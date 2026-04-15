Норвегия заработала рекордную сумму на нефти из-за блокады Ормузского пролива

Tекст: Денис Тельманов

Норвегия установила рекорд по доходам от экспорта нефти на фоне блокировки Ормузского пролива, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центрального статистического управления страны (SSB).

По итогам марта прибыль от поставок нефти достигла 57,4 млрд норвежских крон, что эквивалентно примерно 6 млрд долларов.

Экспорт нефти за месяц увеличился на 67,9% по сравнению с мартом прошлого года и на 66,6% относительно февраля.

Старший советник агентства Ян Олав Рёрхус объяснил, что «закрытие Ормузского пролива вызвало значительный шок предложения на нефтяном рынке, что способствовало высоким ценам на нефть в марте и, следовательно, рекордной стоимости экспорта».

Средняя цена нефти в марте достигла 1014 крон за баррель, или примерно 107 долларов – это максимальный показатель с сентября 2023 года.

При этом объем экспорта вырос до 56,6 млн баррелей, что на 27,3% выше уровня прошлого года.

Экспорт природного газа также показал значительный рост – на 19% в годовом выражении и на 66,1% по сравнению с февралем, составив 69,3 млрд крон (7,3 млрд долларов).

Общий объем экспорта в марте составил 199,9 млрд крон (21 млрд долларов), что стало рекордом с декабря 2022 года, а доля нефти и газа в структуре экспорта превысила 60%.

Импорт в марте вырос на 5,9% по сравнению с прошлым годом и на 16% относительно февраля, достигнув 102,5 млрд крон (10,8 млрд долларов).

Профицит торгового баланса страны составил 97,5 млрд крон (10,3 млрд долларов), что стало максимальным показателем с января 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за войны в Иране. Европейские страны увеличили спрос на энергоресурсы из Норвегии.

США и Израиль начали войну против Ирана. В европейских странах выросли цены на все виды топлива.

Европейское общество и политики испытывают растущее беспокойство из-за дальнейших перспектив роста цен.