Европейский газ подешевел до минимума начала весны

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 515 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в среду днем снижались почти на 3%, до примерно 513,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE, которые приводит РИА «Новости».

Майские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 519,7 доллара за тысячу кубометров, что на 1,6% ниже предыдущего закрытия. Расчетная цена во вторник составляла 528,2 доллара.

К 14.36 мск майский контракт торговался уже по 513,8 доллара, что означало падение на 2,7% относительно расчетного уровня. При этом средняя биржевая цена газа в Европе в марте, по расчетам агентства, выросла на 59% по сравнению с февралем и впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

Подъем котировок начался после ударов США и Израиля по Ирану, и сейчас цены удерживаются выше уровней последних двух лет. Максимум текущего всплеска был зафиксирован 19 марта и достиг 853,7 доллара за тысячу кубометров, что на 32% выше показателя конца февраля.

В 2021–2022 годах газ стоил значительно дороже, а исторический рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен в начале весны 2022 года, что стало беспрецедентным уровнем за время работы европейских газовых хабов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 апреля стоимость газа на европейских биржах опустилась до 550 долларов за тысячу кубометров.

10 апреля биржевые котировки газа в Европе упали до 542 долларов за тысячу кубометров на открытии утренних торгов.

Ранее цена голубого топлива на европейских площадках зафиксировалась около 550 долларов за тысячу кубометров после резкого обвала котировок на 14%.