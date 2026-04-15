Эксперт сообщила о массовом разводе россиян с ДМС на наличные в клиниках

Эксперт Леонова сообщила о массовом разводе россиян с ДМС на наличные в клиниках

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Леоновой, около 90% пациентов с полисом ДМС сталкиваются с попытками клиник получить оплату наличными, отмечая, что страховая компания якобы не согласует или не оплатит нужную услугу, передает Газета.Ru.

Эксперт отмечает, что определить такие клиники по телефону сложно, но при очном визите признаки становятся очевидны: на ресепшене или у врача часто спрашивают название страховой, а затем сообщают, что компания «плохая» и «ничего не оплачивает», после чего предлагают оплатить услуги самостоятельно. Особенно часто завышенные счета выставляются за скрининговые исследования и профилактические анализы, которые назначаются без прямой необходимости для здоровья пациента.

Самая популярная схема – убеждение пациента в критической важности платной услуги, которую «страховая не согласует». Леонова советует при таких предложениях сразу связываться со своей страховой компанией и уточнять, входит ли услуга в покрытие, и если да – сообщать об этом в клинику для проведения разъяснительной работы.

По мнению специалиста, проблема усиленно распространяется: страховые компании стараются сокращать расходы и контролировать назначения, а клиники и врачи, напротив, ищут способы увеличить доходы, в том числе через вывод популярных врачей за рамки ДМС и перевод их консультаций на оплату наличными. Рынок пока не смог найти универсального решения этой проблемы.

Ранее президент «Росинкаса» Сергей Верейкин сообщил, что общий объем наличных в России достиг 19,7 трлн рублей.

