Синоптик сообщила о просветах в небе Москвы в четверг и пятницу

Tекст: Денис Тельманов

Солнце появится в небе Москвы уже в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, «в четверг будут появляться просветы, и 17 числа, в пятницу, тоже ожидаем, что у нас все-таки будут появляться просветы. Такого ясного неба, как у нас было в марте, конечно, не будет».

Синоптик уточнила, что плотная облачность, которая держится в столице и области в среду, в последующие дни уже не ожидается, погодные условия станут мягче.

Ранее московский департамент транспорта призвал жителей пользоваться общественным транспортом из-за дождя. Напомним, в марте Солнце светило над Москвой рекордные 223 часа, отмечала Позднякова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выходных ожидается серия возмущений магнитного поля Земли из-за корональной дыры на Солнце.

В Москве в среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой и местами умеренный дождь, а температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов.

В начале следующей недели жителей Центральной России ждет резкое похолодание, которое приведет к минусовым температурам и выпадению мокрого снега.



