«Россия – страна возможностей» запустила онлайн-фестиваль «Игры России»

Tекст: Дарья Григоренко

Всероссийский онлайн-фестиваль «Игры России» стартует 15 апреля, в Международный день культуры. Проект реализуется Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках инициативы «Флагманы образования». Фестиваль направлен на сохранение культурных традиций через сбор и популяризацию народных и авторских игр из разных регионов страны.

Любой житель России старше 14 лет может принять участие, разместив свою игру на платформе «Другое Дело». Для этого нужно заполнить анкету с описанием правил, истории и оборудования, а затем опубликовать пост во «ВКонтакте» с подробным рассказом, фото или видео и хештегами #ФлагманыОбразования #ДругоеДело #РоссияСтранаВозможностей. Материалы принимаются до 15 сентября, а лучшие игры будут представлены на финале проекта.

«У каждого региона нашей страны есть свои игры, которые передавались из поколения в поколение и являются важной частью культурного кода. Через такие простыеформаты дети знакомятся с традициями, учатся взаимодействовать друг с другом, проявлять уважение к культуре своего и других народов», – поделился руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

По итогам фестиваля будет подготовлен цифровой сборник игр, который станет практическим инструментом для педагогов, вожатых и организаторов мероприятий. Сборник опубликуют на сайте «Флагманов образования», предоставив свободный доступ к уникальному образовательному ресурсу.

Каждый участник, разместивший игру, получит 510 баллов на сервисе «Другое Дело». Эти баллы можно обменять на сувениры, образовательные услуги или сертификаты. Регистрация на новый сезон «Флагманов образования» уже открыта на официальном сайте проекта.