РФС анонсировал проведение акции «Бессмертный полк» на матчах Кубка России и РПЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский футбольный союз организует акцию «Бессмертный полк» на матчах Кубка России, РПЛ, Первой и Второй лиги в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Мероприятие пройдет совместно с движением «Бессмертный полк России», при поддержке управления президента России по общественным проектам и Минспорта. Акцию проведут перед матчами Кубка России 6-7 мая, а также 10-11 мая – на играх РПЛ и ФНЛ.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил: «Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи. И футбольная семья не исключение». Он отметил, что впервые масштабная мемориальная акция объединила представителей футбольного сообщества, а пример футбола вдохновил другие федерации и клубы.

В акции примут участие футболисты, тренеры, административные штабы и арбитры. Если у кого-то из участников нет родственников-фронтовиков, он выйдет на поле с портретом ветерана из своего региона. Присоединиться к «Бессмертному полку» смогут все болельщики, которые захотят прийти на трибуну с портретом своего героя.

Отмечается, что впервые подобная акция в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» прошла на спортивных соревнованиях в 2025 году. Тогда «Бессмертный полк» охватил более 70 футбольных матчей, участие приняли свыше 5 тыс. игроков, тренеров, арбитров и воспитанников академий, а с трибун инициативу поддержали более 300 тыс. болельщиков.

