    15 апреля 2026, 14:33 • Новости дня

    Путин собрал совещание по экономическим вопросам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    В обсуждении приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин. Также на встрече присутствовали министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, передает РИА «Новости».

    На предыдущем совещании, которое состоялось в марте, обсуждалось состояние российской экономики и системы государственных финансов. Внимание уделялось современным тенденциям на глобальных рынках и их влиянию на отечественный бизнес и экономику страны в целом.

    Путин в ходе совещания отмечал ожидаемо низкую динамику макропоказателей в январе. Он акцентировал, что крайне важно вернуться к устойчивому экономическому росту, одновременно замедляя инфляцию и поддерживая стабильность на рынке труда. Президент также отметил необходимость изменения структуры занятости и притока специалистов в высокотехнологичные отрасли.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    13 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, лидеры обсудят укрепление стратегического партнерства и ряд международных вопросов.

    Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, передает ТАСС. Встреча организована в рамках рабочего визита индонезийского президента в Москву.

    Как уточнили в пресс-службе Кремля, темой переговоров стали текущее состояние и перспективы углубления стратегического партнерства между Россией и Индонезией, а также актуальные международные и региональные вопросы.

    В числе участников встречи – глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, руководители Росатома и Минэнерго, а также представители Центрального банка и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, в том числе кооперацию в различных сферах. Секретарь индонезийского кабинета Тедди Индра Виджая сообщил, что среди тем значатся энергетическая безопасность и конфликт между США, Израилем и Ираном.

    После завершения официальной части переговоров Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения. Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву с официальным визитом.

    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    @ publication.pravo.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    15 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли «в минус», что отражается на общем экономическом развитии страны.

    Президент обратил внимание, что согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года внутренний валовой продукт России сократился на 1,8%, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    15 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость выработки конкретных мер для стимулирования экономического роста.

    Власти России должны сосредоточиться на подготовке конкретных мер для стимулирования экономического роста, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что статистика свидетельствует о снижении экономической динамики уже два месяца подряд.

    «Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%», – сказал он.

    Путин также напомнил о важности выдерживать курс на сбалансированность федерального бюджета и сохранение его устойчивости.

    «Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках», – подчеркнул президент.

    14 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин назначил Львову-Белову главой «Фонда защиты детей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

    Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовых актов 14 апреля и вступает в силу с момента подписания.

    «Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М.А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», – сказано в документе.

    В июне прошлого года Путин провел встречу с Львовой-Беловой в Кремле. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    13 апреля 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии

    Путин назвал энергетику и космос перспективными для сотрудничества с Индонезией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    «Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика», – заявил Путин в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил благодарность индонезийскому коллеге за то, что тот принял приглашение посетить Москву. Путин подчеркнул особый характер отношений между двумя странами, указав на регулярный характер контактов и отметив соответствующую декларацию, подтверждающую этот статус.

    В понедельник самолет президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом в Россию, приземлился в Москве.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    12 апреля 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин: Потенциал России в космосе работает на ее экономику и безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский космический потенциал работает на экономику страны, ее безопасность и суверенитет, заявил президент Владимир Путин.

    «Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Высказывание прозвучало на торжественном концерте по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце, слова зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Ранее глава государства поздравлял российских космонавтов и всех работников космической сферы с Днем космонавтики.

    13 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Президент Индонезии провел переговоры с российскими компаниями в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным президент Индонезии Прабово Субианто провел в Москве встречи с представителями российских ведомств и компаний.

    Переговоры президента Индонезии Прабово Субианто с представителями российских ведомств и компаний состоялись до встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В ходе официальной беседы в Москве Субианто заявил: «Перед нашей с вами сегодняшней встречей я провел встречи с представителями российских ведомств и компаний».

    Президент Индонезии отдельно выразил благодарность Путину за возможность встречи, отметив: «Большое спасибо, ваше превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто.

    Путин отметил, что Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот по итогам 2026 года показал рост.

    Владимир Путин во время встречи с Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах роста товарооборота России и Индонезии в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы по итогам 2026 года товарооборот между странами показал рост, отметил президент России Владимир Путин.

    По его словам, с начала этого года динамика не была положительной, однако межправительственная комиссия работает активно, а визит президента Индонезии Прабово Субианто может способствовать нахождению нужных решений, передает РИА «Новости».

    «В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимое решение, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года», – сказал Путин на встрече с индонезийским лидером.

    В свою очередь Субианто выразил благодарность Путину за личную поддержку ряда значимых для Индонезии вопросов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии.

    13 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Песков: Контактов Путина с Мадьяром пока не запланировано

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контактов между президентом России Владимиром Путиным и лидером победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланировано, этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Пока нет, но надеемся, они со временем состоятся», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 13:52 • Новости дня
    Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил: «Путин часто с ним встречается, у них очень хорошие отношения, личные хорошие, деловые». По словам Пескова, российско-индонезийские отношения в целом развиваются достаточно интенсивно, передает ТАСС.

    Он также добавил, что объем товарооборота между Россией и Индонезией вырос свыше 12%. Песков напомнил, что в прошлом году Индонезия присоединилась к объединению БРИКС. Это событие, по его словам, стало важным этапом в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента Индонезии Прабово Субианто приземлился в Москве. Лидеры России и Индонезии планируют обсудить текущую геополитическую ситуацию.

    Они также намерены рассмотреть конфликт между США, Израилем и Ираном.

    14 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин назначил Кранса послом России в Новой Зеландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии.

    «Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Новой Зеландии», – сказано в документе, размещенном на официальном портале правовых актов.

    Согласно другому указу президента, Георгий Зуев освобожден от должности посла России в Новой Зеландии. Кроме того, он больше не будет представлять Россию в Независимом Государстве Самоа и Королевстве Тонга.

    Ранее Путин утвердил кандидатуру Алексея Суровцева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Непале.

