«Хезболла» обстреляла ракетами северные территории Израиля

Tекст: Алексей Дегтярёв

Шиитское движение нанесло удары по Кирьят-Шмоне и Мисгав-Аму, указали в «Хезболле», передает РИА «Новости».

Кроме того, атакам подверглись места скопления живой силы и техники израильских войск в приграничной зоне. Отмечается, что бойцы попытались сбить самолет ВВС Израиля с помощью ракеты класса «земля – воздух».

В ответ израильская армия продолжила масштабную кампанию на юге Ливана. За минувшие 24 часа военные поразили 200 объектов инфраструктуры противника, включая 20 ракетных установок, пишет ТАСС.

Очередной виток эскалации начался 2 марта после атак на Иран. С 16 марта израильские силы проводят наземную операцию на ливанской территории, а группировка возобновила обстрелы после массированных ударов по Ливану.

В начале апреля израильская авиация за 10 минут поразила 100 командных пунктов ливанского движения. В ответ бойцы «Хезболлы» подвергли ракетному обстрелу поселения Метула и Кирьят-Шмона на севере Израиля.