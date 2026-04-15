Двое жителей Ярославля получили 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Tекст: Денис Тельманов

Двое жителей Ярославля, Сергей Цимбал и Павел Парфентьев, были признаны виновными в государственной измене по статье 275 УК РФ, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда, передает РИА «Новости».

Каждому из подсудимых назначено наказание в виде тринадцати лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год.

Суд установил, что осужденные в 2024 году выполняли задания украинских спецслужб, передавая им сведения, которые могли быть использованы против безопасности России. Кроме того, они отправляли фотографии зданий с нанесенными проукраинскими надписями.

Пока приговор не вступил в законную силу. Защита и осужденные могут обжаловать решение суда в установленном порядке.

