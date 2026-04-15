МВД обвинило экс-главу МИД Киргизии в новых махинациях

Против бывшего министра иностранных дел Киргизии Чингиза Айдарбекова выдвинуты новые обвинения, связанные с контрабандой и махинациями с недвижимостью, передает РИА «Новости».
В МВД Киргизии сообщили, что расследование выявило дополнительные эпизоды противоправной деятельности, включая незаконное оформление недвижимости и подделку документов на жилье.
В ходе обыска по месту жительства Айдарбекова были изъяты документы, которые, как утверждается, подтверждают его участие в незаконном оформлении имущественных активов. По данным следствия, экс-глава МИД, подделав документы, незаконно стал учредителем кооператива и завладел квартирой и другим имуществом, что привело к особо крупному ущербу.
Кроме того, ранее МИД Киргизии получал ноту от МИД Туркменистана, в которой сообщалось о возможной причастности бывшего дипломата, тогда еще носившего фамилию Эгембердиев, к контрабанде алкоголя и табака, а также незаконному оформлению виз. МВД отмечает, что за подобные действия Айдарбеков был лишен дипломатических рангов по отрицательным основаниям.
Сейчас следственные действия продолжаются, власти работают над установлением всех обстоятельств дела и выявлением других причастных лиц. Чингиз Айдарбеков занимал пост главы МИД Киргизии с 2018 по 2020 год.
