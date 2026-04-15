  Тегеран опроверг договоренность с США о продлении перемирия
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Татьяна Тарасова попала в реанимацию
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
    Португалия отказалась поддержать создание единой армии Европы
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Политологи: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    15 апреля 2026, 12:34 • Новости дня

    Песков: Пока нет задумок по встрече Путина и Трампа в Китае

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время визита российского лидера в Китай в настоящее время не обсуждается, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Сейчас таких задумок нет», передает ТАСС.

    Песков также уточнил, что в рамках предстоящей поездки Путина в Китай планируются контакты на высшем уровне.

    По его словам, «Китай – наш особо привилегированный стратегический партнер, и визит, контакты на высшем уровне готовятся». «Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим», – отметил представитель Кремля.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Москва и Пекин должны выстраивать более тесное стратегическое взаимодействие для поддержания единства государств Глобального Юга.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил, что США сейчас сосредоточены на иранском вопросе, а не на посредничестве по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана и поддерживает контакты с лидерами стран Персидского залива.

    14 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube

    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу об антироссийских нравах в YouTube

    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером от имени украинского чиновника.

    Карпентер в ходе беседы отметил, что инициатива по блокировке российских каналов исходила от американских властей, в частности от администрации Дональда Трампа, и допустил, что изменения в этой политике возможны лишь при изменении политической конъюнктуры.

    Карпентер заявил: «Насколько мне известно, политика Google [в отношении блокировки российских каналов] не меняется. Первоначально администрация Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области». Он также подчеркнул, что YouTube не собирается покидать Россию и остается каналом коммуникации для разных групп, в том числе оппозиционных: «У нас нет намерений добровольно покинуть Россию».

    В ходе беседы Карпентер признал использование YouTube для продвижения нужного, в том числе проукраинского, контента: «Есть способы продвижения контента [украинского] через рекламу». Он также отметил, что многие российские оппозиционно настроенные организации, включая экспатов из Прибалтики, активно работают в России и используют YouTube для общения и развития своих каналов.

    Глава по кибербезопасности Google прямо заявил о поддержке Украины, подчеркнув: «Мы знаем, кто хорошие парни. И будем продолжать делать все возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]». Кроме того, Карпентер допустил ужесточение ограничений против российского контента при соответствующем сигнале от Евросоюза и открыто признал, что компания игнорирует запросы российских властей по удалению контента: «Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это».

    Председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил, что эти заявления подтверждают уже известные факты о политическом давлении и избирательном подходе к модерации контента на западных платформах. «Все это мы обсуждаем уже не первый год и уже сотню раз говорили и про модерацию, и про выборочный подход к контенту, и про политическое давление. Просто сейчас это прозвучало, скажем так, изнутри. Поэтому история не про внезапное разоблачение, а про подтверждение давно известных вещей. И в этом смысле, я надеюсь, будет понятнее, почему Россия выстраивает достаточно жесткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет», – указал эксперт.

    Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян обратил внимание на тон собеседника. «Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы. Другими словами, речь уже не о каких-то исключительных случаях, а о системной практике, к которой все привыкли. И это лишь укрепляет необходимость продолжения курса России на цифровой суверенитет», – заявил Гаспарян.

    Комментарии (24)
    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Лавров счел отказ Мадьяра звонить Путину личным правом

    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    Комментарии (32)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    @ publication.pravo.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    Комментарии (6)
    15 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики
    Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость выработки конкретных мер для стимулирования экономического роста.

    Власти России должны сосредоточиться на подготовке конкретных мер для стимулирования экономического роста, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что статистика свидетельствует о снижении экономической динамики уже два месяца подряд.

    «Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%», – сказал он.

    Путин также напомнил о важности выдерживать курс на сбалансированность федерального бюджета и сохранение его устойчивости.

    «Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках», – подчеркнул президент.

    Комментарии (37)
    15 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий.

    «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли «в минус», что отражается на общем экономическом развитии страны.

    Президент обратил внимание, что согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года внутренний валовой продукт России сократился на 1,8%, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду собрал совещание по экономическим вопросам.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов.

    Комментарии (9)
    14 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин назначил Львову-Белову главой «Фонда защиты детей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

    Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовых актов 14 апреля и вступает в силу с момента подписания.

    «Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М.А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», – сказано в документе.

    В июне прошлого года Путин провел встречу с Львовой-Беловой в Кремле. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин назначил Кранса послом России в Новой Зеландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии.

    «Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Новой Зеландии», – сказано в документе, размещенном на официальном портале правовых актов.

    Согласно другому указу президента, Георгий Зуев освобожден от должности посла России в Новой Зеландии. Кроме того, он больше не будет представлять Россию в Независимом Государстве Самоа и Королевстве Тонга.

    Ранее Путин утвердил кандидатуру Алексея Суровцева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Непале.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин: Среди причин снижения ВВП не только календарные и погодные факторы
    Путин: Среди причин снижения ВВП не только календарные и погодные факторы
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Снижение ВВП России с начала года обусловлено не только календарными и погодными факторами, отметил президент Владимир Путин на совещании.

    Он подчеркнул, что специалисты указывают на сезонные причины, связанные с меньшим числом рабочих дней: в январе их было на два меньше, а в феврале – на один, по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

    Путин уточнил, что эти обстоятельства влияют на экономическую динамику, однако ими не исчерпываются причины спада инвестиционной активности в стране. По его словам, важно учитывать и другие факторы, которые оказывают влияние на деловой климат и инвестиции.

    Ранее Путин поручил подготовить меры для стимулирования роста экономики.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 06:38 • Новости дня
    Россия вдвое увеличила закупки американских контактных линз

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем ввоза оптических изделий из Соединенных Штатов в Россию подскочил почти в два раза, достигнув отметки в 1,3 млн долларов, свидетельствуют данные американской статистической службы.

    Российские компании в феврале 2026 года приобрели американские контактные линзы на 1,3 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Годом ранее этот показатель составлял 696,5 тыс. долларов, таким образом сумма закупок выросла в 1,8 раза.

    Резкий рост поставок позволил государству подняться с 16-го на 10-е место в рейтинге главных покупателей этой продукции из Штатов. Доля страны в общем объеме американского экспорта составила 1,6%.

    Лидером списка оказалась Япония с показателем 26,9%. В топ-10 также вошли Канада, Германия, Британия, Китай, Южная Корея, Нидерланды, Польша и Мексика.

    В феврале Россия сократила импорт американских лекарств до исторического минимума. Отечественные компании нарастили закупки хмельного экстракта из Соединенных Штатов до максимальных значений за 15 лет.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 08:29 • Новости дня
    Лавров: Россия заинтересована в инвестициях после урегулирования на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества после урегулирования украинского кризиса с теми странами, которые будут готовы это делать на равноправной и взаимовыгодной основе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества после урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Министр подчеркнул, что Москва будет обсуждать инвестиции с теми странами, которые готовы работать на равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе.

    Лавров отметил, что российско-американские отношения не находятся «на точке замерзания». По его словам, между странами сохраняются открытые отношения и регулярные контакты на разных уровнях, часть из которых проводится по инициативе Москвы или по просьбе Вашингтона. При этом министр подчеркнул, что не все контакты становятся публичными, поскольку практические результаты зачастую зависят от того, насколько участники соблюдают тишину.

    По словам Лаврова, у Москвы есть ощущение, что в США есть компании, которые готовы работать с Россией на указанных принципах. Глава МИД добавил, что заинтересованность в сотрудничестве проявляет и американская администрация.

    Лавров выразил сомнения, что к моменту возможного восстановления полноценных отношений и инвестиционных проектов останется достаточно перспективных направлений. Он отметил, что на данный момент США обсуждают вопросы делового сотрудничества в теоретическом формате, и до реальных проектов ещё далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов зафиксировал интерес американских компаний к инвестициям в российскую экономику.

    Ряд фирм из США выразили заинтересованность в восстановлении сотрудничества с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио обсудили пути нормализации двусторонних связей в экономике.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Путин пригласил президента Индонезии на форум «Россия – Исламский мир» в Казани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин пригласил индонезийского коллегу Прабово Субианто принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и Международной промышленной выставке «Иннопром», заявил министр иностранных дел азиатской страны Сугионо.

    Президент России Владимир Путин пригласил президента Индонезии Прабово Субианто принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и Международной промышленной выставке «Иннопром», передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Индонезии Сугионо заявил, что приглашение касается мероприятий, которые пройдут в мае и июле.

    По его словам, глава российского государства предложил Субианто участие в KazanForum, запланированном на май в Казани, а также в отраслевой выставке «Иннопром», которая состоится в июле в Екатеринбурге. Сугионо подчеркнул, что Джакарта рассматривает Москву как стратегического партнера в экономике и торговле.

    Министр отметил, что правительства Индонезии и России ищут новые возможности для развития экономических связей и углубления контактов между странами. Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в 2026 году пройдет с 12 по 17 мая на разных площадках в Казани. Основная деловая программа запланирована на 14–15 мая в Международном выставочном центре «Казань экспо». Промышленная выставка «Иннопром» пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву для переговоров с российским лидером.

     Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики.

     Владимир Путин отметил перспективы роста товарооборота между странами по итогам года.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопреки текущей экономической динамике, доля не имеющих работы граждан стабильно держится на историческом минимуме, составляя всего 2,1%, заявил президент России Владимир Путин.

    Показатели занятости в России демонстрируют уверенную стабильность. Президент Владимир Путин 15 апреля озвучил актуальные данные о состоянии отечественного рынка труда. Об этом глава государства заявил в ходе профильного совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1%», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года уровень безработицы в России сохранился на отметке 2,2%. На инвестиционном форуме ВТБ президент назвал этот показатель минимальным за всю историю. За последние четыре года число занятых граждан увеличилось на 2,4 млн человек.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 12:40 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с Путиным по экономике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание, касающееся экономических вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в среду работает в Кремле, у него на повестке – вопросы экономики, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Он проведет очередное совещание по экономическим вопросам. Это будет в середине дня», – добавил пресс-секретарь.

    Ранее Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ заявил об обязанности Комиссии при президенте по вопросам развития технологий ИИ объединить усилия отраслей и стать штабом по развитию ИИ в России.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин объявил о подготовке мер для устойчивости бюджета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство разработало новые меры для поддержания сбалансированности бюджета в условиях нестабильной внешнеэкономической ситуации, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул важность сохранения устойчивости и ориентированности бюджета на развитие даже при резких изменениях на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем и видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры, и сегодня мы их обсудим», – сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам.

    Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по экономике.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Крыму задержали пособников украинских телефонных мошенников
    Эксперты назвали причины резкого укрепления курса рубля
    ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    В Литве возмутились высказыванием Лукашенко о литовском народе
    Житель Риги потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на персонажей «Ну, погоди»
    Полиция задержала рок-музыканта в Петербурге из-за сходства с Гордоном