Россия в феврале закупила у Казахстана мороженого на рекордную с лета сумму

Tекст: Дарья Григоренко

По данным таможенной статистики, за последний месяц зимы объем поставок составил 3,6 млн долларов, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, передает РИА «Новости».

Летом прошлого года экспорт мороженого из Казахстана достигал почти 5 млн долларов, что до февраля оставалось рекордным показателем за последние месяцы. В феврале этого года Россия стала крупнейшим импортером казахстанского мороженого: ее доля составила 68% от общего объема экспорта.

Среди других крупнейших покупателей мороженого из Казахстана оказались Киргизия и Узбекистан – на них пришлось 19% и 7% поставок соответственно.

