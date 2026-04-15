Иран выразил благодарность России за поддержку по ядерному досье

МИД Ирана: Тегеран благодарен Москве за поддержку по ядерному досье

Tекст: Валерия Городецкая

Багаи отметил, что у Тегерана и Москвы сложились хорошие отношения и успешный опыт сотрудничества в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

«У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию», – заявил Багаи на брифинге.

Отвечая на вопрос о возможной помощи России в переработке или хранении обогащенного урана, Багаи пояснил, что для принятия решения по этим направлениям необходимо понять, сможет ли Иран достичь договоренности с США по ядерной программе.

В феврале США и Иран провели переговоры в Женеве по ядерной программе.