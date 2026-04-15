Генерал Младич перенес инсульт в тюрьме Международного трибунала

Tекст: Елизавета Шишкова

О случившемся сообщил сын бывшего командующего силами боснийских сербов Дарко Младич, передает РИА «Новости». Он рассказал, что состояние его отца ухудшилось 10 апреля, после чего Младича оперативно доставили в больницу.

Дарко Младич уточнил, что генерала в тот же день вернули обратно в тюрьму. По его словам, врачи сообщили семье устно, что у Младича, вероятно, случился легкий инсульт.

«Генерал был доставлен в больницу, в тот же день возвращен под стражу. Скорее всего, у него был легкий инсульт. Они обещали нам отправить документы, пока, кроме устного разговора с врачами, мы не получили ничего», – заявил Дарко Младич.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич госпитализирован в Гааге с воспалением легких и шумами в сердце в 2022 году.

Позже его сын Дарко Младич заявил, что состояние генерала стало тяжелым, а сейчас оно значительно ухудшилось и близко к критическому. Генерал уже более полутора лет практически не встает с кровати и нуждается в паллиативной помощи за пределами тюрьмы.