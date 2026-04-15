ВОИР получило общественно-государственный статус и поддержку от государства

Указ о создании Общероссийской общественно-государственной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» (ВОИР) подписал президент РФ Владимир Путин 14 апреля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Новый статус общества предусматривает объединение усилий граждан и государства для продвижения изобретательской и рационализаторской деятельности в России. Учредителем Общества выступит Министерство науки и высшего образования РФ, а правительство должно обеспечить финансирование на федеральном и региональном уровнях.
ВОИР, основанный в 1932 году, за девяносто четыре года работы стал одним из ключевых институтов поддержки инженерного творчества, организовав внедрение более двух миллионов изобретений и разработок. За это время общество поддержало инженерные школы, конструкторские коллективы и индивидуальных авторов, способствовало развитию новых отраслей и технологий, а также организовывало конкурсы, выставки и салоны для стимулирования партнерства между изобретателями, промышленностью и наукой.
Преобразование ВОИР в общественно-государственную организацию направлено на консолидацию усилий для достижения экономического и технологического лидерства России. Обществу предстоит стать мостом между наукой, промышленностью и государством, создавая пространство для инновационных решений, способствующих укреплению технологического суверенитета страны. Новый статус возлагает на ВОИР ответственность перед изобретателями, учеными и молодежью, а также подчеркивает вклад каждой инициативы в будущее России.