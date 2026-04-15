Политолог Асафов: Россия предложила миру свой механизм наблюдения за выборами

Tекст: Олег Исайченко

«Это первая независимая международная неправительственная ассоциация в области выборного и политического мониторинга. Новая система международного общественного наблюдения за выборами сегодня создается при непосредственном участии России», – пояснил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов. По его словам, у новой ассоциации три главные задачи: выработать общие электоральные правила, наладить обмен опытом и централизовать подходы к выборам.

«Не менее важно составить профессиональную шкалу оценки выборов – без политической ангажированности. В этом заключается ключевое отличие наших экспертов от так называемых специалистов из стран «мирового меньшинства», – пояснил политолог.

По его словам, создание ассоциации стало ответом на профессиональный запрос об объединении людей, занимающихся международным и общественным наблюдением на выборах и референдумах. «Новая среда поможет делать выборные процедуры прозрачнее, понятнее, соблюдать законность и права избирателей», – считает собеседник.

Он отметил актуальность создания такой ассоциации именно сейчас. Асафов напомнил, что западные электоральные процедуры и институты не отвечают запросам избирателей и изменившимся условиям выборов. «Их применение открывает возможности для манипуляций и внешнего давления на выборные процессы», – указывает он.

Ярким примером, по мнению эксперта, является Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. «Оно оставляет за собой право арбитра – решать вопрос о законности выборов и их соответствии представлениям самой организации», – указал Асафов. Последствия такого подхода очевидны – отсутствие объективного международного наблюдения, как важного фактора легитимности, позволяет отменять победы «неправильных» кандидатов или снимать целые партии с голосования, как это было в Румынии или Молдавии.

В отличие от Запада, российская система выстроена иначе.

«Новшества надстраиваются на уникальный многолетний опыт российской электоральной системы. Одна из ее основ – принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

Он не предполагает характерного для Запада политического ангажемента в оценке хода и результатов выборов», – подчеркнул аналитик.

На этой неделе в Национальном центре «Россия» стартовала международная научно-практическая конференция по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов. Мероприятие объединило более 150 представителей органов власти, депутатов, экспертов из 60 стран. В рамках конференции была создана первая независимая международная неправительственная ассоциация в области электорального и политического мониторинга с участием представителей стран разных регионов мира.

«Такая структура должна обеспечивать независимое и деполитизированное наблюдение в противовес западным подходам. Подобные инициативы становятся своего рода иммунной реакцией мирового большинства на многолетнее навязывание безальтернативных стандартов развития стран вне контекста их национальных, исторических и культурных особенностей», – говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу создания ассоциации.

Элла Памфилова, председатель ЦИК России, пригласила экспертов ассоциации принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Госдуму. «Мы учимся у наших коллег и делимся нашим опытом, с большим уважением относясь к специфике каждой страны, к ее особенностям и традициям», – подчеркнула она.

Ранее участники круглого стола Экспертного института социальных исследований назвали преимущества российской избирательной модели перед европейской.