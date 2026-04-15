    15 апреля 2026, 14:21 • Новости дня

    Макрон провел заседание совета по обороне перед встречей по Ормузу

    BFMTV: Макрон провел заседание совета по обороне перед встречей по Ормузу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание совета по обороне и национальной безопасности на фоне подготовки к конференции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщил телеканал BFMTV.

    Совещание прошло утром 15 апреля и было посвящено ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, сообщил BFMTV, передает РИА «Новости».

    Телеканал отмечает, что заседание совета состоялось за два дня до международной конференции, которую Макрон анонсировал ранее. Встреча по Ормузскому проливу пройдет 17 апреля в Париже в формате видеосвязи и соберет страны, непосредственно не участвующие в региональных конфликтах, но готовые обсуждать восстановление свободы навигации.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу.

    Напомним, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе.

    14 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах

    Обыски в Елисейском дворце связали с организацией государственных похорон

    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    @ Fourmy Mario/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники финансового подразделения судебной полиции Франции провели обыски в Елисейском дворце в рамках расследования возможных финансовых нарушений при организации памятных церемоний, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Canard enchaine, внимание следователей привлекли десятки контрактов на проведение церемоний в Пантеоне, где с 2002 по 2024 год хоронили известных деятелей культуры и общества, передает ТАСС.

    Отмечается, что все эти церемонии неизменно поручали одной и той же фирме Shortcut Events, специализирующейся на организации масштабных мероприятий. Стоимость каждой церемонии для французского государства составляла примерно 2 млн евро.

    Как отмечает газета, следователи пытаются выяснить, предоставлялись ли Shortcut Events какие-либо особые преференции со стороны Центра национальных музеев, министерства культуры или даже самого Елисейского дворца.

    Ранее Politico сообщило, что за год до окончания президентского срока Эммануэля Макрона из его команды за два месяца ушли четыре ключевых советника, включая двух заместителей руководителя администрации.

    Комментарии (6)
    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном

    Глава разведки Израиля Барнеа назвал условие победы над Ираном

    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская разведка считает свою миссию незаконченной до тех пор, пока в Тегеране не сменится правящий режим, несмотря на нанесенный ему серьезный удар, заявил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа.

    Глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что военная кампания против Ирана нанесла серьезный ущерб руководству страны, однако миссия завершится только после смены режима в Тегеране, передает The New York Times.

    «Мы не думали, что эта миссия будет завершена сразу после окончания боевых действий. Скорее, мы планировали – и готовились – к тому, что наша кампания продолжится и найдет отражение после ударов по Тегерану», – отметил руководитель израильской спецслужбы.

    Барнеа выступил на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста. В своей речи он ответил на критику внутри страны по поводу того, что Израиль не достиг поставленных целей, так как структура власти в Иране сохранилась.

    Ранее СМИ сообщали, что глава разведки предлагал американской администрации план быстрого внутреннего восстания в Иране. Однако американские чиновники отнеслись к этой идее скептически. Барнеа также добавил, что 45-дневная военная кампания была вынужденной мерой, в ходе которой удалось нанести беспрецедентный удар по иранскому руководству и нейтрализовать ракеты, угрожавшие Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении войны с Ираном.

    Изначально израильское руководство рассчитывало спровоцировать массовые беспорядки для свержения местной власти. Глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа представил этот план американской администрации.

    Комментарии (5)
    15 апреля 2026, 12:18 • Новости дня
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    @ REUTERS/Staff

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В конце 2024 года иранские военные приобрели китайский спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times.

    Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, что позволило ему наносить точные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расследование Financial Times.

    По данным издания, иранские военные приобрели спутник TEE-01B в конце 2024 года. Аппарат произведен китайской компанией Earth Eye и способен делать снимки Земли с разрешением до 0,5 метра.

    Ранее у Ирана были только менее совершенные спутники с разрешением 5, а также 12–15 метров. Спутник TEE-01B позволяет различать на земле не только самолеты и транспорт, но даже небольшие объекты инфраструктуры. По условиям сделки КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям под управлением Emposat, базирующимся в Пекине, а общая стоимость сделки составила 36,6 млн долларов.

    Документы, изученные Financial Times, свидетельствуют, что иранские военные с помощью нового спутника отслеживали ключевые объекты США, в том числе базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

    По данным Financial Times, «в эти дни по базе наносились удары и были повреждены стоявшие там самолеты-заправщики». Кроме того, в материалах есть снимки других американских баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, а также различные порты, аэропорты и производственные объекты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.

    Пекин назвал подобные сведения чистым вымыслом и подчеркнул, что в последние годы поддержка ограничивалась только поставками компонентов двойного назначения.

    Президент США объявил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Китая, если факты поставок военного снаряжения в Иран подтвердятся.

    Комментарии (2)
    15 апреля 2026, 05:40 • Новости дня
    CNN заявил о раскопках Ираном оставшихся под землей ракетных установок

    Tекст: Катерина Туманова

    В Иране начали убирать завалы у входов в подземные ракетные города, чтобы в период перемирия восстановить военную инфраструктуру после атак по туннелям, сообщает CNN на основе изученных спутниковых снимков.

    Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы. Спутниковые снимки зафиксировали работу фронтальных погрузчиков, которые собирают обломки из туннелей и загружают их в самосвалы, стоящие рядом, передает CNN.

    В ходе предыдущего расследования телеканал выяснил, что США и Израиль наносили удары по входам на базы, чтобы заблокировать выезд ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

    По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили источники CNN.

    Многие из этих установок могли быть засыпаны землей в результате ударов по входам в туннели.

    По словам Сэма Лэйра, научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, усилия по восстановлению доступа к базам, обычно называемым ракетными городами, были вполне ожидаемы.

    «[Прекращение огня] требует от вас смириться с тем, что ваш противник восстановит часть своего военного потенциала, на уничтожение которого вы потратили много времени, усилий и денег», – сказал он.

    Лэр добавил, что это было частью плана Ирана по созданию действующих баз.

    «Это соответствует общей концепции операций в ракетном городе, которая заключалась в том, чтобы выдержать первую атаку, откопаться и затем снова начать атаку», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана

    Совбез предупредил о возможном возобновлении боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    «В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.

    Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    Комментарии (3)
    15 апреля 2026, 04:01 • Новости дня
    Мелони: Для российского газа время не пришло
    Мелони: Для российского газа время не пришло
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис, так как пока не пришло время.

    Выступая 14 апреля, Мелони подчеркнула, что вопрос о пересмотре поставок российского газа должен оцениваться в долгосрочной перспективе, как на национальном уровне, так и в рамках санкционного и энергетического законодательства Европейского союза , а не в результате поспешного политического изменения, сообщает портал BusinessUpTurn.

    Мелони напомнила, что Италия значительно снизила зависимость от российского газа после 2022 года за счет диверсификации поставок из Норвегии, Алжира, Азербайджана и других стран.

    По данным Евросоюза, итальянские запасы газа в 2025–2026 годах оставались выше среднего по ЕС, а национальный оператор газовой сети зафиксировал их на высоком уровне перед началом весенне-летнего сезона.

    Премьер-министр отметила, что с января 2026 года действует регламент REPowerEU, который обязывает страны ЕС прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, и Италия поддерживает выполнение этого графика.

    Она добавила, что любые решения о возобновлении работы российских газопроводов возможны только при согласовании с Брюсселем, но сейчас подобная отмена не обсуждается.

    В отчетах аналитических организаций говорится, что Италия, как и другие страны ЕС, делает ставку на расширение газовых хранилищ, развитие СПГ-инфраструктуры и оптимизацию энергетической системы для предотвращения кризисов, вызванных войной с Ираном и перебоями из Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев в начале апреля назвал уязвимые к энергетическому шоку страны ЕС, среди которых Италия упоминалась одной из первых. Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Corriere della Sera сообщила, что только у двух стран ЕС есть достаточные запасы авиатоплива.

    Комментарии (12)
    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Политолог Ткаченко: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе
    @ Marcos Moreno/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 01:07 • Новости дня
    В МИД дали рекомендации россиянам в связи с ближневосточным конфликтом

    Tекст: Катерина Туманова

    В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке россиянам предложено не приближаться к критическим объектам, таким как нефтехранилища и станции опреснения воды, соблюдать меры предосторожности в зоне конфликта, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    По словам Климова, если вы все-таки оказались в зоне военного конфликта, то следует придерживаться простых правил.

    «Не приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры, таким как нефтехранилища, электростанции, станции опреснения воды и так далее», – сказал он ТАСС.

    Не менее важно воздерживаться от фото- и видеосъемки, использования оптических приборов вблизи подобных объектов, не распространять материалы о последствиях ракетных ударов или работе средств ПВО.

    В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется немедленно направляться в ближайшее укрытие, будь то бомбоубежище, комната безопасности в гостинице или подземный паркинг, подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер». Россия тогда запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера». Вице-премьер Виталий Савельев назвал условие возобновления рейсов на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Иран засыпал ВПП аэродрома под Исфаханом землей

    Иранские военные засыпали взлетную полосу аэродрома под Исфаханом землей

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные насыпали груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    Опубликованы спутниковые снимки аэродрома, расположенного в 40 км от ядерного центра в Исфахане. На фотографиях видны обгоревшие следы и остатки уничтоженных американских самолетов и вертолетов, а также земляные насыпи вокруг техники. Вокруг аэродрома иранские военные возвели земляные валы, чтобы скрыть работы на объекте от посторонних, пишет «Российская газета».

    На взлетно-посадочной полосе заметны груды земли, которые исключают возможность посадки любых самолетов. Судя по спутниковым данным, Тегеран принял эти меры для предотвращения использования аэродрома в будущих операциях противника из-за его близости к ядерному объекту.

    Ранее этот аэродром использовали ВС США во время операции по спасению оператора вооружений сбитого F-15E Strike Eagle. Во время спасения были потеряны транспортные самолеты и вертолеты, которые американцы уничтожили после того, как они застряли в грунте, чтобы техника не досталась Ирану. Иранская сторона заявляет, что авиация США была уничтожена иранскими ударами.

    Американские военные развернули временную передовую базу глубоко на территории Ирана.

    Пентагон использовал для этих целей заброшенный сельскохозяйственный аэродром вблизи Исфахана.

    МИД Ирана заподозрил Соединенные Штаты в попытке кражи обогащенного урана под прикрытием спасательной миссии.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Трамп заявил о новых переговорах с Ираном в Пакистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться уже в ближайшие два дня.

    По словам американского лидера, Пакистан рассматривается как возможная площадка для будущих консультаций, передает РИА «Новости».

    «Вам действительно стоит остаться там (в Пакистане), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда... Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?» – сказал он газете New York Post.

    Ранее Пакистан предложил провести второй раунд переговоров США и Ирану в Исламабаде.

    Напомним, иранская и американская делегации провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании войны в Иране

    Трамп заявил Fox News об окончании войны в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент в ходе интервью с журналисткой канала Fox News Марией Бартиромо заявил, что война с Ираном «Is over», что в переводе означает «окончена».

    «Срочные новости: президент Дональд Трамп выступит с речью об иранском конфликте завтра в программе «Утро с Марией» в 6 утра по восточному времени. Присоединяйтесь», написала Бартиромо в соцсети Х.

    К посту она приложила видео, на котором рассказывает, как уточнила у президента США, почему в своей стране он постоянно говорит о конфликте с Ираном в прошедшем времени.

    «Он что, окончен»? – спросила она.

    «Окончен», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон. Министр финансов США Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности. США и Иран оценили шансы на продление перемирия.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 22:29 • Новости дня
    США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ из-за работы с Ираном

    Fox Business: США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ за работу с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Банки из ОАЭ, Омана и Китая могут столкнуться с вторичными санкциями США из-за подозрений в проведении операций с иранскими денежными средствами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Fox Business.

    Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала Fox Business, американские власти заявляют, что располагают доказательствами проведения через эти банки иранских финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.

    В письмах, направленных в финансовые организации, указывается, что если банки проигнорируют требования США, им грозит полная изоляция от американской финансовой системы. Анонимный представитель администрации президента Дональда Трампа сообщил телеканалу, что это только первый этап давления, дальнейшие меры могут последовать в скором времени.

    С 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. Об этом сообщает Вашингтон, отмечая, что морские суда, не связанные с Ираном, смогут свободно проходить пролив при условии отсутствия оплаты транзита Тегерану. Хотя Иран официально не объявлял о введении платы за проход, власти страны ранее обсуждали такую возможность.

    Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады иранских портов.

    Президент США распорядился останавливать взаимодействующие с Ираном торговые суда.

    Ранее американская администрация ввела санкции против китайских и эмиратских компаний за торговлю нефтью.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 23:11 • Новости дня
    WSJ узнала о плане Европы по послевоенному судоходству в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа разрабатывает послевоенный план по освобождению Ормузского пролива без участия США, флагманами разработки являются Британия и Франция, а идея призвана вселить в судоходные компании уверенность в возможности использовать пролив после окончания боевых действий.

    «Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции стран для содействия освобождению судоходства через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Но этот план будет реализован только после войны и может исключить одну страну в частности США», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает: президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что план предусматривает международную оборонительную миссию, в которую не входят «воюющие» стороны, то есть США, Израиль и Иран.

    Европейские дипломаты, знакомые с планом, говорят, что европейские корабли не будут находиться под американским командованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия заявила о планах поддержать судоходство через Ормузский пролив. Bloomberg передавало, что Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу. Каллас призналась в непонимании действий США в конфликте с Ираном.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    WSJ сообщила о проходе 20 торговых судов через Ормузский пролив за сутки

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив за последние сутки, сообщили два чиновника США изданию WSJ.

    «По словам двух официальных лиц США, за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло более 20 коммерческих судов. В то время как коммерческие перевозки по-прежнему составляют лишь малую толику того, что было до войны», – Wall Street Journal (WSJ).

    В статье отмечается, что, помимо торговых судов, по проливу следовали танкеры, сухогрузы, контейнеровозы.

    Газета напомнила, что американский президента Дональд Трамп потребовал, чтобы Иран вновь открыл пролив. На этой неделе два военных корабля США прошли по водному пути в рамках миссии по обеспечению свободы судоходства, которая была призвана помочь установить новый проход и способствовать свободному торговому движению на фоне опасений по поводу иранских морских мин.

    Центральное командование, которое курирует вооруженные силы США на Ближнем Востоке, заявило, что приступило к разминированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование американских вооруженных сил назначило начало морской блокады на 13 апреля. США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива. Китайский танкер 14 апреля прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США.

    Комментарии (0)
