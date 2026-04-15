Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Показатели занятости в России демонстрируют уверенную стабильность. Президент Владимир Путин 15 апреля озвучил актуальные данные о состоянии отечественного рынка труда. Об этом глава государства заявил в ходе профильного совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

«Уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1%», – подчеркнул российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года уровень безработицы в России сохранился на отметке 2,2%. На инвестиционном форуме ВТБ президент назвал этот показатель минимальным за всю историю. За последние четыре года число занятых граждан увеличилось на 2,4 млн человек.