена не обсуждается.

    В отчетах аналитических организаций говорится, что Италия, как и другие страны ЕС, делает ставку на расширение газовых хранилищ, развитие СПГ-инфраструктуры и оптимизацию энергетической системы для предотвращения кризисов, вызванных войной с Ираном и перебоями из Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев в начале апреля назвал уязвимые к энергетическому шоку страны ЕС, среди которых Италия упоминалась одной из первых. Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Corriere della Sera сообщила, что только у двух стран ЕС есть достаточные запасы авиатоплива.

    13 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что увеличение расходов Евросоюза на энергию составило 26 млрд долларов за полтора месяца.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа, передает РИА «Новости». По его словам, решение Урсулы фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привело к росту расходов ЕС на энергию на 26 млрд долларов только за последние полтора месяца.

    Дмитриев подчеркнул: «Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что кризис на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что Еврокомиссия предложит использовать нефтяные резервы ЕС, чтобы стабилизировать цены на фоне энергетического кризиса.

    На фоне эскалации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа, большинство стран мира фиксируют рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о возможных затяжных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза и Британии на энергокризис с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза.

    12 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков: Европа найдет способ получить газ даже без поставок из России

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок страны Европы найдут способ получить газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина, найдут ли в Европе способ закупать газ, если предположить, что Россия откажется от его поставок, Песков заявил: «Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок … живет как живой организм».

    Песков отметил, что производство вооружений продолжается не только в Европе, а источников энергоресурсов в мире не так много. «Это сложный такой экономический процесс. Но оружие производится и будет производиться. Главное – принимать меры по обеспечению своей безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в марте на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    В 2025 году объем поставок российского сжиженного природного газа в Европу впервые превысил трубопроводные поставки. В 2025 году российский СПГ доставили в объеме 19,9 млрд кубометров. В то же время объем газа, перекачанного по трубопроводам, составил 18,1 млрд кубометров.

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа. Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    13 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе резко подскочила

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и срыв американо-иранских переговоров привели к заметному подорожанию голубого топлива на европейских торговых площадках.

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE приблизилась к 576 долларам, передает РИА «Новости». Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись уверенным ростом.

    Резкий скачок котировок произошел после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. В ответ Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Американский флот намерен перехватывать суда в Ормузском проливе.

    Средние биржевые цены на топливо в Европе стабильно растут с начала ударов Израиля и США по иранской территории. В марте показатель увеличился на 59% по сравнению с февралем. Максимальное значение зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале блокады иранских портов.

    Стоимость газа на европейских площадках ранее зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    14 апреля 2026, 09:46 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 550 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на торгах в Европе продемонстрировали утреннее снижение на 2%, опустившись до отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торговую сессию снижением на 1,1%, достигнув 555,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К 9.13 мск показатель опустился еще ниже – до 550,3 доллара, что означает падение на 2% от расчетной цены предыдущего дня в 561,5 доллара.

    В марте средняя стоимость газа на европейских биржах подскочила на 59% по сравнению с февральскими значениями. Рост был спровоцирован обострением ситуации на Ближнем Востоке, в результате чего цены впервые с февраля 2023 года превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Восходящая динамика котировок началась после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. В настоящее время стоимость газа остается на 41% выше показателей конца февраля, однако исторический рекорд в 3892 доллара, установленный весной 2022 года, пока остается недостижимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 апреля биржевые котировки газа в Европе опустились до 542 долларов за тысячу кубометров.

    В начале торгов 2 апреля стоимость майских фьючерсов достигла 606 долларов. По итогам марта средняя цена топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке выросла до 633 долларов.

    14 апреля 2026, 16:37 • Новости дня
    Герой России Сайбель подал документы на праймериз «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Герой России и участник программы «Время Героев» Владимир Сайбель подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в Госдуму.

    Партия предусмотрела для кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации дополнительную прибавку в 25% к результатам предварительного голосования, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Владимир Сайбель – Герой России, член Генсовета «Единой России», координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы партии принимал участие в специальной военной операции в должности замкомандира разведроты 52-го мобилизационного полка в составе группировки «Центр»

    В 2023 году был тяжело ранен, но, несмотря на это, продолжил руководство подразделением, добившись победы над превосходящими силами противника.

    Указом Президента России капитан Сайбель был награжден званием Героя РФ за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга. «Единая Россия» – единственная партия, предоставляющая возможность провести открытый предварительный отбор кандидатов, чтобы граждане могли сделать свой выбор заранее, отметил он.

    «Если граждане нашей страны примут такое решение, что я действительно достоин представлять их интересы в Государственной Думе, то приложу максимальные усилия, чтобы сделать все, что я могу во благо наших граждан, во благо наших ребят, участников, защитников Отечества и членов их семей», – заявил Владимир Сайбель.

    Процедура предварительного голосования «Единой России» проводится в электронном формате с верификацией через Госуслуги. В этом году выдвижение кандидатов стартовало одиннадцатого марта и завершится тридцатого апреля, регистрация избирателей пройдет с двадцатого апреля по двадцать девятое мая, а само голосование – с 25 по 31 мая.

    14 апреля 2026, 19:48 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила обучать российский ИИ на госданных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Единая Россия» намерена закрепить в законодательстве такой режим регулирования искусственного интеллекта, который одновременно защитит права граждан и даст максимум пространства для развития отечественных технологий.

    На площадке Совета по инновационному и технологическому развитию партии прошёл круглый стол с участием министра цифрового развития Максута Шадаева, представителей экспертного сообщества и крупнейших IT-компаний, по итогам которого подготовили блок предложений к правительственному законопроекту об ИИ, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Участники дискуссии высказали мнение, что закон долен быть стимулирующим: государство задает понятные правила игры, но не душит инициативу избыточными запретами. Исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Семин подчеркнул, что задача заключается не в попытке «зарегулировать алгоритмы», а в установлении прозрачных норм для общественных отношений, возникающих при использовании ИИ. Такой подход, по его словам, позволяет быстрее выводить решения на рынок и масштабировать внедрение, не жертвуя при этом безопасностью пользователей: «Регулирование должно быть стимулирующим: минимум барьеров – максимум возможностей для развития отечественных технологий и обеспечения технологического суверенитета. Приоритетом остается безопасность граждан и защита их прав».

    Ключевым элементом пакета предложений стала идея закрепить в законе возможность обучения российских моделей искусственного интеллекта на массивах государственных данных. В партии считают, что доступ к таким наборам информации станет серьезным драйвером развития национальных решений и повысит их конкурентоспособность на фоне зарубежных аналогов. Отдельно обсуждалась и нагрузка на бизнес: предлагается сделать режим информирования граждан об использовании ИИ более гибким, чтобы обязательное уведомление не превращалось в формальность и применялось только там, где это действительно важно для защиты интересов людей.

    Существенные корректировки предложены и в части применения так называемых «доверенных» моделей ИИ. Вместо универсального требования использовать их во всех государственных системах и на объектах критической инфраструктуры, инициаторы предлагают привязать жесткие ограничения к конкретным рисковым сценариям – например, работе с чувствительными персональными данными или выполнению социально значимых функций. Аналогичный риск-ориентированный подход предлагают заложить и в правила маркировки контента, созданного с помощью ИИ: обязательная пометка должна распространяться на потенциально чувствительные или вводящие в заблуждение материалы, а не на любой сгенерированный текст или изображение.

    Отдельный блок инициатив касается статуса суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта. «Единая Россия» предлагает сосредоточить внимание не на жесткой привязке всех этапов разработки к территории России, а на ключевых параметрах управления: решающим признаком должна стать контрольная роль российского юридического лица-разработчика над моделью. Такой подход, по замыслу авторов, позволит одновременно обеспечить технологический суверенитет, смягчить избыточные требования и сохранить возможности для международной кооперации. По итогам круглого стола перечень рекомендаций и поправок будет направлен в Минцифры и Правительство РФ для дальнейшей доработки законопроекта.

    15 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    Европейский газ подешевел до минимума начала весны

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки майских фьючерсов на газ на хабе TTF снизились почти на 3%, опустившись почти до 514 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду днем снижались почти на 3%, до примерно 513,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE, которые приводит РИА «Новости».

    Майские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 519,7 доллара за тысячу кубометров, что на 1,6% ниже предыдущего закрытия. Расчетная цена во вторник составляла 528,2 доллара.

    К 14.36 мск майский контракт торговался уже по 513,8 доллара, что означало падение на 2,7% относительно расчетного уровня. При этом средняя биржевая цена газа в Европе в марте, по расчетам агентства, выросла на 59% по сравнению с февралем и впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    Подъем котировок начался после ударов США и Израиля по Ирану, и сейчас цены удерживаются выше уровней последних двух лет. Максимум текущего всплеска был зафиксирован 19 марта и достиг 853,7 доллара за тысячу кубометров, что на 32% выше показателя конца февраля.

    В 2021–2022 годах газ стоил значительно дороже, а исторический рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен в начале весны 2022 года, что стало беспрецедентным уровнем за время работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 апреля стоимость газа на европейских биржах опустилась до 550 долларов за тысячу кубометров.

    10 апреля биржевые котировки газа в Европе упали до 542 долларов за тысячу кубометров на открытии утренних торгов.

    Ранее цена голубого топлива на европейских площадках зафиксировалась около 550 долларов за тысячу кубометров после резкого обвала котировок на 14%.

    Главное
    В Крыму задержали пособников украинских телефонных мошенников
    Эксперты назвали причины резкого укрепления курса рубля
    ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    В Литве возмутились высказыванием Лукашенко о литовском народе
    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии
    Полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном