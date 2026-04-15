Путин собрал совещание по экономическим вопросам

Tекст: Дарья Григоренко

В обсуждении приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин. Также на встрече присутствовали министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, передает РИА «Новости».

На предыдущем совещании, которое состоялось в марте, обсуждалось состояние российской экономики и системы государственных финансов. Внимание уделялось современным тенденциям на глобальных рынках и их влиянию на отечественный бизнес и экономику страны в целом.

Путин в ходе совещания отмечал ожидаемо низкую динамику макропоказателей в январе. Он акцентировал, что крайне важно вернуться к устойчивому экономическому росту, одновременно замедляя инфляцию и поддерживая стабильность на рынке труда. Президент также отметил необходимость изменения структуры занятости и притока специалистов в высокотехнологичные отрасли.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.