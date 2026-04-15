Португалия отказалась поддержать создание единой армии Европы

Мелу заявил, что Португалия выступает против создания единой европейской армии и считает приоритетом развитие вооруженных сил в рамках НАТО, передает РИА «Новости».
Мелу подчеркнул, что Португалия остается приверженной НАТО и рассматривает Соединенные Штаты как ключевого трансатлантического партнера. Он уточнил, что страна уже увеличила оборонные расходы до 6,12 млрд евро, или 2% ВВП, что соответствует целям НАТО и опережает установленный срок на четыре года. В 2024 году этот показатель составлял около 4,5 млрд евро, или 1,58% ВВП.
Также Португалия подала заявку на получение 5,8 млрд евро льготных кредитов Евросоюза для модернизации армии. Средства планируется потратить на закупку фрегатов, бронетехники, спутников и беспилотников, поставки которых завершатся до 2030 года.
Отмечается, что позиция Лиссабона отличается от подхода Мадрида. Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее сообщил о готовности начать создание общеевропейской армии при необходимости. В то же время начальник военного штаба ЕС генерал-лейтенант Михил ван дер Лаан осенью 2025 года выразил мнение, что в ближайшее время формирование единой армии маловероятно, а более реально углублять двустороннее сотрудничество.
