    15 апреля 2026, 19:15 • Новости дня

    Синоптик сообщила о просветах в небе Москвы в четверг и пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице в ближайшие четверг и пятницу москвичей ожидают кратковременные солнечные прояснения на фоне ослабления облачности.

    Солнце появится в небе Москвы уже в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    По ее словам, «в четверг будут появляться просветы, и 17 числа, в пятницу, тоже ожидаем, что у нас все-таки будут появляться просветы. Такого ясного неба, как у нас было в марте, конечно, не будет».

    Синоптик уточнила, что плотная облачность, которая держится в столице и области в среду, в последующие дни уже не ожидается, погодные условия станут мягче.

    Ранее московский департамент транспорта призвал жителей пользоваться общественным транспортом из-за дождя. Напомним, в марте Солнце светило над Москвой рекордные 223 часа, отмечала Позднякова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выходных ожидается серия возмущений магнитного поля Земли из-за корональной дыры на Солнце.

    В Москве в среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой и местами умеренный дождь, а температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов.

    В начале следующей недели жителей Центральной России ждет резкое похолодание, которое приведет к минусовым температурам и выпадению мокрого снега.


    13 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Суд арестовал студента за дебош в Мавзолее Ленина в Москве
    Tекст: Денис Тельманов

    Студент Константин Бодунов был арестован на десять суток после скандального инцидента в мавзолее на Красной площади, где он бросил обувь в саркофаг.

    Тверской районный суд Москвы признал восемнадцатилетнего студента Константина Бодунова виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, передает РИА «Новости». В судебных документах отмечается, что инцидент произошел днем восьмого апреля на территории некрополя у Кремлевской стены.

    Бодунов, находясь в траурном зале Мавзолея Ленина, громко ругался, размахивал руками и мешал передвижению других посетителей. Кульминацией скандального поведения стал бросок мокасина в саркофаг Владимира Ленина, после чего молодой человек несколько раз ударил по нему рукой.

    Несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, Бодунов отказался их выполнять. При задержании он оказал сопротивление, отталкивал полицейских и пытался вырваться.

    В ходе судебного заседания Бодунов не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил, что находился в мавзолее и бросил мокасин, объяснив свои поступки несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученик седьмого класса открыл огонь из пневматического пистолета по электропоезду метро в Москве и разбил стекла в двух вагонах.

    Силовики в Уфе предотвратили диверсию в православной церкви, которую несовершеннолетний местный житель собирался осуществить с помощью самодельного взрывного устройства.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте против шестнадцатилетнего жителя Московской области, устроившего поджоги на железной дороге.

    15 апреля 2026, 12:38 • Новости дня
    Пенсионер застрелил сына из ружья в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице задержан пожилой мужчина, который в ходе бытового конфликта застрелил своего сына из охотничьего ружья, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Инцидент произошел вечером 14 апреля в квартире в Товарищеском переулке, указали в ведомстве, передает агентство «Москва».

    «По данным следствия, вечером 14 апреля 2026 года фигурант 1949 года рождения, находясь в квартире в Товарищеском пер., в ходе бытового конфликта произвел не менее одного выстрела из ружья ИЖ-12 в своего сына 1973 года рождения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – уточнили в СК.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи уже осмотрели место преступления и назначили необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 91-летний пенсионер попытался застрелить бывшую сожительницу из автомата. В Ленинградской области пожилой мужчина застрелил собственного сына из ружья.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    13 апреля 2026, 11:10 • Новости дня
    Пациентка частной клиники в Москве погибла после инъекции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре российской столицы 37-летняя женщина умерла во время процедуры после укола обезболивающего препарата в кабинете специалиста без лицензии, сообщили в прокуратуре города.

    Трагедия произошла 12 апреля в частной клинике на Краснопролетарской улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

    После инъекции состояние пациентки резко ухудшилось, спасти ее не удалось.

    Выяснилось, что женщина, выполнявшая процедуру, арендовала кабинет в клинике и не имела необходимой лицензии на медицинскую деятельность. Тверская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств гибели москвички. Точную причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели женщины после введения анестезии в московском косметологическом салоне. В феврале прокуратура направила в суд уголовное дело против двух хирургов столичной частной клиники из-за смерти пациента.

    13 апреля 2026, 08:28 • Новости дня
    Названы регионы-лидеры по числу многодетных семей в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва, Московская область и Краснодарский край остаются лидерами по числу многодетных семей в России, сообщили в пресс-службе Социального фонда.

    В пресс-службе Социального фонда России уточнили, что в первом квартале этого года в столице насчитывалась 4901 многодетная семья, в Московской области – 4090, а в Краснодарском крае – 2841. Всего в этих регионах воспитывается свыше 39 тыс. детей из многодетных семей.

    В числе лидеров также оказались Республика Дагестан, где зарегистрированы 3474 многодетные семьи (12 743 ребенка), Чеченская Республика (2412 семей и 9838 детей) и Республика Татарстан, где только за март зафиксировано 667 многодетных семей с 2322 детьми. В Дагестане и Чечне показатель среднего количества детей на семью выше, чем в других регионах: в январе в Дагестане он составил 3,66 ребенка, а в Москве – 3,26.

    Согласно данным фонда, за первые три месяца 2024 года в России появилось почти 75 тыс. детей, ставших третьими, четвертыми и последующими в своих семьях. Такие показатели учитываются при расчете мер господдержки: материнского капитала, ежемесячных выплат и льгот.

    Из общего числа зарегистрированных рождений третьими детьми стали 44 951 ребенок, четвертыми – 18 257, пятыми и последующими – 11 071. Наибольшее количество подобных рождений пришлось на январь – 27 439, в феврале их было 24 488, в марте – 22 352.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал идею популяризации многодетности в качестве нового национального бренда.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении численности таких семей в 1,2 раза за два года.

    В стране зарегистрировали уже 2,5 млн многодетных семей.

    13 апреля 2026, 23:24 • Новости дня
    На востоке Москвы авто с пассажирами врезалось в отбойник и рухнуло в канаву

    Tекст: Катерина Туманова

    На востоке Москвы в районе улицы Юности машина с пятью пассажирами выехала за пределы дороги и упала в заполненную водой канаву, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

    В ведомстве сообщили, что ДТП произошло около дома №2 на улице Юности. Автомобиль наехал на препятствие, после чего оказался за пределами проезжей части. В момент аварии внутри находились пять человек, четверых из них осматривают врачи, обсуждается их возможная госпитализация, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что транспортное средство сначала столкнулось с бетонным блоком, а затем упало в канаву с водой. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.

    В экстренных службах рассказали, что все пятеро пострадавших были извлечены из автомобиля. Спасатели приступили к подъему машины из воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения Lada с трактором в Татарстане погибли четыре человека. Жертвами ДТП в Саратовской области стали четыре человека. Мурашко сообщил о снижении смертности в ДТП в России.

    14 апреля 2026, 00:25 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном регионе установили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, сообщили в Гидрометцентре России.

    В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого усиления северо-восточного ветра, передает ТАСС.

    «Действует предупреждение с 09.00 до 21.00 мск вторника, 14 апреля», – отметили в Гидрометцентре.

    По данным ведомства, порывы ветра могут достигать 15 м/с, что по шкале Бофорта соответствует крепкому ветру в семь баллов из 12 возможных и называется «крепким ветром».

    Желтый уровень относится к средней степени опасности, указывая на потенциально опасные погодные явления.

    Температура воздуха в Москве днем будет держаться на уровне от +8...+10 градусов,  в Подмосковье +7...+12 градусов. Ночью в регионе возможны слабые заморозки: в Москве до +3 градусов, в области –1...+4 градуса.

    Метеоролог Татьяна Позднякова ранее не исключала первой в этом году грозы во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о финале похолодания в Москве, а синоптик Позднякова рассказала о возвращении тепла в Москву.

    14 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали заморозки и снег в Центральной России

    Tекст: Мария Иванова

    В начале следующей недели жителей Центральной России ожидает резкое похолодание с понижением температуры до минусовых значений и выпадением мокрого снега.

    Предстоящая неделя принесет в центральные регионы страны существенное похолодание, температура опустится на семь-девять градусов ниже климатической нормы, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возвращении зимней погоды.

    «В начале следующей недели в ночные и предутренние часы Центральная Россия окажется в зоне околонулевых температур с вероятностью лёгких заморозков до -1. Фронт заморозков может добраться до Черноземья», – рассказал метеоролог.

    По словам специалиста, местами пройдет небольшой снег, а днем ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. На земле возможно образование временного снежного покрова высотой менее одного сантиметра. Дневная температура не превысит шести градусов тепла.

    К середине недели влияние циклона ослабнет, дожди станут менее интенсивными, а воздух прогреется до 13 градусов. В четверг благодаря антициклону потеплеет до 17 градусов, однако уже в пятницу новый циклон вновь принесет дожди и снижение температуры.

    В выходные дни ожидается прорыв холодного атмосферного фронта с ливнями и северным ветром. В воскресенье начнется вторжение арктического холода: ночью температура опустится до нуля, днем не превысит семи градусов тепла, а вечером местами вновь возможен мокрый снег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил о надвигающихся на Москву снегопадах.

    В начале апреля в Подмосковье вернулись ночные заморозки. Метеорологи спрогнозировали появление сильной гололедицы на столичных дорогах.

    14 апреля 2026, 13:58 • Новости дня
    Москвичка на иномарке протаранила препятствие и травмировала пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном районе Вешняки автомобилистка не справилась с управлением и вылетела с дороги, в результате чего травмы получили пять человек, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент произошел на Третьей Музейной улице. вечером 13 апреля, за рулем Kia находилась 35-летняя женщина-водитель, указали в ведомстве, пишет агентство «Москва».

    По версии следствия, она не справилась с управлением, совершила наезд на препятствие и съехала с дороги. Пострадали пять человек.

    «Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. От прохождения медицинского освидетельствования на месте водитель автомобиля отказалась», – добавили в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Москвы автомобиль с пятью пассажирами упал в заполненную водой канаву. В районе Перово на шоссе Энтузиастов произошла авария с участием пяти иномарок.

    13 апреля 2026, 13:24 • Новости дня
    В Москве завели дело после гибели пришедшей на пластику рук пациентки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной медицинской деятельности после гибели женщины, которая пришла на пластику рук в салон красоты в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

    В официальном канале ГСУ СК Москвы на платформе Max говорится, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 235 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную медицинскую деятельность, приведшую к смерти по неосторожности.

    По данным следствия, 12 апреля фигурантка дела провела пациентке пластическую операцию по брахиопластике в салоне красоты, после чего у женщины резко ухудшилось состояние здоровья и она скончалась на месте. В ходе расследования следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей, включая сотрудников салона.

    В ведомстве заявили, что сейчас проходит обыск, изымается медицинская и служебная документация. «В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий», – подчеркнули в СК.

    Прокуратура Москвы также сообщила, что расследование дела находится на особом контроле у надзорного органа. Специалисты продолжают устанавливать подробности и обстоятельства трагедии.

    В понедельник в прокуратуре сообщили, что в центре российской столицы 37-летняя женщина умерла во время процедуры после укола обезболивающего препарата в кабинете специалиста без лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели женщины после введения анестезии в московском косметологическом салоне.

    13 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали спокойную космическую погоду на неделю

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни на Земле не ожидается сильных магнитных бурь и вспышек на Солнце, поскольку солнечная активность продолжает постепенно снижаться, отметили ученые.

    Вероятность мощных событий, включая магнитные бури и солнечные вспышки, на предстоящей неделе близка к нулю, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Фоновый уровень рентгеновского излучения уже около недели остается ниже отметки «С», что свидетельствует о переходе солнечной короны в спокойное состояние.

    «По крайней мере, даже самые отъявленные фантазеры перестали говорить о возможности второго максимума цикла и отражения от дна», – отметили в лаборатории. Специалисты подчеркнули, что до дна солнечного цикла еще далеко, однако тенденция к снижению активности вполне очевидна.

    Небольшой рост геомагнитной активности, вызванный корональной дырой, завершился в субботу и оказался слабее прогнозов. В выходные дни индексы не выходили в красную зону, а заметных полярных сияний зафиксировано не было. Число пятен на Солнце и уровень радиоизлучения остаются низкими.

    На горизонте четырех суток возмущающих факторов не наблюдается. Ближе к пятнице возможен незначительный рост возмущений из-за очередной корональной дыры среднего размера, однако сильных бурь не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля ученые предупреждали о слабых и средних магнитных бурях.

    В начале марта исследователи отмечали истощение запасов энергии в солнечных пятнах. До этого астрономы фиксировали снижение индекса активности Солнца до минимальных значений.

    14 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    В Москве запустили производство микрофокусных рентгеновских устройств

    Tекст: Ольга Иванова

    В столичной особой экономической зоне «Технополис Москва» стартовало серийное производство отечественных микрофокусных рентгеновских установок, предназначенных для неразрушающего контроля продукции.

    Серийное производство первых российских микрофокусных рентгеновских устройств запущено в особой экономической зоне «Технополис Москва», передает mos.ru.

    Устройства предназначены для контроля промышленной продукции и позволяют выявлять микродефекты без повреждения образца. Максим Ликсутов, заместитель мэра столицы, пояснил: «Резиденты особой экономической зоны получают налоговые льготы, доступ к развитой инфраструктуре и всестороннюю поддержку. Это помогает компаниям сосредоточиться на главном – создании новых решений. Одно из них – микрофокусные рентгеновские установки».

    Производственные мощности позволяют выпускать до 60 аппаратов ежегодно с возможностью увеличения объемов, а инвестиции в проект составили 200 млн рублей. Устройства применяются для компьютерной 3D-томографии и 2D-рентгенографии металлов, керамики, полимеров, композитов и легких сплавов с точностью до двух микрон.

    Разработку и выпуск наладила компания «Диагностика-М». В 2026 году она освоила производство разборных микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225. Оборудование производителя уже используется в аэропортах, на вокзалах, стадионах, в таможенных службах, метро, а также обеспечивает безопасность на объектах «Почты России», госкорпорации «Росатом», ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «МОЭСК».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил на форуме Digital Qazaqstan 2026, что в России было организовано производство базовых станций стандартов 4G и 5G.

    13 апреля 2026, 09:59 • Новости дня
    На плато Ай-Петри в Крыму внезапно вернулась настоящая зима

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое апрельское похолодание вернуло на полуостров зимнюю погоду с обильными осадками и ночными заморозками, опустившими температуру в горах до минус пяти градусов.

    Аномальное снижение температуры зафиксировано на всем полуострове накануне пасхальных праздников, передает РИА «Новости».

    В предгорных и степных районах наблюдаются заморозки, а на возвышенностях установилась по-настоящему зимняя погода с осадками.

    «Высота снежного покрова на сегодняшнее утро – 13 сантиметров. Накануне было еще больше – 17 сантиметров. Последние три ночи температура на Ай-Петри опускалась до минус пяти и минус четырех градусов», – сообщили в крымском гидрометцентре.

    Представители Ялтинского горно-лесного заповедника подтвердили возвращение снегопадов на плато. Однако синоптики прогнозируют скорое потепление: к середине недели воздух в регионе прогреется до 15 градусов тепла. При этом в горной местности сохранится холодная погода с возможным переходом температуры через нулевую отметку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в начале апреля холодный фронт также принес в Крым снегопады и заморозки. А в мае 2025-го на территории полуострова прошел необычный дождь с африканским песком.

    14 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощный выброс плазмы на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Вечером 13 апреля за правым краем солнечного диска произошел масштабный взрыв, однако выброшенное в космос облако плазмы не угрожает Земле.

    В минувшие сутки около девяти часов вечера по московскому времени специалисты зарегистрировали масштабное извержение звездного вещества, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Событие произошло за правым краем солнечного диска.

    Энергию для крупного взрыва накопила активная область 4405, которая первого апреля находилась прямо напротив нашей планеты. Тогда эта крупная группа пятен вызывала определенные опасения у астрономов, однако серьезных инцидентов не случилось.

    «На Землю событие не влияет – плазма улетает сейчас в обратную сторону почти точно к планете Венера», – подчеркнули исследователи. В остальном космическая погода остается совершенно спокойной.

    По прогнозам экспертов, 14 апреля геомагнитная обстановка сохранится благоприятной. Вспышечная активность ожидается на стабильно низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта на Солнце начался крупный выброс плазмы. В начале того же месяца специалисты зафиксировали гигантский отрыв протуберанца длиной около миллиона километров.

    15 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Полиция ликвидировала базу телефонных мошенников в московской квартире

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные оперативники пресекли работу подпольной станции, обеспечивавшей звонки злоумышленников гражданам с помощью специального оборудования и множества телефонных номеров, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную точку маршрутизации звонков в квартире на Кременчугской улице, указал Васенин, передает ТАСС.

    Задержан 19-летний приезжий из Саратовской области, который выполнял функции технического специалиста.

    Молодой человек арендовал жилье и обслуживал сим-бокс за денежное вознаграждение. В его обязанности входила бесперебойная работа оборудования и своевременная замена носителей связи.

    При обыске силовики изъяли более 200 сим-карт различных операторов, специальный шлюз, ноутбук и десять мобильных телефонов. В отношении арестованного юноши уже возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля столичные полицейские пресекли работу узла связи телефонных мошенников на Дубравной улице. В конце марта силовики ликвидировали незаконную схему передачи голосового трафика с участием 19-летнего россиянина.

    13 апреля 2026, 06:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и теплый понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачная погода с прояснениями и температура воздуха до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Осадков, по прогнозу, не ожидается.

    Днем столбики термометров в столице покажут от плюс 12 до плюс 14 градусов, а в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 4 градусов. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление составит около 758 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться от плюс 10 до плюс 15 градусов. В ночные часы вторника синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 5 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля синоптики ожидали в столице потепление до плюс 11 градусов с дождями.

    Неделей ранее метеорологи прогнозировали повышение температуры воздуха до 18 градусов тепла без осадков.

    В конце марта специалисты обещали москвичам малую облачность и до плюс 13 градусов.

