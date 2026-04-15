Эксперты назвали причины резкого укрепления курса рубля

Дано объяснение резкому укреплению курса рубля

Tекст: Ольга Иванова

Инвестиционный стратег Александр Бахтин называет нынешнюю стоимость американской валюты обоснованной, передает Газета.Ru.

«Текущий курс справедлив для условий внешней и внутренней конъюнктуры, реального баланса спроса и предложения на валюту. Экономически более комфортным был бы рубль, на 15–20% более слабый, чем сейчас», – отметил эксперт.

По словам аналитика, к лету зависимость российской валюты от нефти возрастет из-за приостановки валютных операций Минфина. Самым негативным сценарием для рубля станет падение мировых цен на сырье до 70 долларов за баррель. Это может произойти в случае геополитической разрядки и ускоренного снижения ключевой ставки Центробанка.

В пресс-службе «СберИнвестиций» главной причиной уверенных позиций рубля назвали резкое падение кредитных ставок на юаневом рынке. Специалисты уточнили, что краткосрочные займы в китайской валюте сейчас выдаются почти под нулевой процент. Дополнительную поддержку курсу оказывает приток экспортной выручки, сформированной благодаря высоким мартовским ценам на сырье.

Аналитики добавили, что котировки российской марки Urals стабильно держатся вблизи 100–105 долларов за баррель. На этом фоне майские объемы экспорта способны достичь рекордных с 2022 года 50 млрд долларов. Положительно на стоимости рубля сказывается и временный отказ Минфина от покупки валюты по бюджетному правилу.

В конце апреля экспортеры начнут активнее продавать валюту для уплаты налогов, что традиционно усиливает позиции рубля. Однако эксперты предупреждают о рисках возможного обвала нефтяных котировок и возвращения государства к интервенциям. По данным Investing.com, с мартовских пиков доллар потерял 14% стоимости и 14 апреля стоил 74,69 рубля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчетная стоимость доллара на внебиржевых торгах снизилась ниже 75 рублей впервые с конца января 2026 года.

Глава ВТБ Андрей Костин в 2025 году заявил о значительном укреплении рубля из-за низкого импорта и о невыгодности такого курса для бюджета и экспортеров.

Осенью 2025 года эксперты отмечали необычную крепость рубля и потребность бюджета в более слабом курсе российской валюты.