Львова-Белова сообщила о новом плане помощи семьям до 2030 года

Tекст: Валерия Городецкая

Документ уже направлен в субъекты страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Он призван усовершенствовать систему профилактики социального сиротства и оказания поддержки семьям в трудной ситуации.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова также рассказала о своем новом назначении, которое станет подспорьем в этой работе. «Накануне президент России Владимир Путин назначил меня председателем общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Это дополнительный ресурс для оказания оперативной и адресной помощи семьям с детьми», – заявила она.

Модельный план включает 63 пункта, в том числе развитие практик сбережения семьи и расширение бесплатной юридической помощи. Главной целью является снижение числа детей в соцучреждениях до 30 тысяч к концу 2030 года. По словам омбудсмена, документ впервые согласован с министрами просвещения, труда и здравоохранения.

Львова-Белова также отметила важность сотрудничества с Генпрокуратурой для тиражирования лучших судебных практик по защите семьи. Кроме того, она анонсировала запуск проекта «Переправа» для помощи подросткам из группы риска. Его будут реализовывать в десяти пилотных регионах страны для выстраивания понятных маршрутов поддержки.