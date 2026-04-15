    15 апреля 2026, 13:01 • Новости дня

    Концерн «Калашников» досрочно вооружил иностранного заказчика автоматами АК-203

    Концерн «Калашников» досрочно выполнил экспортный контракт на поставку АК-203

    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники с опережением графика выполнили экспортный контракт на 2026 год, передав зарубежному клиенту крупную партию модернизированных автоматов АК-203.

    Производитель стрелкового оружия передал зарубежному клиенту крупную партию автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра, сообщает Telegram-канал концерна. Обязательства по контракту полностью выполнены.

    Улучшенная версия модели АК-103 сохранила традиционную надежность и простоту обслуживания. Оружие оснастили планками Пикатинни для установки дополнительного оборудования при ограниченной видимости. Регулируемый приклад и продуманная эргономика позволяют эффективно применять автомат в разнообразном снаряжении.

    Экспорт автоматов 200-й серии ведется с 2020 года. С начала специальной военной операции интерес иностранных заказчиков к российскому стрелковому оружию существенно вырос, а портфель заказов предприятия стабильно увеличивается.

    Длина автомата в боевом положении составляет от 890 до 950 миллиметров, со сложенным прикладом – 700 миллиметров. Длина ствола достигает 415 миллиметров, а масса без сменных частей не превышает 3,8 килограмма. Вместимость магазина рассчитана на 30 патронов калибра 7,62х39 миллиметра, прицельная дальность стрельбы достигает 800 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году концерн «Калашников» увеличит производство боевого стрелкового оружия.

    По итогам 2024 года предприятие установило десятилетний рекорд экспортной выручки.

    Осенью 2025 года компания приступила к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков.

    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    «Военная хроника»: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем

    Вучич сообщил о создании совместного с Израилем завода по производству дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.

    Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.

    Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск крупного совместного производства высокотехнологичных беспилотников

    Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.

    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    14 апреля 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как в Мирополье в домах складируют погибших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Новоивановки, Катериновки, Ястребщины, Корчаковки, Павловки и Краснополья на Сумском направлении фронта.

    «Вдовы украинских солдат жалуются в соцсетях, что в некогда жилых строениях Мирополья складированы десятки тел их родных и близких. В официальных отписках командование 14 АК ВСУ жалуется на отсутствие эвакуационного транспорта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что некрологи уничтоженных украинских националистов свидетельствуют о том, как в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот ВСУ.

    В то же время «Северяне» за прошедшие сутки в Шосткинском районе зачищали  приграничные лесные массивы, а штурмовые группы продвинулись до 150 метров.

    В Сумском районе на 17 участках продвижение составило до 450 м. В Краснопольском районе бои продолжаются в районе села Новодмитровка, штурм- группы продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении фронта борьба с националистами и их техникой велась в районах Рубежного, Терновой, Колодезного, Великого Бурлука, Малиновки и Весёлого. На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении на трех участках бойцы продвинулись на расстояние до 500 метров. Ожесточенные стрелковые бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, а также вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР. Марочко сообщил о потере Киевом более 8,4 тыс. солдат за неделю. ВС России сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия.

    13 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    В России испытали квази-гиперзвуковой патрон для комплекса «Двойник»

    В России испытали квази-гиперзвуковой антидроновый патрон со скоростью 1530 м/с

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший антидроновый боеприпас, способный разгоняться до 1530 метров в секунду, успешно прошел испытания в составе роботизированного комплекса «Двойник».

    Российская компания «Лобаев армс» провела успешные тесты новейшего боеприпаса, предназначенного для роботизированного комплекса «Двойник», передает ТАСС.

    Отмечается, что новинка создавалась в том числе для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

    «Также успешно прошел испытания квази-гиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1 530 м/с, специально разработанный для данного комплекса, прежде всего его антидронового варианта», – сообщили представители предприятия-разработчика.

    Кроме того, специалисты обратили внимание на конструктивные особенности нового комплекса. Процесс сборки и разборки стрельбового модуля оказался значительно проще, чем у стандартного автомата, поскольку замена блока осуществляется нажатием всего одной кнопки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» испытал многопульные автоматные патроны для поражения маневрирующих воздушных целей.

    Специалисты полевой лаборатории создали особые боеприпасы с дробью для уничтожения вражеских беспилотников.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал специальные патроны «Многоточие» для борьбы с миниатюрными дронами.

    13 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский воздушный заправщик KC-135R со следами ремонта после ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии совершил транзитную посадку на британской территории, пишут СМИ.

    Кадры поврежденного воздушного судна на базе Милденхолл опубликовал авиационный фотограф Эндрю Маккелви, передает The War Zone.

    На снимках отчетливо видно, что фюзеляж самолета от носа до хвоста покрыт множеством заплат, закрывающих пробоины от шрапнели.

    Поврежденный борт принадлежит 121-му авиакрылу Национальной гвардии штата Огайо. Специалисты полагают, что это один из пяти заправщиков, пострадавших в прошлом месяце в результате дальнобойного удара Ирана по авиабазе Принц Султан. Точные масштабы разрушений от атаки до сих пор остаются неизвестными из-за нехватки качественных спутниковых снимков.

    Эксперты отмечают стратегическую важность успешного перелета отремонтированного в полевых условиях танкера. Полученный в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) опыт восстановления техники может оказаться жизненно необходимым в случае потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие недели в США вернутся и другие восстановленные после атаки самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранские ракеты повредили пять американских заправщиков на авиабазе в Саудовской Аравии. Представитель иранского командования сообщал о полном уничтожении одного топливозаправщика.

    14 апреля 2026, 12:40 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» заключил экспортные контракты на Су-57Э

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия заключила уже несколько контрактов на продажу истребителя пятого поколения Су-57Э, список заказчиков самолета расширяется, сообщил «Рособоронэкспорт» накануне оружейной выставки DSA-2026 в Малайзии.

    Россия уже заключила ряд экспортных контрактов на поставку истребителя пятого поколения Су-57Э, и список заказчиков продолжает расти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Рособоронэкспорта» накануне международной выставки вооружений DSA-2026 в Малайзии.

    В компании отмечают, что Су-57Э вызывает «большой интерес у партнеров», а «список заказчиков этого самолета уверенно расширяется».

    Ожидается, что Су-57Э станет одним из центральных экспонатов российского стенда, где также представят широкий спектр военной техники и вооружения, в том числе барражирующие боеприпасы и БПЛА. Особо подчеркивается боевой опыт истребителя: в сообщении говорится, что машина уже применялась с управляемыми ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в условиях противодействия современным средствам ПВО и РЭБ.

    «Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ», – сообщают в «Рособоронэкспорте».

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев подчеркнул, что Россия готова и дальше оснащать Вооруженные силы Малайзии современными образцами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности. Руководство компании заявляет, что готовы поставлять Су-57Э только надежным партнерам России.

    В экспозиции также будут представлены многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые уже эксплуатируются более чем в 20 странах. Кроме того, на выставке покажут новейшие образцы стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, различные автоматы Калашникова, ручной пулемет РПЛ-20 и снайперскую винтовку Чукавина.

    Для сил спецопераций России предложит широкий спектр специализированного оборудования, включая бронежилет «Нептун-1», оптические и тепловизионные прицелы, а также оптико-электронные приборы для ведения разведки.

    13 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    «Калашников» начал испытания нового зенитного комплекса «Крона»

    Концерн «Калашников» приступил к испытаниям новейшего ЗРК «Крона»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая система противовоздушной обороны ближнего действия, созданная специально для перехвата вражеских беспилотников, проходит этап предварительных проверок в условиях, приближенных к боевым, сообщил «Калашников».

    О старте проверок новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия сообщила пресс-служба компании, передает Telegram-канал концерна.

    Система включает в себя средства обнаружения, управления, а также мобильные и стационарные боевые модули, объединенные в единую сеть. В качестве средств поражения используются серийные зенитные управляемые ракеты производства «Калашникова».

    Комплекс «Крона» разработан для защиты важных государственных объектов, городской инфраструктуры и стратегических коммуникаций от воздушных атак. Главной целью новой системы станут вражеские беспилотные летательные аппараты. Испытания проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, с участием представителей силовых ведомств.

    «От научно-исследовательской работы до создания совершенно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря большому опыту противодействия беспилотникам противника, который мы получили в ходе специальной военной операции. Уверен, в зоне проведения СВО комплекс «Крона» будет крайне эффективен и востребован», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что текущие проверки позволят оперативно выявить и устранить возможные недочеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году.

    В США эту систему назвали самой эффективной защитой военных баз от ракет и беспилотников.

    Российская компания планировала представить данный комплекс на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

    14 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    «Калашников» направил на апробацию в зону СВО новый бронежилет «Гранит-3М»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший бронежилет «Гранит-3М», уникальный крой которого полностью исключает появление уязвимых зазоров между защитными экранами, пройдет испытания в реальных боевых условиях.

    Научно-производственная фирма «ТЕХИНКОМ», входящая в концерн «Калашников», создала новый бронежилет «Гранит-3М» с расширенной защитой, передает Telegram-канал концерна.

    Увеличение площади защиты достигнуто благодаря оригинальному анатомическому крою и расширению плечевой и спинной секций. В ближайшее время новинку отправят на апробацию в зону спецоперации для выявления возможных недостатков.

    «Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты, по просьбе пользователей. Благодаря соединению экранов внахлест на груди, спине и плечах исключили наличие щелей между экранами», – отметил представитель разработчика. Он добавил, что боковые экраны также выполнены максимально высокими.

    Главным преимуществом «Гранита-3М» стала его совместимость со всей номенклатурой бронеплит от первого до четвертого размеров. При этом подходят плиты как самой компании, так и других российских производителей. Сейчас специалисты работают над созданием элементов шейно-плечевой защиты, которые обеспечат безопасность шеи и плеча ниже сустава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-разработчик бронежилетов «Техинком» вошла в состав концерна «Калашников».

    анее предприятие начало отгрузку перспективных средств индивидуальной бронезащиты для войсковых испытаний.

    14 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал с эсминца за пуском крылатых и противокорабельных ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе испытаний, за которыми наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын, с эсминца «Чхве Хён» были запущены две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты.

    «Военно-морские силы Народно-освободительной армии Кореи 12 апреля провели новые испытания стратегических крылатых и противокорабельных ракет с борта эсминца «Чхве Хён». За запуском лично наблюдал Ким Чен Ын в окружении высокопоставленных представителей Министерства национальной обороны и командования ВМС», – сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    Испытания были направлены на проверку работы системы управления запуском вооружения корабля и уровня подготовки морских пехотинцев к использованию ракет. Особое внимание уделялось точности и способности поражения целей новой навигационной системы.

    Две стратегические крылатые ракеты преодолели маршрут над Западным морем Кореи (Желтым морем) за время от 7869 до 7920 секунд. Противокорабельные ракеты находились в полете от 1960 до 1973 секунд, после чего поразили цели с высокой точностью.

    Ким Чен Ын заслушал доклад о новом вооружении и выразил удовлетворение ростом боеготовности вооруженных сил, отметив успехи национальной оборонной науки. Он подчеркнул, что наращивание ядерного сдерживания остается ключевым приоритетом и дал указания по дальнейшему укреплению стратегических и тактических возможностей, а также по совершенствованию стратегии быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Телеканал NHK добавил, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. КНДР 9 апреля провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты.

    13 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Destinus договорились о создании ракетного предприятия

    Поставляющие оружие Киеву Rheinmetall и Destinus решили создать совместное предприятие

    Tекст: Мария Иванова

    Германский оборонный концерн Rheinmetall и швейцарско-нидерландская компания Destinus договорились создать совместное предприятие для выпуска современных ракетных систем во второй половине 2026 года.

    Соответствующее соглашение компаний предполагает учреждение новой структуры под названием Rheinmetall Destinus Strike Systems, передает ТАСС.

    Германский концерн получит в ней решающую долю в 51% акций. Новое предприятие займется производством, продажей и поставками передовых крылатых ракет и баллистической реактивной артиллерии.

    «Мы должны расширить промышленную базу для современных систем обороны в Европе. Это совместное предприятие отражает такую необходимость. <…> Мы закладываем основу для масштабируемого выпуска боевых ракет, адаптированных к текущим требованиям европейских и союзных вооруженных сил», – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    В немецкой компании отметили растущий спрос на тысячи ракетных комплексов ежегодно, который в будущем может достигнуть десятков тысяч единиц. Системы, поставляемые Destinus, уже активно применяются украинскими военными. Швейцарско-нидерландская фирма производит более 2 тыс. крылатых ракет в год, а также разрабатывает турбореактивные двигатели.

    В рамках партнерства планируется расширить производственные мощности на территории Германии. Новая компания будет ориентирована на европейский рынок и отдельные страны НАТО. Цель проекта – преодолеть разрыв между потребностями Европы и Украины и реальными возможностями оборонной промышленности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября прошлого года германский концерн открыл свой первый оборонный завод на территории Украины. Позже производитель поставил украинским вооруженным силам новейшую гусеничную боевую машину пехоты Lynx. Глава компании Армин Паппергер пообещал ежегодно отправлять Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

    14 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Корабли Балтфлота провели артиллерийские стрельбы по мишеням

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабельная тральная группа Балтфлота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по мишеням, имитирующим БПЛА, сообщила пресс-служба флота.

    Корабельная тральная группа Балтийского флота провела комплексное учение в акватории Балтийского моря с артиллерийскими стрельбами по целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.

    В учениях приняли участие морской тральщик «Лев Чернавин» и рейдовый тральщик «Василий Поляков».

    По данным пресс-службы флота, экипажи минно-тральных кораблей отработали действия по противоминному обеспечению развертывания сил флота из пункта базирования, а также на переходе морем в условиях условного применения минного оружия. В сообщении отмечается: «Также экипажи тральщиков «Лев Чернавин» и «Василий Поляков» провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты. В качестве воздушных мишеней были задействованы специальные зонды».

    В ходе учений все цели были успешно поражены из корабельных артиллерийских установок, что подтвердили средства объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Балтийский флот провел масштабное учение с электронными пусками ракет «Оникс».

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море.

    Военнослужащие отработали совместные действия по обеспечению безопасности судоходства.

    15 апреля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ хоронят убитых наемников на месте гибели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как на Сумском направлении «проходят службу» иностранные наемники, а в случае гибели их тела предают земле на месте «службы», о чем прописано в их контрактах.

    «На данном участке фронта российские войска уничтожили иностранного наемника из Шри-Ланки главного сержанта ВСУ Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе. По официальной информации, иностранец проходил службу в подразделении «контрдиверсионной борьбы» – заградительном отряде украинской армии», сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что наемник будет захоронен на территории Украины (Дубно, Ровненская область) и данная практика реализуется на протяжении последних лет. Это даже прописывается в контрактах большинства иностранцев.

    Кроме того, за прошедшие сутки на Сумском направлении «Северяне» громили ВСУ в районах Бубликово, Соляников, Песчаного, Писаревки, Запселья, Бачевска и Малой Слободки.

    В Шосткинском районе ведется зачистка приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на расстояние до 250 м. В Сумском районе на 20 направлениях с боями продвинулись на расстояние до 600 м. На Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе села Новодмитровка, а штурмовые группы продвинулись до 400 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы уничтожали живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Избицкого, Байрака, Нового Бурлука, сёл Землянки и Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на шести участках до 300 метров. Упорные бои продолжаются вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. На Великобурлукском направлении на трех участках продвижение составило до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдовы украинских солдат пожаловались на складирование десятков тел погибших в домах Мирополья. Бригада ВСУ понесла колоссальные потери у Мирополья. Военный эксперт рассказал о «лисьих норах» ВСУ у Дибровы.

    13 апреля 2026, 06:43 • Новости дня
    Пентагон увеличил бюджет на ракеты PrSM после удара по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM после их первого боевого применения в Иране, следует из опубликованных бюджетных документов Пентагона.

    Пентагон намерен увеличить финансирование закупок ракет PrSM в 2027 финансовом году до 1,92 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Это решение последовало после первого боевого применения данных ракет в ходе операции против Ирана месяц назад.

    Ракеты PrSM разработаны как замена устаревших систем ATACMS и отличаются увеличенной дальностью и точностью поражения целей. В 2026 году на закупку этих ракет было выделено только 546 млн долларов, что значительно меньше, чем планируется направить в следующем году.

    В документе подчеркивается, что новый бюджетный запрос подразумевает рост расходов на закупки PrSM в 3,5 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США предусмотрело кратное увеличение расходов на закупку вооружений в 2027 финансовом году.

    Американская армия впервые задействовала новейшие ракеты PrSM в ходе военной операции против Ирана.

    Оборонное ведомство запросило у Конгресса 200 млрд долларов на срочное наращивание выпуска боеприпасов.

