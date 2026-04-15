    15 апреля 2026, 13:29 • Новости дня

    Президент Финляндии допустил вступление Канады в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Канада может стать частью Евросоюза, сообщил телеканал CBC.

    Стубб не исключил возможность вступления Канады в Евросоюз, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу CBC он заявил: «Я могу представить себе гораздо более крупный ЕС, будет ли Канада его частью или нет, решать самой Канаде».

    Стубб также отметил, что ценности и структура Канады очень близки к тем, которые разделяет Евросоюз. По его словам, даже если вопрос о членстве не будет стоять, минимум на что способны обе стороны – это выстроить тесное стратегическое партнерство.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Идею присоединения к европейскому объединению поддерживают 44% граждан Канады.

    Ранее президент США предлагал Канаде статус 51-го американского штата.

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    14 апреля 2026, 13:29 • Новости дня
    NYT: Норвегия столкнулась с дилеммой из-за сверхдоходов от продажи нефти
    Tекст: Вера Басилая

    Из-за войны в Иране Европа вновь столкнулась с энергетическим кризисом и повысила спрос на ресурсы из Норвегии, сообщает The New York Times,

    Конфликт в Иране вновь обнажил энергетическую уязвимость Европы, заставив задуматься о расширении роли Норвегии как надежного поставщика, пишет The New York Times. Страна уже обеспечивает 30% европейских потребностей в нефти, экспортируя 95% сырья в ЕС и Британию.

    «Наш продукт – это не нефть и газ, а стабильность, надежность и долгосрочная перспектива», – заявил госсекретарь министерства энергетики Норвегии Снорре Скьеврак. При этом норвежские платформы работают на пределе возможностей, а для увеличения добычи требуется освоение хрупких арктических зон.

    С февраля Норвегия дополнительно заработала пять млрд долларов на фоне роста цен. Экономисты отмечают, что страна ежедневно получает 185 млн долларов сверхдоходов. Если нестабильность в Персидском заливе сохранится, прибыль может вырасти еще на шесть млрд долларов.

    В обществе нарастает недовольство ситуацией, при которой государство, позиционирующее себя как миротворца, обогащается за счет конфликтов. Несмотря на это, отношение норвежцев к нефтяной отрасли начинает меняться, а компании продолжают искать новые месторождения, в том числе в Бразилии и за Полярным кругом.

    Президент США приказал начать морскую блокаду Ирана для оказания давления на Тегеран.

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отверг обвинения в наживе на экспортных поставках энергоресурсов в Европу.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за последние 44 дня Евросоюз был вынужден потратить дополнительно более 22 млрд евро на импорт ископаемого топлива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что с началом войны США и Израиля против Ирана Европа оказалась в ловушке – как территория, которая не добывает, а прежде всего покупает энергоносители. В ЕС взлетели цены на все виды топлива.

    15 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Tекст: Мария Иванова

    После поражения Виктора Орбана на выборах Европа задается вопросом, кто из политиков займет место главного критика инициатив Брюсселя и союзника Москвы.

    Поражение венгерского премьера Виктора Орбана на выборах оставило вакантным место главного разрушителя европейского единства, пишет Politico.

    На смену Орбану придет Петер Мадьяр, правоцентристский политик, который уже выразил готовность к более тесному сотрудничеству с Брюсселем.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно предложила изменить правила голосования в ЕС, чтобы избежать будущих блокировок решений, требующих единогласия.

    «Мое впечатление таково, что политическая бизнес-модель системного и структурного разрушителя рухнула вместе с серьезным поражением партии «Фидес» на выборах», – заявил европейский дипломат на условиях анонимности. Однако уход Орбана не означает спокойной жизни для фон дер Ляйен и Киева, так как в Европейском совете остаются его союзники и потенциальные новые оппоненты.

    Издание выделяет пятерых лидеров, способных перенять эстафету. Главным кандидатом называется премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее поддерживал Орбана в блокировке санкций против России и выделения 90 млрд евро для Украины. Также в список вошли чешский премьер-миллиардер Андрей Бабиш, критикующий климатическую политику ЕС, и глава правительства Италии Джорджа Мелони, разделяющая некоторые идеологические взгляды венгерского лидера.

    Среди возможных новых критиков Брюсселя упоминаются бывший премьер Словении Янез Янша, который может вернуться к власти, и президент Болгарии Румен Радев. Последний известен своими симпатиями к Кремлю и заявлениями о том, что Украина обречена в текущем конфликте, а увеличение военной помощи Киеву не является решением проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение кредита Евросоюза для Украины на 90 млрд евро.

    Триумф партии Петера Мадьяра на парламентских выборах вызвал воодушевление среди европейских лидеров.

    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    ам Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

    14 апреля 2026, 10:44 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива форсированного расширения Европейского союза столкнулась с жестким сопротивлением действующих членов, из-за чего этот вопрос исключили из повестки ближайшего саммита на Кипре.

    Многие страны ЕС не желают обсуждать присоединение новых государств, включая Украину, опасаясь политических последствий и возможных референдумов, передает Politico.

    По данным девяти европейских дипломатов и чиновников, на нежелание расширяться также влияет коллективный травматичный опыт взаимодействия с Венгрией после ее вступления в 2004 году.

    «Расширение должно оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет», – заявил министр-делегат Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад. Основное опасение правительств связано с возможной негативной реакцией общества против любого лидера, который инициирует дебаты о новых членах ЕС.

    В европейских столицах боятся повторения ситуации с «польским сантехником», когда политики утверждали, что дешевая рабочая сила из Восточной Европы заменит высокооплачиваемые кадры на Западе. Особую тревогу это вызывает во Франции, где по закону требуется проведение референдума для принятия любого нового члена. Голосование по Украине может усилить позиции лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы перед президентскими выборами 2027 года.

    Германия, Нидерланды и Италия также настаивают на строгом соблюдении процесса, основанного на заслугах, без исключений по геополитическим причинам. Кроме того, в ЕС опасаются появления новых «троянских коней», способных использовать право вето, как это делала Венгрия. В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность лишения новых членов права вето на несколько лет после вступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к Евросоюзу.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Киева в это объединение.

    Между тем Будапешт отказался поддержать евроинтеграцию данной страны из-за ущемления прав венгерского меньшинства.

    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    13 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаруженные за последние две недели четыре беспилотника в Финляндии оказались украинскими и были обезврежены, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

    По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

    В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

    Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

    В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

    Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

    Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

    Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.

    13 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что увеличение расходов Евросоюза на энергию составило 26 млрд долларов за полтора месяца.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа, передает РИА «Новости». По его словам, решение Урсулы фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привело к росту расходов ЕС на энергию на 26 млрд долларов только за последние полтора месяца.

    Дмитриев подчеркнул: «Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что кризис на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что Еврокомиссия предложит использовать нефтяные резервы ЕС, чтобы стабилизировать цены на фоне энергетического кризиса.

    На фоне эскалации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа, большинство стран мира фиксируют рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о возможных затяжных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза и Британии на энергокризис с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

