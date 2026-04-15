Иран выразил благодарность России за поддержку по ядерному досье

    Спецоперация сделала РЭБ одной из основ современной войны
    Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Татьяна Тарасова попала в реанимацию
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
    Португалия отказалась поддержать создание единой армии Европы
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Политологи: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    15 апреля 2026, 16:52 • Новости дня

    МИД Ирана: Тегеран благодарен Москве за поддержку по ядерному досье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран благодарен России за готовность содействовать дипломатическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи отметил, что у Тегерана и Москвы сложились хорошие отношения и успешный опыт сотрудничества в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию», – заявил Багаи на брифинге.

    Отвечая на вопрос о возможной помощи России в переработке или хранении обогащенного урана, Багаи пояснил, что для принятия решения по этим направлениям необходимо понять, сможет ли Иран достичь договоренности с США по ядерной программе.

    В феврале США и Иран провели переговоры в Женеве по ядерной программе.

    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    14 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Джили-Моторс» отзывает в России 38,913 тыс. кроссоверов Geely Atlas, сообщил Росстандарт.

    По информации с сайта ведомства, под отзыв попали автомобили, реализованные с 1 декабря 2023 года по настоящее время. Причиной стала вероятность попадания влаги и дорожных реагентов во внутреннюю часть датчика системы парковочного ассистента, что может вызвать его неисправность.

    Как уточняет Росстандарт, в некоторых случаях из-за использования предохранителя с неправильным номиналом защита цепи может не сработать при экстремальных условиях, таких как скопление снега с противогололедными реагентами. «Это может привести к перегреву (оплавлению) корпуса датчиков парковки и прилегающих компонентов бампера», – отмечается в сообщении.

    В рамках отзывной кампании на всех затронутых автомобилях бесплатно заменят предохранитель парковочного ассистента с номинала 10A на 5A, обновят программное обеспечение системы и проведут инспекцию работы парковочного ассистента. В компании пояснили, что отзыв распространяется на автомобили, произведенные с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

    Владельцев уведомят письмом или по телефону с просьбой прибыть в дилерский центр для бесплатного ремонта. Самостоятельно проверить, относится ли их машина к числу отзываемых, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

    В сентябре 2025 года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    В декабре «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta.

    15 апреля 2026, 12:18 • Новости дня
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В конце 2024 года иранские военные приобрели китайский спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times.

    Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, что позволило ему наносить точные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расследование Financial Times.

    По данным издания, иранские военные приобрели спутник TEE-01B в конце 2024 года. Аппарат произведен китайской компанией Earth Eye и способен делать снимки Земли с разрешением до 0,5 метра.

    Ранее у Ирана были только менее совершенные спутники с разрешением 5, а также 12–15 метров. Спутник TEE-01B позволяет различать на земле не только самолеты и транспорт, но даже небольшие объекты инфраструктуры. По условиям сделки КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям под управлением Emposat, базирующимся в Пекине, а общая стоимость сделки составила 36,6 млн долларов.

    Документы, изученные Financial Times, свидетельствуют, что иранские военные с помощью нового спутника отслеживали ключевые объекты США, в том числе базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

    По данным Financial Times, «в эти дни по базе наносились удары и были повреждены стоявшие там самолеты-заправщики». Кроме того, в материалах есть снимки других американских баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, а также различные порты, аэропорты и производственные объекты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.

    Пекин назвал подобные сведения чистым вымыслом и подчеркнул, что в последние годы поддержка ограничивалась только поставками компонентов двойного назначения.

    Президент США объявил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Китая, если факты поставок военного снаряжения в Иран подтвердятся.

    15 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах западных стран сформировать новый военный альянс, где Украина станет ключевым участником.

    Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил о том, что страны Запада разрабатывают концепцию нового военного блока, в котором Украина будет играть ведущую роль. По словам Лаврова, инициатива предусматривает, что именно Киеву отводится функция основного участника, передает RT.

    Лавров напомнил, что ранее Владимир Зеленский открыто заявлял о готовности самостоятельно «защищать» европейские государства от России. Министр подчеркнул, что западные партнеры рассматривают Украину как центральную фигуру в будущем альянсе.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за продолжение военных действий на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    15 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, сообщило агентство Fars.

    Иранский супертанкер успешно преодолел морскую блокаду США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    Судно, находящееся под санкциями США, пересекло открытое море и Ормузский пролив с включенной системой идентификации местоположения, не предпринимая попыток скрыться.

    Fars подчеркивает, что этот супертанкер способен перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов.

    Американская делегация покинула переговоры в Исламабаде без достижения мирного соглашения.

    Президент США пообещал перехватывать платящие дань Тегерану суда.

    15 апреля 2026, 05:40 • Новости дня
    CNN заявил о раскопках Ираном оставшихся под землей ракетных установок

    Tекст: Катерина Туманова

    В Иране начали убирать завалы у входов в подземные ракетные города, чтобы в период перемирия восстановить военную инфраструктуру после атак по туннелям, сообщает CNN на основе изученных спутниковых снимков.

    Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы. Спутниковые снимки зафиксировали работу фронтальных погрузчиков, которые собирают обломки из туннелей и загружают их в самосвалы, стоящие рядом, передает CNN.

    В ходе предыдущего расследования телеканал выяснил, что США и Израиль наносили удары по входам на базы, чтобы заблокировать выезд ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

    По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили источники CNN.

    Многие из этих установок могли быть засыпаны землей в результате ударов по входам в туннели.

    По словам Сэма Лэйра, научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, усилия по восстановлению доступа к базам, обычно называемым ракетными городами, были вполне ожидаемы.

    «[Прекращение огня] требует от вас смириться с тем, что ваш противник восстановит часть своего военного потенциала, на уничтожение которого вы потратили много времени, усилий и денег», – сказал он.

    Лэр добавил, что это было частью плана Ирана по созданию действующих баз.

    «Это соответствует общей концепции операций в ракетном городе, которая заключалась в том, чтобы выдержать первую атаку, откопаться и затем снова начать атаку», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    15 апреля 2026, 00:25 • Новости дня
    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупные операторы мобильной связи уведомляют клиентов о возможных затруднениях при работе приложений в случае активированного VPN.

    В приложении МТС, например, выводится предупреждение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». Мегафон рекомендует отключить VPN для корректной работы: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо». Аналогичную рекомендацию дает Билайн, отмечая, что без VPN приложение функционирует лучше, передает РИА «Новости».

    Сервисы Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ для пользователей, которые заходят в приложения через VPN. Платежный сервис «Яндекса» сообщает: «Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора».

    В апреле ряд популярных российских онлайн-сервисов, включая приложения ретейлеров и маркетплейсов, таких как Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ», стали предупреждать пользователей о включенном VPN.

    В конце марта министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что необходимо снизить уровень использования VPN в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры рекомендовало сайтам блокировать VPN-трафик с 15 апреля, а также ведомство решило увеличить мощность фильтрации Рунета в 2,5 раза к 2030 году. Кремль отметил поддержку россиянами цифровых ограничений ради безопасности.

    14 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможном возобновлении боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    «В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.

    Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе
    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    15 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Тегеран опроверг договоренность с США о продлении перемирия
    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается», – подчеркнул он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются при участии пакистанского посредника. По его словам, сейчас многое зависит от того, насколько противоположная сторона действительно готова к дипломатическому урегулированию.

    Дипломат отметил, что Соединенные Штаты должны доказать свой серьезный подход.

    Ранее Associated Press сообщило, что посредники приблизились к соглашению о продлении режима прекращения огня между США и Ираном.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении продлить перемирие США и Ирана.

    15 апреля 2026, 01:35 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих

    Tекст: Катерина Туманова

    Двадцатилетняя жительница Петербурга была задержана по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщил Telegram-канал Следственного управления СК России по Ленинградской области.

    «14 апреля 2026 года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 20-летняя жительница города Санкт-Петербурга. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – сказано в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

    Ранее сообщалось, что жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области разместила в мессенджере фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих.

    «По данному факту следственным отделом по городу Мурино следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», – добавили в региональном управлении СК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в СМИ и интернет-пространстве появилась информация о том, что в Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и секс-игрушкой. При этом днем ранее в Москве против сделавшей кальян на куличе девушки возбудили дело.

